การป้องกันและตรวจสอบสปายแวร์ Pegasus บน iPhone และ Android
คู่มือตรวจสอบและป้องกันสปายแวร์ Pegasus สำหรับผู้ใช้ iPhone และ Android ด้วยเครื่องมือ Mobile Verification Toolkit และฟีเจอร์ Lockdown Mode ของ Apple
สปายแวร์ระดับรัฐ Pegasus ได้รับการออกแบบมาให้หลบซ่อนการตรวจจับได้อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้การตรวจสอบเบื้องต้นด้วยแอปพลิเคชันทั่วไปไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ ผู้ใช้จึงต้องอาศัยการตรวจสอบทางดิจิทัลที่ลึกซึ้งกว่าปกติเพื่อระบุร่องรอยของการบุกรุก
ขั้นตอนแรกสำหรับการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นคือ การตรวจสอบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบของ Apple โดยผู้ใช้สามารถเปิดเว็บไซต์ account.apple.com และลงชื่อเข้าใช้เพื่อตรวจสอบสถานะ Threat Notification ได้อย่างตรงไปตรงมา การกระทำนี้มีความสำคัญมากกว่าการคลิกตามลิงก์ในข้อความ SMS ที่อ้างว่าเป็นการแจ้งเตือนความปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นกับดักได้Also readโปเช็ตติโน่ คุม แมนยู? เปิด 6 คำบอกเล่าลูกทีมเก่า ถึงการซ้อมสุดโหด
หากพบการแจ้งเตือนที่มีความเสี่ยงสูงบนอุปกรณ์ Apple ผู้ใช้ควรเปิดใช้งาน Lockdown Mode ทันที โดยเข้าไปที่ Settings ไปยัง Privacy & Security จากนั้นเปิดโหมด Lockdown Mode ซึ่งจะช่วยลดช่องทางการโจมตีที่เป็นไปได้ลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้สปายแวร์สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบได้
วิธีการตรวจสอบร่องรอยการโจมตีด้วย MVT
สำหรับการตรวจสอบหลักฐานเชิงลึก ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางควรใช้เครื่องมือ Mobile Verification Toolkit (MVT) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำรองและบันทึกจากระบบ MVT เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย Amnesty International Security Lab ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจหาร่องรอยการโจมตีจากข้อมูลระบบทั้งบน iPhone และ Android
เครื่องมือนี้จะสแกนหาประวัติการเชื่อมต่อ โปรเซสที่ทำงานอยู่ และตัวบ่งชี้การบุกรุก หรือ Indicators of Compromise ที่หลงเหลืออยู่ในการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม MVT ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดลงมือถือแล้วกดสแกนให้เสร็จสิ้นในทันที แต่จำเป็นต้องใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และต้องมีองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
ข้อจำกัดและความจริงเกี่ยวกับสปายแวร์ Pegasus
หนึ่งในข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดคือ การไม่พบร่องรอยการโจมตีจากเครื่องมือ MVT ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์นั้นไม่เคยถูกแฮ็กเลย เนื่องจากหลักฐานบางประเภทอาจสูญหายไปหลังการโจมตี และฐานข้อมูลร่องรอยการโจมตีที่เปิดเผยต่อสาธารณะอาจไม่สามารถติดตามเทคนิคใหม่ๆ ได้ทันเวลา
Apple ระบุว่า การโจมตีด้วยสปายแวร์รับจ้างระดับสูงอย่าง Pegasus มีต้นทุนที่สูงมาก และมักมุ่งเป้าไปที่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเท่านั้น ทำให้ประชาชนทั่วไปมีความเสี่ยงต่ำมากที่จะตกเป็นเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันพื้นฐานยังคงจำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยบน Android และ iOS
สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ควรอัปเดตระบบปฏิบัติการและ Security Patch ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่อุปกรณ์รองรับเสมอ และตรวจสอบแอปพลิเคชันรวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงที่ผิดปกติ นอกจากนี้ควรใช้ Google Play Protect เพื่อค้นหามัลแวร์ทั่วไป แต่ต้องเข้าใจว่าผลลัพธ์จาก Google Play Protect ไม่ได้ยืนยันว่าอุปกรณ์ปลอดภัยจาก Pegasus โดยสมบูรณ์
ในส่วนของ Apple ได้ประกาศในเดือนมีนาคม 2026 ว่ายังไม่พบกรณีที่ได้รับการยืนยันว่าอุปกรณ์ที่เปิดโหมด Lockdown Mode ถูกเจาะสำเร็จด้วยสปายแวร์รับจ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าโหมดนี้จะป้องกันการโจมตีได้ 100% ดังนั้นการใช้รหัสผ่านที่แข็งแรงและการเปิดการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน
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