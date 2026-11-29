การประปานครลอน แจ้งซ่อม ระบบไฟฟ้าและท่อประธาน ทำให้ น้ำประปาไหลอ่อน ไม่ไหล ในหลายพื้นที่ ของกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
การประปานครลอน แจ้งซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าและท่อประธาน ทำให้ น้ำประปาไหลอ่อน หรือ ไม่ไหล ในช่วงเช้าตรู่ และ ค่ำคืน ของวันที่ 30 พ.ย. ถึง เช้าวันที่ 1 ธ.ค. ครอบคลุม พื้นที่ ในกรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ ระบุ พิกัด และ ช่วงเวลา ที่ แม้น้ำประปา จะไหลอ่อน หรือ ไม่ไหล อย่าง ชัดเจน
การประปานครลอน ได้ประกาศแจ้งเตือน เรื่องการหยุดจ่าย น้ำประปา ชั่วคราว เพื่อทำการ ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า และ ท่อประธาน ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ โดยมี ผลกระทบ ต่อ การไหล ของ น้ำประปา ให้ ไหลอ่อน หรือ ไม่ไหลเลย ในช่วงเวลา ที่ กำหนดไว้ อย่าง ชัดเจน สำหรับ ประชาชน ที่ อาศัยอยู่ใน พื้นที่ ครอบคลุม ที่ ระบุไว้ ใน คำประกาศ นี้
กำหนดเวลา ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า
การประปานครลอน ระบุ เวลา ที่ จะ เกิด การหยุดจ่าย น้ำประปา ไว้ 2 ช่วง หลัก คือ ช่วงเช้าตรู่ ของ วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เริ่ม ตั้งแต่ เวลา ตี 4 ถึง เวลา ตี 5 นาฬิกา และ ช่วงค่ำ อีกครั้ง ตั้งแต่ เวลา 22.00 น. ของ วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ไป จน ถึง เวลา 05.00 น. ของ วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2567 การ หยุดจ่าย น้ำ ประปา ใน ช่วง เวลาค่ำคืน นี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ ทีมช่าง สามารถ ดำเนิน การ ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า และ ท่อประธาน ได้ อย่าง ปลอดภัย และ มี ประสิทธิภาพ สูงสุด โดย ไม่ ได้ ส่งผลกระทบต่อ การใช้งาน น้ำประปา ใน ช่วง เวลา เดียวกัน กับ ช่วง เช้าตรู่Also readMonero (XMR) ดิ่งหนัก ราคาวูบกว่า 12% ในวันเดียว หลังถูกถอดออกจากเว็บเทรด Kucoin
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ในกรุงเทพฯ
พื้นที่ ที่ ระบุ ไว้ ใน คำประกาศ ของ การประปานครลอน สำหรับ ส่วน ของ กรุงเทพฯ นั้น ครอบคลุม ถนน หลาย สาย ใน เขต ลาดกระบัง และ เขต อ่อนนุช โดยมี รายละเอียด พิกัด ที่ ชัดเจน ดังนี้ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ที่ ตั้งแต่ จุดตัด กับ ถนนอ่อนนุช ไป จน ถึง จุดตัด กับ ถนนลาดกระบัง ส่วน ถนนลาดกระบัง นั้น ครอบคลุม ทั้ง 2 ฝั่ง ถนน ตั้งแต่ จุดตัด กับ ถนนร่มเกล้า ไป จน ถึง จุดตัด กับ ถนนร่มเกล้า อีกครั้ง ที่ จุดสิ้นสุด ของ ช่วง ซ่อมบำรุง นอกจากนี้ ยัง ครอบคลุม ถนนร่มเกล้า ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ จุดตัด กับ ถนนเจ้าคุณทหาร ไป จน ถึง คลองตาเสือ รวมถึง ถนนศรีนครินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ จุดตัด กับ ถนนร่มเกล้า ไป จน ถึง คลองแม่จัน ซึ่ง พื้นที่ เหล่า นี้ มี ประชาชน อาศัยอยู่ อย่าง หนาแน่น
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ในสมุทรปราการ
