การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีโบลา ยังไม่ครอบคลุมสายพันธุ์อื่นที่กำลังระบาด

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีโบลายังไม่ครอบคลุมสายพันธุ์อื่นที่กำลังระบาด ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเผยรายงานจากองค์การอนามัยโลก ผู้ติดเชื้อมากกว่า 900 ราย และเสียชีวิตแล้ว 220 ราย
การฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคอีโบลา ยังไม่ครอบคลุม สายพันธุ์อื่น ที่กำลัง ระบาด ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเผยรายงานจากองค์การอนามัยโลก ผู้ติดเชื้อมากกว่า 900 ราย และเสียชีวิตแล้ว 220 ราย โดยการ ระบาด ครั้งนี้เกิดจากสายพันธุ์บุนดิบูโย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 บอร์ดโรคติดต่อแห่งประเทศไทยได้ยกระดับสกัด 'อีโบลา' จากผู้เดินทางจาก 2 ประเทศ 'ดิอาร์คองโก-ยูกันดา' โดยเมื่อเข้าไทยจำเป็นต้องกักกันตัว 21 วัน พญ.
พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลนวเวช กล่าวว่า เชื้อไวรัสอีโบลา ก่อให้เกิดโรคอีโบลา โลกรู้จักเชื้อนี้ครั้งแรก ในปี 1976 โดยพบไวรัสนี้ที่ริมแม่น้ำอีโบลา ในสาธารณรัฐคองโก และพบการระบาดเป็นครั้งคราวมาตลอด พบอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 50% แต่อัตราการเสียชีวิตอาจสูงถึง 90% ของผู้ติดเชื้อ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เชื้อไวรัสอีโบลา มี 6 สายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่พบการแพร่ระบาดรุนแรง มี 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ซูดาน ทำให้เกิดโรคซูดานวายรัสดีสายพันธุ์โรคซูดาน 1.
การติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรง บริเวณผิวหนังที่มีแผล หรือเยื่อบุผิวหนัง โดยสัมผัสเลือดสารคัดหลั่ง หรือของเหลวจากร่างกาย เช่น น้ำลาย อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ น้ำอสุจิ ของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตในรายที่รุนแรงอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ สับสน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง และพบอวัยวะล้มเหลวร่วม เช่น ตับ ไต 3.
วัคซีนปัจจุบันรับรองเฉพาะสายพันธุ์อีโบลา แต่สายพันธุ์อื่น ๆ รวมถึง ไวรัสบุนดิบูโย ยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกัน แม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทย แต่กรณีที่ท่านเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยง แนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางรัฐบาล เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างเหมาะสม โดยกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา พ.
ศ. 2569 ลงนาม ณ วันที่ 20 พ. ค.2569 เพื่อระบุเขตติดโรคติดต่ออันตราย มี 2 ประเทศ คือ ดิอาร์คองโก-ยูกันดา โดยการแพร่ระบาดอาจมาจากการนำเข้าสัตว์ที่เป็นพาหะ เช่น ลิงชิมแปนซี และสัตว์ป่าอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเกิดได้จากนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อ โดยอยู่ในระยะที่เป็นพาหะได้นำเชื้อเข้าม
