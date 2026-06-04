การปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์

เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการพนันออนไลน์ที่กำลังเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 20 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนิน การปิดกั้น เว็บไซต์และ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ที่เกี่ยวข้องกับ การพนันออนไลน์ ทั้งหรือ ศปอส.
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ได้เร่งกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั่วประเทศ โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายน 2569 มีการปักหมุดตรวจสอบเว็บพนันเป้าหมายจำนวน 309 เว็บไซต์ และทยอยออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้วหลายรายเดือนมิถุนายน 2569 ซึ่งตำรวจประเมินว่าอาจเป็นช่วงที่การพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงเตรียมใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยตรวจจับและปิดกั้นเว็บไซต์หรือบัญชีโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปราบปรามยังพบว่า เครือข่ายพนันออนไลน์มีการปรับรูปแบบการเงินให้ซับซ้อนมากขึ้น จากเดิมที่ใช้บัญชีม้า เปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคล ระบบชำระเงินข้ามประเทศ รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังพบว่าเว็บพนันจำนวนมากหันมาใช้กลยุทธ์โฆษณาแฝงผ่านอินฟลูเอนเซอร์ การไลฟ์สด และวิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาทางการเงิน ด้วยการสร้างภาพว่าการพนันเป็นทางลัดสู่ความร่ำรวย ทั้งที่ในความเป็นจริงกลับสร้างความเสียหายและสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเตือนว่า การติดพนันออนไลน์ถือเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจัง โดยผู้ปกครองและครูสามารถสังเกตสัญญาณเสี่ยงได้จากพฤติกรรมโกหก ยืมเงินบ่อย ขาดเรียน ผลการเรียนตก ใช้เวลาอยู่คนเดียวมากขึ้น หรือมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ผู้ปกครองจึงควรพูดคุยกับบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอ กำหนดกติกาการใช้อินเทอร์เน็ต ดูแลการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และติดตามการใช้จ่ายทางการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของการพนันออนไลน์ที่กำลังแพร่ระบาดในโลกดิจิทั
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