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การยื่นคำร้องคดีซุกหุ้นศักดิ์สยาม: การตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ของป.ป.ช. ทรายสอบโดยฝ่ายค้าน

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การยื่นคำร้องคดีซุกหุ้นศักดิ์สยาม: การตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ของป.ป.ช. ทรายสอบโดยฝ่ายค้าน
การเมืองไทยป.ป.ช.ศักดิ์สยาม
📆6/5/2026 4:27 AM
📰INNNEWS
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นายณัฐพงษ์และฝ่ายค้านยื่นคำร้องข้อบกพร่องของป.ป.ช. ในการตรวจสอบและรายงานคดีซุกหุ้นของศักดิ์สยาม พร้อมเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้งคณะไต่สวนอิสระ

นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ หนึ่งในนักการเมืองที่เคยเป็นผู้กำกับโครงการใหญ่ต่าง ๆ ในภาครัฐ ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการคอร์รัปชันและการละเมิดกฎหมายการเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื้อหา คดีซุกหุ้น ของเขาได้รับการเผยแพร่โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมแก่ตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายตรงข้ามและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในสภา ในระหว่างเดือนที่ผ่านมาทั้งหลายได้รวบรวมหลักฐาน รวบศัพท์ข้อมูล และจัดทำคำร้องอย่างรอบคอบที่สุดตามภารกิจของรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 เพื่อขอให้ประธานรัฐสภาสั่งส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแต่งตั้งคณะไต่สวนอิสระ ทำให้กระบวนการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.

ป. ช. ) เกิดความแย้งกันอย่างชัดเจน นายณัฐพงษ์อธิบายให้เห็นว่าผู้มีอำนาจในป. ป.

ช. ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเชิงลึกของศักดิ์สยามเพิกเฉยต่อข้อสงสัยว่าได้โอนย้ายหรือถือครองทรัพย์สินแทน โดยกระบวนการตรวจสอบยังไม่ครอบคลุมเส้นทางการเงินหรือการดำเนินธุรกิจอำพรางที่เคยถูกยกข้อสงสัยในศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ป. ป. ช.

จึงได้รับการบอกเบิ้ลว่าควรกระทำการตรวจสอบพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้สาธารณะมองเห็นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ นักวิจารณ์ยังชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในกระบวนการใช้ดุลพินิจของป. ป. ช.

ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจว่าศักดิ์สยามไม่มีเจตนาให้ข้อมูลทรัพย์สินผิดพลาด การที่ป. ป. ช.

ไม่ได้มีข้อเสนอบริหารเชิงลึกเกี่ยวกับการถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มักจะใช้เป็นช่องทางการโอนย้ายทรัพย์สิน เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการต่อสู้ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกประเด็นที่เสริมสร้างความกังวลคือป. ป.

ช.

ได้ไม่เปิดเผยเอกสารสำคัญต่อผู้ร้อง และมีความล่าช้าในการแจ้งผลตรวจสอบ ทั้งนี้แม้จะมีมติยกคำร้องไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ความโปร่งใสยังไม่พอ เพราะยังไม่มีการแจ้งผลอย่างตรงไปตรงมาและครบถ้วนต่อผู้ร้อง ตัวแทนผู้เป็นผู้ร้องเผยให้เห็นว่าหากประธานรัฐสภาเลือกปฏิเสธการส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณะต่อผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของประธานรัฐสภาในกรณีที่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของระบบการเมืองไทยในปัจจุบัน ความเป็นจริงคือ การยื่นคำร้องของนายณัฐพงษ์ไม่ใช่เพียงแค่การเมื่อกายต่อความไม่โปร่งใสของป.

ป. ช.

แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมและหน่วยงานอิสระรวมเป็นโครงสร้างตรวจสอบความต้องการของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างระบบการปกครองที่ตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ทั้งนี้ การมีการรายงานอย่างต่อเนื่องของสถานการณ์นี้ยังเปิดโอกาสให้มุมมองใหม่ ๆ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลการเมืองไทยในอนาคต ในที่สุด ความขัดแย้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการปิดบังหรือไม่ตรวจสอบปัจจัยทางการเงินของนักการเมืองมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการปกครอง และโดยเฉพาะเมื่อมีการต่อสู้ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น การมีหน่วยงานอิสระที่สามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลได้อย่างโปร่งใสย่อมเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาท่าเสถียรของการเมืองไทยต่อไ

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การเมืองไทย ป.ป.ช. ศักดิ์สยาม นายณัฐพงษ์ คดีซุกหุ้น

 

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