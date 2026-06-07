การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2569 เป็นไปอย่างดี โดยมีการพิจารณาความพร้อมในหลายด้าน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และการย้ายสถานที่เลือกตั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน
ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวย การเลือกตั้ง ประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2569 เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัด การเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.
ก.
) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ที่ประชุมได้พิจารณาความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนวางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบางสำนักงานเขตปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่เดิมตั้งอยู่ในเต็นท์ชั่วคราว ได้ย้ายเข้าไปอยู่ภายในอาคารที่มีความเหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้ การย้ายสถานที่จะดำเนินการในบริเวณใกล้เคียงจุดเดิม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ประชุมจึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.
) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันตามกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้งหรือมีเหตุอันควรสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์สายด่วน 1555, สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1444, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2141-8060 ถึง 8100 และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โทรศัพท์ 0-2224-2940 เพื่อร่วมกันดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใ
การเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกร แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว
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