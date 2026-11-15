การบินไทย TG925 เปลี่ยนเส้นทางลงนิวเดลีบังคับเหตุขัดข้องทางเทคนิค
การบินไทยชี้แจงกรณีเที่ยวบิน TG925 จากมิวนิกเปลี่ยนเส้นทางลงจอดกรุงนิวเดลี เหตุขัดข้องทางเทคนิค เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ผู้โดยสารปลอดภัยทั้งหมด
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาชี้แจงกรณี เที่ยวบิน TG925 เส้นทางระหว่าง มิวนิก ประเทศเยอรมนีมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางและนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติ อินทิรา คานธี ใน กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาขัดข้องทาง เทคนิค และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของคณะลูกเรือและผู้โดยสารทุกท่าน
รายละเอียดเหตุการณ์และขั้นตอนการจัดการ
เที่ยวบิน TG925 ของการบินไทย ปฏิบัติการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานมิวนิก ในเวลา 13.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของประเทศเยอรมนี ระหว่างทำการบินนักบินได้สังเกตเห็นอาการผิดปกติทางเทคนิค จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางบินและนำเครื่องบินลงจอดยังกรุงนิวเดลีทันที โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือเป็นสำคัญAlso readการบินไทยชี้แจงเที่ยวบิน TG925 มิวนิก-กรุงเทพฯ เปลี่ยนลงจอดที่นิวเดลี เนื่องจากขัดข้องทางเทคนิค
อย่างไรก็ตาม เครื่องบินสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัย และผู้โดยสารทุก人都ปลอดภัยดี ภายหลังเกิดเหตุการณ์ บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดหาห้องพักในโรงแรมและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนระหว่างรอการเดินทาง พร้อมทั้งจัดเที่ยวบินพิเศษจากกรุงเทพฯ เพื่อไปรับผู้โดยสาร ณ กรุงนิวเดลี เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารaffected
สำหรับเที่ยวบินพิเศษจากกรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปยังกรุงนิวเดลีนั้น กำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของไทย จะถึงกรุงนิวเดลี ในเวลา 11.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของประเทศอินเดีย โดยผู้โดยสารสามารถต่อเครื่องบินเที่ยวบินTG925 เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ในเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของกรุงนิวเดลี โดยจะถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 22.35 น. ตามเวลาท้องถิ่นของไทย
ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินพิเศษ TG925 จากกรุงนิวเดลี มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้จากช่องทางต่างๆ ของการบินไทย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนการบินไทย โทร.1833 หรือโทรศัพท์ระหว่างประเทศ +66-2-535-1234
ความกังวลและข้อเท็จจริงด้านเทคนิค
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าความขัดข้องทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 นั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัยของการเดินทาง แต่เป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้าของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการบินต่อ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากลที่การบินไทยยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ทางด้านนักวิเคราะห์ด้านการบินระบุว่า การที่การบินไทยตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางบินและนำเครื่องบินลงจอดที่กรุงนิวเดลี นั้น เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เนื่องจากสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ในกรุงนิวเดลี มีโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ซ่อมบำรุงที่พร้อมสนับสนุนด้านเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว
ผลกระทบและความคืบหน้าปัจจุบัน
สำหรับผลกระทบต่อผู้โดยสารนั้น บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอบคุณผู้โดยสารที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์และประเมินผลจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและมาตรฐานความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นสายการบินชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและการบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารทุกคน
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