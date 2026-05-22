Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

การรถไฟฯ รณรงค์ประชาชนใช้ระบบราง ชูสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นำร่องประหยัดพลังงาน

Transportation News

การรถไฟฯ รณรงค์ประชาชนใช้ระบบราง ชูสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นำร่องประหยัดพลังงาน
รถไฟระบบรางประหยัดพลังงาน
📆5/22/2026 11:32 PM
📰PostToday
46 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 51%

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกาศให้ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน พร้อมออกมาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานของประเทศ

การ รถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท. ) ได้ประกาศให้ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นสถานีต้นแบบด้านการ ประหยัดพลังงาน โดยมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะ นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ รฟท.

เปิดเผยว่า รฟท.

ได้เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบในทุกมิติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การรถไฟฯ ขอเชิญชวนประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้อีกด้วย นายเมธาพัฒน์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบราง รฟท.

ได้มอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้: สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์: นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดที่ลานจอดรถชั้นใต้ดิน และแสดง ตั๋วโดยสาร (เที่ยวไป-กลับ) พร้อมบัตรจอดรถ เพื่อรับสิทธิ์จอดฟรี ณ จุดประชาสัมพันธ์ 5 จุด ได้แก่ ประตู 1, 4, 10, 13 และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น 1 สถานีรถไฟอื่น ๆ ทั่วประเทศ: ผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่า

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

รถไฟ ระบบราง ประหยัดพลังงาน สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จอดรถฟรี

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-23 02:32:32