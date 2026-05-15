การผนึกกำลังผู้นำภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่ของไทย ร่วมวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต

สรุปการประชุมหารือครั้งสำคัญระหว่างผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มบริษัทชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งการเงิน พลังงาน เกษตร เทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อหาแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว การรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าผู้นำระดับสูงจากภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยจึงเกิดขึ้นเพื่อหารือและวางยุทธศาสตร์ใน การขับเคลื่อนประเทศ ให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตอย่างยั่งยืน การประชุมในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัทที่เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดทิศทางการลงทุนและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก ในภาคการเงินและธนาคาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรและสร้างสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจ ได้มีการนำทีมโดย นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ซึ่งทั้งสองท่านได้นำมุมมองด้านการเงินระดับมหภาคและการสนับสนุนธุรกิจไทยในต่างประเทศเข้ามาร่วมหารือ ขณะที่ภาคการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินนำโดย นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ Chief Executive Officer และกรรมการบริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ ทางด้านกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนภาคการผลิต ได้มีการส่งตัวแทนระดับสูงเข้าร่วมอย่างครบถ้วน นำโดย นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) และ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสององค์กรยักษ์ใหญ่ได้นำเสนอวิสัยทัศน์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความสะอาดและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังมี นายนพเดช กรรณสูต จากบริษัท บี.
กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนของโซลูชั่นพลังงานอุตสาหกรรมและการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค ทั้งในประเทศไทยและมาเลเซีย สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยี และยานยนต์ ซึ่งกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการมาถึงของรถยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ ได้มีการนำโดย นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธาน บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่าง นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโลก ในมิติของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ ได้รับการนำทัพโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางวราภรณ์ โอสถานุพันธ์ จากบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เน้นการนำเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ขณะที่ฝั่งสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีกมี นายชนวัฒน์ จิราธิวัฒน์ จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล จากบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ จากบริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเพื่อสะท้อนภาพรวมของพฤติกรรมผู้บริโภคและการปรับตัวของห้างสรรพสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย ปิดท้ายด้วยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ และบริการด้านสุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ นำโดย นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในด้านนิคมอุตสาหกรรม และ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในด้านวัสดุก่อสร้างและนวัตกรรม ส่วนด้านการแพทย์และบริการนำโดย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS และ นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข จากบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยนางลินดา ลีสหะปัญญา ได้แจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ได้และไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม การรวมตัวของผู้นำทางธุรกิจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่ยังเป็นการสร้างพันธสัญญาในการร่วมมือกันระหว่างองค์กร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ของโลกได้อย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ การให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตของทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งผลลัพธ์จากการหารือในครั้งนี้คาดว่าจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนสามารถทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในระยะยา
