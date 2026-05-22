การรถไฟฯ รณรงค์ประชาชนใช้ระบบราง ชูสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นำร่องประหยัดพลังงาน

การ รถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท. ) ได้ประกาศให้ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นสถานีต้นแบบด้านการ ประหยัดพลังงาน โดยมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะ นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ รฟท.
เปิดเผยว่า รฟท.
ได้เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบในทุกมิติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การรถไฟฯ ขอเชิญชวนประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้อีกด้วย นายเมธาพัฒน์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบราง รฟท.
ได้มอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้: สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์: นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดที่ลานจอดรถชั้นใต้ดิน และแสดง ตั๋วโดยสาร (เที่ยวไป-กลับ) พร้อมบัตรจอดรถ เพื่อรับสิทธิ์จอดฟรี ณ จุดประชาสัมพันธ์ 5 จุด ได้แก่ ประตู 1, 4, 10, 13 และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น 1 สถานีรถไฟอื่น ๆ ทั่วประเทศ: ผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่า
