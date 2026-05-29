การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

วันนี้ (29 พฤษภาคม) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อ.
ชะอำ จ. เพชรบุรี พล. อ. อ.
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้มี เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกรม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม และร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่ และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ สะท้อนภาพความสำเร็จในการบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืน ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยพร้อมใจน้อมนำพระราชดำริ 'สืบสาน รักษา และต่อยอด' มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สำคัญครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกะพงและห้วยทรายใต้ การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ (Floating Solar) ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และแก้มลิงห้วยใหญ่ ควบคู่กับการวางระบบลำเลียงและสูบน้ำเชื่อมโยงโครงข่าย ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกมีความคืบหน้าไปตามลำดับแล้วสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป จะมีการขยายการพัฒนาเส้นทางและโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนรอบพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควบคู่กับการยกระดับระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์บริเวณสถานีสูบน้ำลำห้วยใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีและทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนแม่บท มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยื
