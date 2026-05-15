การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน

📆5/15/2026 12:31 PM
📰PostToday
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมประชุม

การประชุมวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้มอบไว้ต่อกรมการขนส่งทางบก ในเรื่องของ ‘การยกระดับรถรับส่งนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากล’ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการรถรับส่งนักเรียนที่ยังอยู่นอกระบบ ให้เข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลอย่างถูกต้อง เพื่อให้รถทุกคันผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อยกระดับมาตรการเชิงรุก ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งก้าวต่อไปจะได้ผลักดันเสนอให้รัฐบาลรับเป็น ‘วาระแห่งชาติ’ เนื่องจากถือเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาวช

