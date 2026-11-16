การประปานครหลวงยืนยันน้ำประปาส่งตรงถึงบ้านสะอาด ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนสารเคมีจากแม่น้ำสายและแม่น้ำโขง
การประปานครหลวงชี้แจงชัดเจน น้ำดิบผลิตน้ำประปาไม่ได้มาจากแม่น้ำสาย แม่น้ำกก หรือแม่น้ำโขง จึงไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ ย้ำระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ 24 ชั่วโมง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
การประปานครหลวง หรือ กปน. ออกมาชี้แจงกรณีข่าวการปนเปื้อน สารหนู ในแหล่งน้ำธรรมชาติและมลพิษใน แม่น้ำบางปะกง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกของประชาชน เกี่ยวกับความปลอดภัยของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิต น้ำประปา แจกจ่ายให้กับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย กปน. ยืนยันว่าแหล่งน้ำดิบหลักที่มีอยู่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงทางกายภาพกับแม่น้ำที่เกิดปัญหานั้นแต่อย่างใด
ความเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำสายกับน้ำประปา
การประปานครหลวงหรือ กปน. ขอชี้แจงว่าแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนนั้น ไม่ได้มาจากแม่น้ำสาย แม่น้ำกก แม่น้ำโขง หรือแม่น้ำบางปะกง ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลในสังคมขณะนี้ โดยไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อทางน้ำใด ๆ ระหว่างแหล่งน้ำดิบหลักของ กปน. กับแม่น้ำดังกล่าว มลพิษในแหล่งน้ำเหล่านั้นจึงไม่สามารถไหลข้ามลุ่มน้ำมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน. ได้Also readศาลหลักเมืองกทม. 24 ม.ค.นี้ เปิด 24 ชม.ให้ปชช.ไหว้ขอพรวันตรุษจีน
แหล่งน้ำดิบหลักและระบบการผลิต
การประปานครหลวงหรือ กปน. ใช้แหล่งน้ำดิบจาก 2 แหล่งหลัก คือแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งรับน้ำผ่านสถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำเข้ากระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน และเขื่อนแม่กลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับคลองประปาฝั่งตะวันตก ส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ โดยทั้งสองแหล่งนี้เป็นคนละลุ่มน้ำกับแม่น้ำสาย แม่น้ำกก และแม่น้ำโขงที่อยู่ลุ่มน้ำโขง รวมถึงไม่ได้ใช้น้ำจากลุ่มน้ำบางปะกง
มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำออนไลน์
การประปานครหลวงหรือ กปน. ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำประปา โดยมีระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ำออนไลน์แบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งแหล่งน้ำดิบ กระบวนการผลิต และระบบจำหน่ายน้ำ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการความปลอดภัย
การประปานครหลวงหรือ กปน. ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการผลิตน้ำประปาดำเนินการภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพและมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริการได้รับน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพ และปลอดภัย พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ด้านคุณภาพแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยด้านน้ำประปาของประชาชน
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