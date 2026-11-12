การบินไทยขาดทุนสุทธิไตรมาส 3 ปี 2569 จำนวน 418 ล้านบาท จากต้นทุนน้ำมันพุ่ง
การบินไทยรายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2569 ขาดทุนสุทธิ 418 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีกำไร 4,421 ล้านบาท ส่งผลจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น 59.8%
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2569 พบว่า บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ท้ายที่สุดแล้วบริษัทต้องเผชิญกับภาวะ ขาดทุนสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 418 ล้านบาท ซึ่งสวนทางกับปีที่ผ่านมายังคงทำกำไรสุทธิได้ 4,421 ล้านบาท
รายละเอียดผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันสูง
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดขาดทุนดังกล่าวมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2569 หลังจากที่เคยผ่อนคลายลงในปลายไตรมาสที่ 2 ส่งผลโดยตรงต่อราคาตลาดของน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญAlso readธ.ก.ส. เร่งโอนเงินชดเชยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เริ่ม 11 พฤศจิกายน 2569
ข้อมูลทางการเงินแสดงให้เห็นว่า รายได้รวมของ การบินไทย ในไตรมาส 3 ปี 2569 มีมูลค่ารวม 50,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีรายได้ 44,398 ล้านบาท รวมเป็นเงินเพิ่มขึ้น 5,730 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้กิจการขนส่งที่เติบโตขึ้นตามปริมาณผู้โดยสาร
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ในไตรมาสดังกล่าวสูงถึง 46,286 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 29.1% โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ 59.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้บริษัทต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมากในหมวดนี้
กำไรดำเนินงานลดลงและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ผลการดำเนินงานขั้นต้นของบริษัทฯ กลับหดตัวลงโดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน (EBIT) จำนวน 3,842 ล้านบาท ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 55.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 7.7 เท่านั้น
ในด้านปริมาณผู้โดยสารนั้น บริษัทฯ สามารถขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งหมด 3.97 ล้านคน ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2569 โดยมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) อยู่ที่ร้อยละ 76.5 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการบรรทุกของผู้โดยสารในปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 76.8 แสดงให้เห็นว่าความต้องการเดินทางยังมีความมั่นคงแม้ต้นทุนจะสูง
รายได้หลักที่มาจากค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมส่วนเกินน้ำหนัก มีมูลค่า 39,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 หรือเพิ่มขึ้น 3,821 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า โดยรายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2.88 บาท จากเดิมที่ 2.61 บาท สอดคล้องกับการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยราคาน้ำมันของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด
ภาพรวม 9 เดือนแรกและสถานะทางการเงิน
เมื่อพิจารณาภาพรวมของงวด 9 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 149,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 แต่มีค่าใช้จ่ายรวม 128,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเครื่องเครื่องบินเพิ่มขึ้น 13,386 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.7 ตามราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 53.1
ผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทำให้กำไรสุทธิตลอด 9 เดือนแรกอยู่ที่ 11,226 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิถึง 26,394 ล้านบาท โดยลดหลั่นลงถึง 15,168 ล้านบาท และมีการทำ EBITDA รวม 33,204 ล้านบาท ในระยะเวลานี้
ทางด้านสถานะสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 355,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2568 จำนวน 51,106 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.8 ส่วนหนี้สินรวมอยู่ที่ 272,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 44,443 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.5
แม้จะมีภาระต้นทุนสูง แต่บริษัทฯ ยืนยันว่ามีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 135,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,927 ล้านบาท จากสิ้นปี 2568 ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
แผนการปรับตัวและทิศทางในอนาคต
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ย้ำถึงมาตรการในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของราคาพลังงานและความไม่สงบในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
กลยุทธ์ในการจัดการต้นทุนน้ำมันและการปรับอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาความอยู่รอดและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว สำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ รายงานผลประกอบการด้วยความโปร่งใสเพื่อสื่อสารความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นในตลาดการบิน
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