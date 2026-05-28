การรั่วไหลของข้อมูลวงในในตลาดพยากรณ์: ภัยคุกคามต่อความมั่นคงชาติ

Nicolas Vaiman นักวิเคราะห์จาก Bubblemaps ค้นพบการเดิมพันที่มีอัตราชนะสูงผิดปกติถึง 98% บ่งชี้ถึงการใช้ข้อมูลวงใน โดยเฉพาะในตลาดพยากรณ์ปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ-อิหร่าน มีบัญชีที่ทำกำไรกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์ การจับกุมทหารกรีนเบเรต์ที่ใช้ข้อมูลภายในยืนยันปัญหา ขณะที่ส.ส. Mike Levin และวุฒิสมาชิก Adam Schiff เสนอร่างกฎหมายห้ามเดิมพันสงคราม Vaiman เตือนว่าตลาดเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นอาวุธข่าวสาร
Nicolas Vaiman นักวิเคราะห์จาก Bubblemaps ได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจว่าการเดิมพันกว่า 80 รายการที่พบมีอัตราการชนะสูงถึง 98% ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในเชิงสถิติที่จะสามารถทำได้ ต่อให้โชคจะดีแค่ไหน หมายความว่าเรื่องที่มีการนำ ข้อมูลวงใน มาใช้เป็นเรื่องจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการทำนายเรื่องสหรัฐฯ-อิหร่าน Vaiman ย้ำชัดว่าตลาดเหล่านี้กำลังเป็นภัย ความมั่นคงชาติ โดยตรง หากชาติที่เป็นศัตรูของสหรัฐฯ สามารถค้นพบการวางเดิมพันเหล่านี้ พวกเขาก็จะรู้เคลื่อนไหวของกองทัพจะถูกรู้ล่วงหน้า และสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ในเรื่องอื่นได้ นับตั้งแต่ตลาดเปิดให้มีการเดิมพันในหมวดปฏิบัติการทางทหาร วอลุ่มเทรดในการเดิมพันส่วนนี้ได้ทะยานไปสูงกว่า $1 พันล้าน ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ซึ่งนักเทรดหลายคนอาจอาศัยโชคหรือการวิเคราะห์ที่เฉียบขาด แต่อีกหลายคนกลับทำกำไรเป็นกอบเป็นกำจาก ข้อมูลวงใน แม้จะมีความพยายามอำพรางยอมขาดทุนเพื่อปกปิดร่องรอย แต่นักวิเคราะห์ก็จับสังเกตได้ว่ามีบัญชี 9 รายที่สามารถฟาดกำไรได้กว่า $2.4 ล้านผ่านการเดิมพันเรื่องปฏิบัติการทางทหารเพียงอย่างเดียว ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสืบทราบได้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับกองทัพหรือเป็นชาวอเมริกันหรือไม่ ก่อนหน้าความขัดแย้งกับอิหร่าน พันจ่าโทแคนนอน เคน แวน ไดก์ ทหารหน่วยกรีนเบเรต์ของสหรัฐอเมริกา ถูกจับกุมข้อหาใช้ข้อมูลภายใน เขาทำเงินไปกว่า $400,000 จากการเดิมพันปฏิบัติการควบคุมตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ซึ่งตัวเขาเองก็อยู่ในภารกิจนั้นด้วย การจับกุมในครั้งนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าคนในมีการปล่อยข้อมูลจริง สอดคล้องกับผลการศึกษาพบว่ามีนักเทรดที่รู้ ข้อมูลวงใน จริง ๆ เพียง 3% เท่านั้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนความแม่นยำของตลาด ในขณะที่อีก 97% ที่เหลือไม่ได้รู้อะไรเลย เรื่องนี้ทำให้ ส.
ส.
Mike Levin ออกมาเตือนว่าปัญหาข้อมูลวงในในตลาดพยากรณ์นั้นเลวร้ายกว่าที่หลายคนคิด เขาจึงจับมือกับวุฒิสมาชิก Adam Schiff ได้ร่วมกันเสนอร่างกฎหมาย DEATH BETS Act เพื่อสั่งห้ามไม่ให้มีการเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับสงครามและการทหารโดยเด็ดขาด นอกเหนือจากปัญหาข้อมูลวงในแล้ว Vaiman ยังแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจตามมาในอนาคต เขาเกรงว่าตลาดพยากรณ์เหล่านี้อาจถูกแทรกแซงและกลายสภาพเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือเป็นอาวุธรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลสามารถเข้ามาควบคุมและบงการได้ กล่าวคือ เมื่อรัฐบาลทราบดีว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลและสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการเดิมพันได้ พวกเขาก็อาจฉวยโอกาสนี้สร้างสัญญาณลวงขึ้นมาในตลาดพยากรณ์ เพื่อใช้เป็นกลอุบายหลอกล่อประเทศคู่แข่งให้หลงเชื่อและประเมินสถานการณ์ผิดพลาด ในมุมมองของ Vaiman ตลาดพยากรณ์จะไม่ได้เพียงแค่ทำนายผลอีกต่อไป แต่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เลย หากมันถูกใช้เป็นอาวุธในสงครามข่าวสาร ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้โยนความผิดทั้งหมดให้กับแพลตฟอร์มอย่าง Polymarket เพราะต้นตอของปัญหาไม่ได้มาจากตัวระบบเพียงอย่างเดียว ต่อให้มีการบล็อกพื้นที่การใช้งานอย่างเข้มงวดแค่ไหน สุดท้ายผู้คนก็มักจะสรรหาวิธีมุดระบบเข้าไปใช้งานกันอยู่ด
