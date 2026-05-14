การประชุมสุดยอดทางประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อสร้างสมดุลอำนาจโลก

สรุปการหารือครั้งสำคัญระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และจีน ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและการหาทางออกร่วมกันในประเด็นสงครามการค้าและวิกฤตการณ์ในอิหร่าน ท่ามกลางความพยายามลดความตึงเครียดระดับโลก
การเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของการทูตระดับโลก เนื่องจากเป็นการเยือนประเทศจีนของผู้นำสหรัฐอเมริกาในรอบเกือบหนึ่งทศวรรษ โดยบรรยากาศเริ่มต้นของการประชุมสุดยอดในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เต็มไปด้วยความชื่นมื่นและการต้อนรับอย่างสมเกียรติ ณ มหาศาลาประชาชน ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยว่าการหารือเบื้องต้นกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกอย่างยิ่งและมีความก้าวหน้าในเชิงประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด โดยเขายังได้บรรยายถึงช่วงเวลาของการรับรองในค่ำคืนนั้นว่าเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะมิตรสหาย ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดูใกล้ชิดนี้ได้นำไปสู่การที่ผู้นำสหรัฐฯ ได้กล่าวคำเชิญให้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินทางไปเยือนทำเนียบขาวในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เพื่อสานต่อการพูดคุยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในส่วนของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีน ได้ใช้โอกาสในงานเลี้ยงรับรองระดับรัฐในการกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำถึงความปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมั่นคงระหว่างสองมหาอำนาจ โดย สี จิ้นผิง ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจว่า การบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูความรุ่งเรืองครั้งใหญ่ของประเทศจีนนั้น สามารถดำเนินควบคู่ไปกับการทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง หรือที่รู้จักกันในชื่อแคมเปญ MAGA ของ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเขามองว่าทั้งสองประเทศไม่ควรดำเนินนโยบายในลักษณะที่เป็นคู่แข่งกัน แต่ควรวางตัวเป็นพันธมิตรที่เกื้อกูลกัน ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งสวัสดิภาพและความสงบสุขของประชาคมโลกโดยรวม ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกในการลดความตึงเครียดที่สะสมมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ภายใต้รอยยิ้มและการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ บรรยากาศของการประชุมครั้งนี้ยังคงแฝงไปด้วยความขัดแย้งที่ฝังรากลึก โดยเฉพาะประเด็นด้านการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน นับตั้งแต่การเยือนครั้งล่าสุดของทรัมป์ในปี 2560 ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความระส่ำระสายจาก สงครามการค้า ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปี 2568 ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก รวมถึงความเห็นที่แตกต่างอย่างรุนแรงในเรื่องสถานะของไต้หวัน ซึ่งเป็นจุดเปราะบางที่สุดในความสัมพันธ์ทวิภาคี การเยือนครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการพยายามสร้างฉากหน้าที่มีความสามัคคี เพื่อกลบเกลื่อนความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่จริงในทางปฏิบัติ อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกนำมาหารืออย่างเข้มข้นคือสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่าน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องเลื่อนกำหนดการเยือนจีนจากเดือนมีนาคมมาเป็นเดือนพฤษภาคม โดยประเด็นหลักอยู่ที่การที่จีนเป็นผู้รับซื้อน้ำมันรายใหญ่จากอิหร่าน ซึ่งเป็นน้ำมันที่ถูกสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร แม้ว่าทรัมป์จะประกาศอย่างมั่นใจว่าสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากปักกิ่งในการจัดการเรื่องอิหร่าน แต่ในความเป็นจริงเขายังคงต้องการหารือในรายละเอียดอย่างยาวนานกับผู้นำจีนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในขณะเดียวกัน มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อจีน ได้แสดงทัศนะที่แตกต่างออกไป โดยระบุว่าสหรัฐฯ มุ่งหวังที่จะโน้มน้าวให้จีนแสดงบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการกดดันให้อิหร่านยุติการกระทำที่สร้างความไม่มั่นคงในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย บทสรุปของการประชุมสุดยอดในวันแรกนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของความพยายามในการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของชาติและการรักษาสันติภาพโลก แม้ว่าการพูดคุยจะเป็นไปในเชิงบวกและมีการแสดงออกถึงความเป็นมิตร แต่ความท้าทายที่แท้จริงยังคงอยู่ที่การเปลี่ยนคำมั่นสัญญาในงานเลี้ยงรับรองให้กลายเป็นข้อตกลงที่ปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะในเรื่องการค้าและการจัดการความมั่นคงในตะวันออกกลาง ซึ่งโลกกำลังจับตามองว่าความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนี้จะดำเนินไปในทิศทางของความร่วมมือหรือจะกลับเข้าสู่วงจรของการแข่งขันที่รุนแรงอีกครั้งในอนาคตอันใกล.
โดนัลด์ ทรัมป์ สี จิ้นผิง ความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน สงครามการค้า ภูมิรัฐศาสตร์โลก