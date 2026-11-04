การททท. เร่งรุกตลาดสหราชอาณจักรด้วยแนวคิด Healing is the New Luxury
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำ 47 ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมนาฬิกา WTM 2026 มุ่งดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากสหราชอาณจักรกว่า 1 ล้านคนด้วยแนวคิด Healing is the New Luxury สร้างรายได้กว่า 1.51 พันล้านบาท
การททท. นำผู้ประกอบการไทย 47 รายเข้าร่วมนำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ภายใต้แนวคิด Healing is the New Luxury เพื่อรุกตลาด สหราชอาณจักร และขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยกำหนดเป้าหมายหลักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก สหราชอาณจักร ให้ได้มากกว่า 1 ล้านคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องไปเป็นปีที่ 2 อย่างมั่นคง
การเข้าร่วมงาน WTM 2026 พร้อมพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
การททท. เดินหน้ารุกตลาดสหราชอาณจักรอย่างจริงจัง โดยมุ่งรักษาฐานตลาดเดิมและขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง นำทัพผู้ประกอบการไทยจำนวน 47 รายเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวที World Travel Market หรือ WTM 2026 ระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ณ ศูนย์การประชุม ExCeL London กรุงลอนดอน สหราชอาณจักรอย่างเป็นทางการAlso read7 ข้อต้องรู้! วางต้นไม้มงคล 'บนโต๊ะทำงาน' จัดอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย
ในงานครั้งนี้อุทิศความภาคภูมิใจในการนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยภายใต้แนวคิด Healing is the New Luxury อย่างครบวงจร ในโอกาสดังกล่าว การททท. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยและพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อดังในวงการสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณจักร
พระกรุณาธิคุณยังทรงสาธิตการทำอาหารไทยที่ใช้ความประณีตและภูมิปัญญาในการเลือกใช่วัตถุดิบชั้นดี ได้แก่ เมนูอาหารคาวนำเสนอเมนู มณีน้อยรส ซึ่งเป็นไปเพื่อต่อยอดเมนูมณีคลุกเส้น เป็นเส้นหมี่ 7 สีจากวัตถุดิบธรรมชาติและสมุนไพรไทย เช่น อัญชัน กระเจี๊ยบแดง และขมิ้นชัน จากแหล่งเพาะปลูกในเขตพื้นที่สุพรรณบุรี ผสมผสานกับน้ำปรุงรสที่มีส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกจากจังหวัดเพชรบูรณ์
กลยุทธ์การตลาดและเป้าหมายการจองล่วงหน้า
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวถึงทิศทางหลักในการขับเคลื่อนว่า ททท. มุ่งมั่นดำเนินการสร้างความปลอดภัยและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดระยะไกล โดยเฉพาะตลาดสหราชอาณจักรซึ่งถือเป็น Top 3 ของกลุ่มตลาดระยะไกลที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุด
นอกจากนี้ตลาดสหราชอาณจักรยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดการจองการเดินทางล่วงหน้าหรือ Forward Booking ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2570 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 15.3% ส่งผลให้ ททท. เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกทั้งการรักษาฐานตลาดเดิมและขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในหลากหลายรูปแบบ
การขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม Responsible Tourism, Luxperience, Well-being, Sports Tourism, Digital Nomads และ Celebration Travel โดยนำเสนอสินค้าและบริการด้าน Health and Wellness ภายใต้แนวคิด Healing is the New Luxury ควบคู่ไปกับการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยสินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและตอบโจทย์พฤติกรรมการสนใจของกลุ่มตลาดเป้าหมาย
การออกแบบคูหาประเทศไทยและเครือข่ายผู้ประกอบการ
สำหรับคูหาประเทศไทย การททท. สร้างสรรค์ด้วยแนวคิด Healing is the New Luxury เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การพักผ่อนในมิติใหม่ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส สะท้อนนิยามใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะทางกายและจิตใจ
ควบคู่ไปกับการสัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่า ผ่านการออกแบบพื้นที่ที่ผสานความร่วมสมัยกับอัตลักษณ์ไทยอย่างกลมกลืน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยผ่าน Map of Thailand เพื่อนำเสนอความสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
การเข้าร่วมงานยังมีการนำทัพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยจำนวน 47 รายเข้าร่วมนำเสนอสินค้า ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจำนวน 37 ราย บริษัทนำเที่ยวหรือ DMC จำนวน 8 ราย และตัวแทนจำหน่ายบริการท่องเที่ยวออนไลน์หรือ OTA จำนวน 2 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก 18 ราย และผู้ที่เคยเข้าร่วมงานแล้ว 29 ราย
สัดส่วนนี้ประกอบด้วยผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Award จำนวน 2 ราย โครงการ STAR จำนวน 34 ราย และ CF Hotels จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี กระบี่ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง และสุราษฎร์ธานี
การคาดการณ์รายได้และนัดหมายทางธุรกิจ
ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานครั้งนี้คาดว่ามีจำนวนนัดหมายในการเจรจาธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 1,440 นัดหมาย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวได้มากกว่า 1.51 พันล้านบาทต่อเนื่่องจากกิจกรรมการเจรจาทางธุรกิจและการตลาดในระดับนานาชาติ
ความสำเร็จในการเข้าร่วมงาน WTM 2026 จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและคู่ค้าจากสหราชอาณจักรในการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและคุณภาพสูงในประเทศไทย
การดำเนินการเชิงรุกนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ททท. ในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนและมูลค่าสูง ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและมาตรฐานบริการจากผู้ประกอบการทั้ง 47 ราย จะช่วยยกระดับภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยให้โดดเด่นในตลาดโลก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณจักรที่มีกำลังซื้อสูง
การติดตามผลและความร่วมมือต่อเนื่องจากงาน WTM 2026 จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพในระยะยาวต่อไป
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