การตรวจคนต่างcoloured ในเกาะพะงัน และพูลวิลลาทางตอนใต้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เพื่อดูที่จริงของพูลวิลลา ซึ่งสร้างผิดกฎหมาย โดยมีคนต่างชาติเป็นตัวแทนและนอมินี ส่วนการตรวจคนต่างชาติ ในเกาะพะงัน และทางตอนใต้ก็เป็นเป้าหมายของการตรวจคนต่างชาติ น่าสงสัย
การลงพื้นที่ เกาะพะงัน ไปดูของจริงที่ พูลวิลลา ที่สร้างผิดกฎหมาย ถือเป็นการไปที่ถูกจังหวะของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพราะโครงการนี้ มีคนไทยเป็น นอมินี หรือตัวแทนให้คนอิสราเอล นายกรัฐมนตรียังสั่งให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ผู้รายงานเรื่อง พูลวิลลา ไม่ใช่ใครอื่น พล.
ต. อ. สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ. ตร.
) ที่ร่วมเดินทางไปด้วย และระบุว่า เป็นเป้าหมายปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงัน หลังจากประเด็นชาวต่างชาติ รวมทั้งกลุ่มคนอิสราเอลเข้ายึดครองพื้นที่และทำธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน รวมทั้งได้กระจายไปอีกหลายแห่ง โดยใช้นอมินีคนไทย ได้ถูกจุดพลุขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่ดูเหมือนจะยังขาดเสียงตอบรับ หรือมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากข้าราชการในพื้นที่ หรือแม้แต่ฝ่ายการเมืองแม้แต่นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน ที่ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ เมื่อวันพุธที่ 13 พ.
ค. เช่นกัน ได้ออกโรงโต้เรื่องดังกล่าว ยืนยันว่าเกาะพะงันมีพื้นที่มีเอกสารสิทธิประมาณ 38% ของทั้งหมดนั้น มีต่างชาติถือครองเพียง 6% เท่านั้