ส่วน ใน พื้นที่ สมุทรปราการ นั้น การประปานครลอน ระบุ ว่า มี ผลกระทบ ต่อ พื้นที่ บริเวณ ถนนลาดกระบัง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ คลองตาพุก ไป จน ถึง คลองหัวตะเข้ สำหรับ ถนนกิ่งแก้ว นั้น ครอบคลุม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ จุดตัด กับ ถนนลาดกระบัง ไป จน ถึง จุดตัด กับ ถนนบางนา-ตราด ส่วน ถนนคุ้มเกล้า ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ จุดตัด กับ ถนนเจ้าคุณทหาร ไป จน ถึง คลองตาเสือ เช่นเดียวกับ ใน กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยัง ครอบคลุม พื้นที่ บริเวณ ถนนขุมทอง และ ถนนลำต้อยติ่ง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ จุดตัด กับ ถนนลาดกระบัง ไป จน ถึง คลองลำตาอิน รวมถึง ถนนนิยมยาตรา ตั้งแต่ จุดตัด กับ ถนนหลวงแพ่ง ไป จน ถึง คลองฉบัง ซึ่ง แสดงให้เห็น ว่า ผลกระทบ ครอบคลุม พื้นที่ ริมคลอง และ ถนนหลัก ใน บริเวณ ชายแดน กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ อย่าง ครอบคลุม
รายละเอียดเพิ่มเติม ของ พื้นที่ กรุงเทพฯ
นอก จาก นั้น การประปานครลอน ได้ ระบุ รายละเอียด เพิ่มเติม ของ พื้นที่ ใน กรุงเทพฯ อีกบางส่วน ที่ อาจ ไม่ อยู่ ใน ถนนหลัก แต่ เป็น พื้นที่ ซอย และ ถนนย่อย ที่ มี ผลกระทบ อย่าง รุนแรง โดย ครอบคลุม ถนนศรีนครินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ แยกศรีนุช ไป จน ถึง แยกศรีอุดม ซึ่ง เป็น พื้นที่ ที่ มี การ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ อย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยัง ครอบคลุม ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ แยกศรีอุดม ไป จน ถึง แยกประเวศ และ ถนนกาญจนาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ จุดตัด กับ ถนนอ่อนนุช ไป จน ถึง จุดตัด กับ ถนนบางนา-ตราด สำหรับ ถนนสุขุมวิท นั้น มี รายละเอียด ที่ ลึกซึ้ง กว่า โดย ครอบคลุม ฝั่ง ซอย คู่ ตั้งแต่ คลองพระโขนง ไป จน ถึง แยกบางนา และ ฝั่ง ซอย คี่ ตั้งแต่ คลองพระโขนง ไป จน ถึง ซอยสุขุมวิท 101/1 ซึ่ง รวม ไปถึง ซอย ย่อย ทั้งหมด ที่ แยก ออก จาก ถนน สาย นี้ แสดงให้เห็น ว่า ผลกระทบ ครอบคลุม ทั้ง ถนนหลัก และ ถนนรอง ใน พื้นที่ การพัฒนา ใหม่ ๆ
ข้อแนะนำ สำหรับ ประชาชน
การประปานครลอน ได้ แนะนำ ให้ ประชาชน ที่ อาศัยอยู่ใน พื้นที่ ครอบคลุม เตรียม รับ มติ การหยุดจ่าย น้ำประปา ชั่วคราว โดย ควร เก็บ กัก น้ำ ไว้ สำหรับ ใช้ ใน ชีวิต ประจำ วัน ในช่วง เวลา ที่ น้ำประปา จะ ไม่ ไหล หรือ ไหลอ่อน อย่างมาก โดยเฉพาะ ในช่วง คืน ของ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง เช้า วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ซึ่ง เป็น ช่วง เวลา ที่ มี ผลกระทบ ต่อ การใช้งาน น้ำประปา อย่าง ชัดเจน นอกจากนี้ ยัง ควร ตรวจสอบ ระบบ ท่อ ภายใน บ้าน และ อสังหาริมทรัพย์ ของ ตนเอง เพื่อ ป้องกัน การสูญเสียน้ำ หรือ ปัญหา ที่ อาจ เกิด ขึ้น จาก แรง ดัน ของ น้ำ ที่ เปลี่ยนแปลง ไป อย่าง กะทันหัน หลัง การ ซ่อมบำรุง เสร็จสิ้น ตาม เวลา ที่ ประกาศ ไว้
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