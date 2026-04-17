การบินไทยประกาศยกเลิกหลายเที่ยวบินในเดือนพฤษภาคม 2569 รับมือพิษน้ำมันแพงและอุปสงค์เดินทางลดลง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แถลงการณ์ปรับแผนการบินครั้งใหญ่ ยกเลิกและลดจำนวนเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศหลายเส้นทางตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่ชะลอตัวในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ทำให้บริษัทฯ ต้องตัดสินใจปรับลดกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการต้นทุนและรักษาเสถียรภาพการดำเนินงาน.
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจสายการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในสายการบินแห่งชาติ ได้ประกาศปรับแผนการดำเนินงานครั้งสำคัญ โดยการยกเลิกและลดจำนวนเที่ยวบินในหลายเส้นทาง ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตลอด เดือนพฤษภาคม 2569
การตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปตามการประเมินสถานการณ์ที่คาดว่าต้นทุนการดำเนินงานจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ความต้องการเดินทางของผู้โดยสารมีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยวหลัก ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การบินไทยได้แจ้งรายละเอียดการยกเลิกเที่ยวบินที่สำคัญบางส่วน ดังนี้ สำหรับเส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ เที่ยวบิน TG002 กรุงเทพฯ-อุดรธานี และ TG003 อุดรธานี-กรุงเทพฯ จะถูกยกเลิกตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2569 ส่วนเที่ยวบิน TG020 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และ TG021 อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ จะงดให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดีในช่วงระหว่างวันที่ 5-28 พฤษภาคม 2569
นอกจากนี้ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ขอนแก่น (TG040) และ ขอนแก่น-กรุงเทพฯ (TG041) ก็จะถูกยกเลิกเช่นกันตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 การปรับลดเที่ยวบินภายในประเทศนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการบริหารจัดการต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางความต้องการเดินทางที่ไม่สม่ำเสมอ ในส่วนของเที่ยวบินระหว่างประเทศ การบินไทยได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางสู่ประเทศอินเดียหลายเส้นทาง เช่น เที่ยวบิน TG329 กรุงเทพฯ-ไฮเดอราบัด และ TG330 ไฮเดอราบัด-กรุงเทพฯ จะงดให้บริการในบางวันของเดือนพฤษภาคม โดยมีกำหนดการยกเลิกแตกต่างกันไปตามแต่ละทิศทาง ขณะที่เที่ยวบิน TG335 กรุงเทพฯ-นิวเดลี และ TG336 นิวเดลี-กรุงเทพฯ จะถูกยกเลิกทุกวันศุกร์และวันเสาร์ตามลำดับในช่วงวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2569
นอกจากนี้ เส้นทาง กรุงเทพฯ-มุมไบ (TG351) และ มุมไบ-กรุงเทพฯ (TG352) จะได้รับผลกระทบด้วยการยกเลิกในบางช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 2569 ความเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงการปรับลดความถี่ในการให้บริการเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้เดินทางในภูมิภาคดังกล่าว ไม่เพียงแต่เส้นทางสู่เอเชียใต้ แต่เส้นทางยอดนิยมอื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเที่ยวบิน TG407 กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ และ TG408 สิงคโปร์-กรุงเทพฯ จะถูกยกเลิกตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือน ขณะที่เส้นทางสู่ประเทศกัมพูชา เที่ยวบิน TG586 กรุงเทพฯ-เตโช (พนมเปญ) และ TG587 เตโช (พนมเปญ)-กรุงเทพฯ จะงดให้บริการในบางวันของสัปดาห์ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม 2569
ส่วนเส้นทางสู่ประเทศจีนและไต้หวันก็มีกำหนดการยกเลิกที่ครอบคลุมหลายเที่ยวบิน เช่น กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (TG602, TG628) และ ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (TG603, TG629) รวมถึง กรุงเทพฯ-เกาสง (TG630), เกาสง-กรุงเทพฯ (TG631), กรุงเทพฯ-ไทเป (TG636), ไทเป-กรุงเทพฯ (TG637) และเส้นทางสู่เมืองใหญ่อื่นๆ อย่าง เซี่ยงไฮ้ผู่ตง (TG662, TG663) ปักกิ่ง (TG674, TG675) ฉางชา (TG694, TG695) ล้วนมีกำหนดการยกเลิกหรือลดจำนวนเที่ยวบินที่ชัดเจนในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินตลาดที่ละเอียดอ่อนต่อสภาวะเศรษฐกิจมหภาค ในด้านเส้นทางยุโรปและเอเชียตะวันออกกลาง การบินไทยได้ปรับลดเที่ยวบินในเส้นทางสำคัญเช่นกัน
โดยเที่ยวบิน TG640 กรุงเทพฯ-นาริตะ และ TG641 นาริตะ-กรุงเทพฯ จะมีการยกเลิกในบางช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคม รวมถึงเที่ยวบินสู่เมืองใหญ่อย่างโซล (TG656, TG657) ก็ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเช่นกัน ขณะที่เส้นทางสู่ อิสตันบูล (TG900, TG901) และ แฟรงก์เฟิร์ต (TG922) ซึ่งเป็นเส้นทางยุโรปหลัก ก็มีกำหนดการยกเลิกในบางวันของสัปดาห์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่รอบคอบของสายการบินในการบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับอุปสงค์และต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษาความยั่งยืนในระยะยาว การแจ้งข้อมูลนี้มีขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารได้รับทราบข้อมูลล่าสุด และสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมหากมีตั๋วโดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่า
United States Latest News, United States Headlines
