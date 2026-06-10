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การรวมพลังครั้งใหญ่ของวงการเพลงไทย สู่ SOT MUSIC AWARDS 2026

บันเทิง News

การรวมพลังครั้งใหญ่ของวงการเพลงไทย สู่ SOT MUSIC AWARDS 2026
SOT MUSIC AWARDS 2026รางวัลดนตรีไทยค่ายเพลงไทย
📆6/10/2026 4:18 PM
📰thaipost
60 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 44% · Publisher: 51%

ค่ายเพลงชั้นนำกว่า 20 ค่ายร่วมกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ ส่งสัญญาณงานประกาศรางวัล SOT MUSIC AWARDS 2026 ครั้งแรกของไทย ที่จะจัดขึ้น 24 มิถุนายนนี้ ณ One Bangkok Forum

เกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในวงการเพลงไทย เมื่อค่ายเพลงชั้นนำมากกว่า 20 ค่าย พร้อมใจกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียในเวลาเดียวกัน สร้างความสนใจและข้อสงสัยให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศ ค่ายที่ร่วมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย GMM Music, Grammy GOLD, G'NEST, SMALLROOM, LOVEiS, YUPP!

, TERO MUSIC, Rats Records, JUICEY, BOXX MUSIC, Dazz Records, What The Duck, SPICYDISC, Sony Music Thailand, Muzik Move, POP ANIMAL, Move Records และ Universal Music Thailand ซึ่งเป็นการรวมพลังที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อประกาศการจัดงาน 'SOT MUSIC AWARDS 2026' ซึ่งจะเป็นงานประกาศรางวัลเพื่อคนวงการดนตรีครั้งแรกของไทย งาน SOT MUSIC AWARDS 2026 มีแนวคิดหลักคือ 'หูววว... ตัวจริง ติ่งกันเอง!

' ซึ่งสะท้อนถึงความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของแฟนเพลง โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2026 ณ One Bangkok Forum และถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ช่อง SOT Music Awards ความพิเศษของงานนี้คือการรวมคนดนตรีจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเบื้องหน้า นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ หรือสต๊าฟเบื้องหลัง จากทุกค่าย ทุกแนวเพลง มาร่วมกันสร้างสรรค์รางวัลที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อยกระดับวงการดนตรีไทยสู่ระดับสากล นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้แฟนเพลงได้มีส่วนร่วมผ่านการโหวตรางวัลต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความตื่นเต้นและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน งานนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการเพลงไทยที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แฟนเพลงสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียของ SOT Music Awards และเตรียมตัวร่วมลุ้นผลรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศในวันงา

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thaipost /  🏆 62. in TH

SOT MUSIC AWARDS 2026 รางวัลดนตรีไทย ค่ายเพลงไทย หูววว...ตัวจริง ติ่งกันเอง One Bangkok Forum

 

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