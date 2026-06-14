การบริหารจัดการการจราจรและการให้บริการที่ท่าอากาศยาน

การบริหารจัดการการจราจรและการให้บริการที่ท่าอากาศยานมีการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถเพิ่มเติม บริเวณอาคาร X-Terminal พร้อมเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดสำคัญต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร และเปิดช่องทางอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-351-111 และ 076-351-666ได้
ได้มี การบริหารจัดการ การจราจร ลานจอดรถ การรักษาความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบิน เพื่อให้ การเดินทาง ของประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่นได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณอาคาร X-Terminal พร้อมเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดสำคัญต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร และเปิดช่องทางอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-351-111 และ 076-351-666ได้ประสานความร่วมมือกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ การเดินทาง อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสาร และให้บริการที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณสนามฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้ ท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่งได้ติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับแผน การให้บริการ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดใน การเดินทาง เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ นอกจากนี้ AOT ขอแนะนำให้ประชาชนที่มีแผนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยวางแผน การเดินทาง ล่วงหน้า ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพ การจราจร ก่อนออกเดินทาง รวมทั้งเผื่อเวลาใน การเดินทาง มายัง ท่าอากาศยาน และการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ การเดินทาง เป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่น ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบิน การให้บริการ ภายใน ท่าอากาศยาน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-351-111 และ 076-351-666ได.
ได้มีการบริหารจัดการการจราจร ลานจอดรถ การรักษาความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบิน เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่นได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณอาคาร X-Terminal พร้อมเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดสำคัญต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร และเปิดช่องทางอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-351-111 และ 076-351-666ได้ประสานความร่วมมือกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์การเดินทางอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสาร และให้บริการที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณสนามฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งได้ติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับแผนการให้บริการตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ นอกจากนี้ AOT ขอแนะนำให้ประชาชนที่มีแผนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพการจราจรก่อนออกเดินทาง รวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่น ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบิน การให้บริการภายในท่าอากาศยานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-351-111 และ 076-351-666ได
การจราจร การบริหารจัดการ การให้บริการ ท่าอากาศยาน การเดินทาง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ศบค.เผยกทม.ยอดติดโควิดสูงสุด ชลบุรีตามมาติดๆศบค.เผยอันดับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด กทม.อันดับ1จำนวน 358 ราย ขณะที่ชลบุรีมาเป็นอันดับ 2 จำนวน 351 ราย อุบลราชธานี 206 ราย
Read more »
ยอดติดโควิดวันนี้ 23,688 เสียชีวิต 54 รักษาหาย 19,351ยอดติดโควิดวันนี้ 23,688 เสียชีวิต 54 รักษาหาย 19,351 โควิด19 ยอดผู้ติดโควิด19 รายงานตัวเลขโควิด via PostToday
Read more »
สนง.ศาลรัฐธรรมนูญ แพร่คำวินิจฉัย คกก.สรรหามีมติเอกฉันท์ให้ 'วรวิทย์' นั่งประธานฯต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าว กรณีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีหนังสือที่ ศร 0018.2/351 ลงวันที่ 16 มี.ค.2565 ไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการต่อประธานกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Read more »
โควิดวันนี้ (27ก.ย.65) ติดเชื้อ-คร่าชีวิตเพิ่ม ป่วยกำลังรักษาอีกกว่า 6 พันรายโควิดวันนี้ (27ก.ย.65) ติดเชื้อ-คร่าชีวิตเพิ่ม ป่วยกำลังรักษาอีกกว่า 6 พันราย PPTVHD36 ช่อง36 เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ โควิดวันนี้ ข่าวโควิดวันนี้ โควิด19 COVID19 โอมิครอน
Read more »
ยอดโควิดวันนี้! พบผู้ติดเชื้อรักษาตัวในรพ. 351 ราย เสียชีวิต 10 รายยอดโควิดวันนี้! พบผู้ติดเชื้อรักษาตัวในรพ. 351 ราย เสียชีวิต 10 ราย วัคซีนโควิด โอมิครอน โอไมครอน Omicron โควิด19 โควิดวันนี้ COVID_19 โควิด COVID19 TNN TNNThailand TNNช่อง16 TNNONLINE
Read more »
ตาย 10 คน! โควิดไทยวันนี้ ติดเชื้อใหม่ 351 หายป่วย 801 รักษาตัว 6,400สถานการณ์โควิดไทย ล่าสุด 27 ก.ย.65 มีผู้ติดเชื้อใหม่เข้าโรงพยาบาลเพิ่ม 351 ราย หายป่วย 801 รักษาตัว 6,400 - ตายอีก 10 คน
Read more »