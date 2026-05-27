การประเมินผลการทำงานของ กทม. ในช่วง 4 ปี โดย ACT พบว่า กทม. ยังคงมีปัญหาคอร์รัปชันในระดับปฏิบัติการ แต่ไม่มีข่าวการคอร์รัปชันโดยตัวผู้ว่าฯ กทม. คณะผู้บริหาร หรือทีมงานบุคลากรระดับบน
ตลอดระยะเวลาการทำงาน ทางคณะผู้บริหารของ กทม. ได้เข้ามาอัปเดตความคืบหน้าให้ ACT ฟังเป็นระยะ สิ่งที่ค้นพบและถือเป็นความสำเร็จในระดับนโยบายคือ ไม่มีข่าวการ คอร์รัปชัน โดยตัวผู้ว่าฯ กทม.
คณะผู้บริหาร หรือทีมงานบุคลากรระดับบนอย่างไรก็ตาม หากมองลึกลงไปในระดับปฏิบัติการ ปัญหาคอร์รัปชันใน กทม. ยังคงมีลักษณะคล้ายคลึงกับอดีต ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของนักการเมืองท้องถิ่น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก.
) หรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตามเขตและสำนักงานต่างๆ เรายังพบว่าการทุจริตตามเขตต่างๆ ยังมีอยู่ ซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าฯ ต้องรับผิดชอบ ที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาในระดับนี้ให้หมดไปได้ อาจารย์มานะ สะท้อนเมื่อถามถึงคะแนนภาพรวมตลอด 4 ปี ACT ให้คะแนนการทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในยุคของชัชชาติไว้ที่ 8 เต็ม 10 คะแนน เหตุผลสำคัญเบื้องหลังคะแนนที่ค่อนข้างสูงนี้ ไม่ใช่เพราะ กทม.
ไร้ซึ่งการทุจริต แต่เป็นเพราะ ACT มองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการผลักดันกลไกใหม่ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาที่ยากและต้องใช้เวลา ท่านมีความพยายามที่จะผลักดันกลไกใหม่ๆ ไปครอบระบบเก่าที่มันถูกจำกัดด้วยกฎหมาย และวัฒนธรรมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ กทม.
แม้ส่วนใหญ่จะยังมีความมุ่งมั่นเสมอต้นเสมอปลาย แต่หลายๆ อย่างก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญให้กับคนที่เสนอตัวมารับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ คนใหม่ อุปสรรคสำคัญอย่างข้อจำกัดด้านกฎระเบียบของ กทม. เอง กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย การขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ซับซ้อน หรือแม้แต่จำนวนข้าราชการและลูกจ้าง กทม.
ที่มีมากถึงกว่า 90,000 คน ต้องไม่ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้าง ว่าไม่สามารถควบคุมคนได้ หรือมองไม่เห็นปัญหาที่ถูกปกปิดไว้ คนที่อาสาเข้ามาทำงานการเมืองต้องทราบข้อจำกัดเหล่านี้ดีอยู่แล้ว หนึ่งในผลงานที่ประธาน ACT มองว่าว้าว และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue และ BMA OSS ระบบเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับคนกรุงเทพฯ แต่ยังเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำทั่วประเทศ เพราะไม่ใช่แค่ช่องทางรับฟังเสียงประชาชน แต่เป็นเครื่องมือประสานงานที่มีการบันทึกประวัติ ทำให้สามารถตรวจสอบแทรกย้อนหลังได้ว่า ปัญหาของประชาชนเกิดจากหน่วยงานใด ละเลย เชื่องช้า หรือมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ การดึงอาสาสมัคร จำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วม ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด คนๆ เดียวคิด คนๆ เดียวทำ ไม่มีทางเก่งอย่างรอบด้าน การที่มีคนจำนวนมากเข้ามาช่วยคิดช่วยทำเพื่อพัฒนากรุงเทพฯ เป็นเรื่องที่ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าท่านใส่ใจเรื่องการสร้างการมีส่วนร่ว
