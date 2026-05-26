การท่าเรือ เอฟซี แถลงยืนยันไว้วางใจให้ โค้ชอู๊ด สระราวุฒิ ตรีพันธ์

การท่าเรือ เอฟซี แถลงยืนยันไว้วางใจให้ โค้ชอู๊ด สระราวุฒิ ตรีพันธ์
📆5/26/2026 8:09 AM
📰siamsport_news
การท่าเรือ เอฟซี แถลงยืนยันไว้วางใจให้ โค้ชอู๊ด สระราวุฒิ ตรีพันธ์ ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมต่อไป ในฤดูกาล 2026/27 หลังทำผลงานในช่วงเข้ามารักษาการณ์ หรือ ในสถานการณ์ที่สำคัญได้อย่างยอดเยี่ยม

การท่าเรือ เอฟซี แถลงยืนยันไว้วางใจให้ โค้ชอู๊ด สระราวุฒิ ตรีพันธ์ ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมต่อไป ใน ฤดูกาล 2026/27 หลังทำผลงานในช่วงเข้ามารักษาการณ์ หรือ ในสถานการณ์ที่สำคัญได้อย่างยอดเยี่ยม สิงห์เจ้าท่า จบตำแหน่งรองแชมป์ ไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 ซึ่งถือเป็นอันดับสูงที่สุดในรอบ 27 ปีของสโมสร พร้อมคว้าสิทธิ์ไปเล่น เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ระดับ Elite เป็นครั้งแรก รวมถึงล่าสุดชนะ บีจี ปทุมฯ 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วย เมืองไทย คัพ มาครองเป็นสมัยที่ 2 ในรอบ 16 ปี และ สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน หรือ Shopee Cup ครั้งแรกเช่นกัน เฮดโค้ชวัย 46 ปี ถูกแต่งตั้งเข้ามาคุมทัพชั่วคราว ในช่วงระหว่างที่ อเล็กซานเดร กามา มีอาการป่วยกระทันหัน และ จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล เพื่อพักรักษาตัว โดยขณะนั้น สิงห์เจ้าท่า อยู่อันดับ 3 ของตาราง ตามหลัง ราชบุรี เอฟซี ทีมอันดับ 2 ถึง 4 คะแนน และ สถานการณ์ยังเสียเปรียบ ทรู แบงค็อกฯ ที่แข่งขันน้อยกว่า อย่างไรก็ตามสุดท้าย พาทีมแซงขึ้นมาจบอันดับ 2 ได้ตามเป้าหมายสำคัญที่สโมสรฯ วางไว้ พร้อมพาทีมไม่แพ้ใครตลอดการทำหน้าที่ และ กลายเป็นโค้ชที่พาทีม ไร้พ่าย ติดต่อกันยาวนานที่สุด จาก 11 นัดรวมทุกรายการ ชนะ 9 เสมอ 2 ยิง 27 และ เสียเพียง 7 ประตูเท่านั้น ทำให้บอร์ดบริหาร ต่อสัญญาฉบับทางการออกไปอีก 1 ปี และ มอบความไว้วางใจให้คุมทีมต่อไปอย่างไรก็ตาม ในนามสโมสร การท่าเรือ เอฟซี ต้องขอขอบคุณ อเล็กซานเดร กามา อดีตกุนซือชาวบราซิล ของทีมเช่นกัน ในฐานะส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ หลังช่วยวางรากฐาน และ ระบบการเล่นที่ดี ตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่น แต่ด้วยอาการป่วยที่เกิดขึ้น ทำให้จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศบราซิล ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 ภายใต้การแนะนำของทีมแพทย์ ให้งดกิจกรรม หรือ การออกกำลังกายหนักเป็นเวลาถึง 3 เดือน ก่อนที่ สระราวุฒิ ตรีพันธ์ จะเข้ามาต่อยอดผลงานในช่วงเวลาที่เหลือ ไปจนจบฤดูกาล สำหรับ การท่าเรือ เอฟซี จะกลับมาฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่น ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เพื่อเตรียมความพร้อม สู้ศึกถึง 5 รายการ ใน ฤดูกาล 2026/27 ประกอบไปด้วย ไทยลีก , ช้าง เอฟเอ คัพ , เมืองไทย คัพ , เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ระดับ Elite และ ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน หรือ Shopee Cu.

