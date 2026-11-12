การบินไทยขาดทุนสุทธิไตรมาส 3 ปี 2569 จำนวน 418 ล้านบาท จากต้นทุนน้ำมันและอุทกภัย
การบินไทยเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 ขาดทุนสุทธิ 418 ล้านบาท รายได้รวม 50,128 ล้านบาท ขยายตัว 12.9% แต่ต้นทุนน้ำมันพุ่ง 59% และผลกระทบอุทกภัยส่งผลขาดทุน สำหรับ 9 เดือนแรกของปีมีกำไรสุทธิ 11,226 ล้านบาท
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 โดยพบว่าบริษัทมี รายได้รวม จำนวน 50,128 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 5,730 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มี รายได้รวม 44,398 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้จากกิจการขนส่งที่มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 3.97 ล้านคน และมีอัตราการบรรจุผู้โดยสารหรือ Cabin Factor อยู่ที่ร้อยละ 76.5 ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราร้อยละ 76.8
รายละเอียดผลประกอบการและต้นทุนน้ำมัน
แม้รายได้จะขยายตัวในทิศทางบวก แต่บริษัทมีการใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) สูงถึง 46,286 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 29.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มาจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น โดยราคาเฉลี่ยของน้ำมันเพิ่มขึ้น 59.8% จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงาน ก่อนต้นทุนทางการเงิน หรือ EBIT Margin ที่เหลือเพียงร้อยละ 7.7Also readธ.ก.ส. เร่งโอนเงินชดเชยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เริ่ม 11 พฤศจิกายน 2569
ส่งผลให้งวดไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 บริษัทการบินไทยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) ลดลงอย่างชัดเจนเหลือเพียง 3,842 ล้านบาท ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 55.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านต้นทุนในการดำเนินงานที่รุนแรงภายในช่วงเวลาดังกล่าว
สาเหตุขาดทุนและผลกระทบทางการเงิน
เมื่อพิจารณาถึงผลขาดทุนสุทธิ 418 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 พบว่าเกิดจากการรวมตัวของปัจจัยด้านต้นทุนทางการเงินและรายการพิเศษ โดยบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3,362 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ยังมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1,126 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากอุทกภัย ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ และผลกำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ต่างๆ
แม้ว่าในภาพรวมไตรมาสที่ 3 จะขาดทุน แต่บริษัทยังคงมีมูลค่า EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า_amortization_) จำนวน 7,475 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงานหลักของบริษัท ก่อนหักค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างและภาษี
ผลประกอบการสะสม 9 เดือนแรก
หากพิจารณาภาพรวมในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทการบินไทยยังคงทำกำไรสุทธิได้จำนวน 11,226 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 26,394 ล้านบาท โดยรายได้รวมสะสมตลอด 9 เดือนมีจำนวน 149,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 แต่ค่าใช้จ่ายรวมสะสมก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 เป็นจำนวน 128,498 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 35.8 เหลือ 21,281 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในระยะ 9 เดือนแรกบริษัทมีต้นทุนทางการเงินสะสม 9,514 ล้านบาท และมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นรายได้รวม 296 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนช่วยพยุงผลประกอบการไม่ให้ขาดทุนหนักกว่านี้ โดยตัวเลข EBITDA สะสมตลอด 9 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 33,204 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มก่อนค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจแม้จะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
สถานะทางการเงินและทิศทางในอนาคต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีการใช้เครื่องบินทั้งหมด 91 ลำ และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2569 มีอัตราการใช้เครื่องบินเฉลี่ย 13.2 ชั่วโมงต่อลำต่อวัน มีปริมาณการผลิตร่วมผู้โดยสาร หรือ ASK เท่ากับ 52,003 ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร ลดลงร้อยละ 1.8 และมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร หรือ RPK เท่ากับ 40,095 ล้านคน-กิโลเมตร ลดลงร้อยละ 4.2 ทำให้อัตราส่วนการบรรจุผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 77.1 จากปีก่อนที่ร้อยละ 79.1 โดยมีจำนวนผู้โดยสารขนส่งรวม 11.81 ล้านคน ลดลงร้อยละ 3.1
ในด้านสถานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 355,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จากสิ้นปี 2568 ส่วนหนี้สินรวมมีจำนวน 272,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 82,575 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นอยู่ที่ 135,487 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่งพร้อมรองรับความผันผวน นอกจากนี้ ยอดจองบัตรโดยสารล่วงหน้าในช่วงท้ายปีอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนความต้องการเดินทางที่ต่อเนื่อง
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