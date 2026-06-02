การตั้งข้อสังเกตต่อการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของนายชัชชาติในช่วงดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพ

นายจิรายุจากพรรคเพื่อไทยวิพากษ์การแต่งตั้งข้าราชการของนายชัชชาติและเรียกร้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบในสัปดาห์หน้าเพื่อความโปร่งใส
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครหลักในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับการตั้งข้อสังเกตจากนัก การเมือง หลายฝ่ายโดยเฉพาะนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิก พรรคเพื่อไทย นายจิรายุ ระบุว่าการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกรุงเทพในระหว่างดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ นั้น มีความไม่โปร่งใสและอาจละเมิดหลักการบริหารแบบเป็นธรรม นายจิรายุ เน้นว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะเริ่มในสัปดาห์หน้าและต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นกระบวนการตัดสินใจอย่างชัดเจน การตรวจสอบนี้คาดว่าจะครอบคลุมการย้ายตำแหน่งของผู้บริหารหลายคนที่เคยทำงานในหน่วยงานสำคัญของกรุงเทพ เช่น กรมสาธารณสุขและคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยว การตัดสินใจเหล่านี้ถูกรายงานว่าเกิดขึ้นโดยไม่มีคำอธิบายที่เพียงพอและอาจมีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อ.
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครหลักในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับการตั้งข้อสังเกตจากนักการเมืองหลายฝ่ายโดยเฉพาะนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย นายจิรายุ ระบุว่าการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกรุงเทพในระหว่างดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ นั้น มีความไม่โปร่งใสและอาจละเมิดหลักการบริหารแบบเป็นธรรม นายจิรายุ เน้นว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะเริ่มในสัปดาห์หน้าและต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นกระบวนการตัดสินใจอย่างชัดเจน การตรวจสอบนี้คาดว่าจะครอบคลุมการย้ายตำแหน่งของผู้บริหารหลายคนที่เคยทำงานในหน่วยงานสำคัญของกรุงเทพ เช่น กรมสาธารณสุขและคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยว การตัดสินใจเหล่านี้ถูกรายงานว่าเกิดขึ้นโดยไม่มีคำอธิบายที่เพียงพอและอาจมีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อ
นายชัชชาติ การโยกย้ายข้าราชการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พรรคเพื่อไทย การตรวจสอบการทุจริต