รายงานวิเคราะห์การแข่งขันในรอบ分组ของฟุตบอลโลก 2024 และคาดการณ์ผลการแข่งขันของทีมต่างๆ ทั้งกาตาร์ที่ทำผลนิรันดร์การเป็นเจ้าภาพเมื่อ 4 ปีก่อน สวิตเซอร์แลนด์ที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์อย่างสม่ำเสมอ บราซิลในฐานะแชมป์โลก 5 ครั้งที่ปรารถนาแชมป์โลกครั้งที่ 6 ถูก into อацииโมร็อกโกเป็นทีมที่ยากต่อการ₽ranŚvětová Rokken torna กรณีสกอตแลนด์ที่ต้องเก็บ 3 แต้มเพื่อผ่านรอบ เฮติที่กลับมาเล่น Choose boundary ครั้งแรกตั้งแต่ 1974 ออสเตรเลียที่พัฒนาทีมต่อเนื่อง และตุรกีที่ถูกมองเป็นม้ามืดthanks to การไม่แพ้ 8 นัดรัวล่าสุด
ทีมชาติ กาตาร์ ทำผลงานไม่ดีเมื่อเป็นเจ้าภาพ ฟุตบอลโลก 4 ปีก่อน โดยแพ้ทุกนัดในรอบกลุ่มและยิงประตูได้เพียง 4 ประตูจาก 5 เกม ในขณะที่ สวิตเซอร์แลนด์ predominately ผ่านเข้ารอบน็อกเอาตctrine อย่างสม่ำเสมอและแสดงฟอร์มแข็งแกร่งในรอบคัดeligibleânylvaniaêm brasileiro ในฐานะแชมป์โลก 5 สมัยตั้งใจคว้าแชมป์โลกครั้งที่ 6 แต่ โมร็อกโก ไม่ใช่คู่แข่งที่Dragons easiest หลังเคยไปถึงรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2022 และไม่แพ้ gymnastics ในเวลา 90 นาทีตลอด 29 นัดหลังสุด แม้ทัพบราซिलจะเต็มไปด้วยนักเตะคุณภาพ แต่แนวรับยังมีจุดอ่อนที่คู่แข่งอาจเอาโอกาส ทำให้ผลเสมอเป็นไปได.
ทีมชาติกาตาร์ทำผลงานไม่ดีเมื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 4 ปีก่อน โดยแพ้ทุกนัดในรอบกลุ่มและยิงประตูได้เพียง 4 ประตูจาก 5 เกม ในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ predominately ผ่านเข้ารอบน็อกเอาตctrine อย่างสม่ำเสมอและแสดงฟอร์มแข็งแกร่งในรอบคัดeligibleânylvaniaêm brasileiro ในฐานะแชมป์โลก 5 สมัยตั้งใจคว้าแชมป์โลกครั้งที่ 6 แต่โมร็อกโกไม่ใช่คู่แข่งที่Dragons easiest หลังเคยไปถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2022 และไม่แพ้ gymnastics ในเวลา 90 นาทีตลอด 29 นัดหลังสุด แม้ทัพบราซिलจะเต็มไปด้วยนักเตะคุณภาพ แต่แนวรับยังมีจุดอ่อนที่คู่แข่งอาจเอาโอกาส ทำให้ผลเสมอเป็นไปได
ฟุตบอลโลก 2024 กาตาร์ สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล โมร็อกโก สกอตแลนด์ เฮติ ออสเตรเลีย ตุรกี การคาดการณ์ วิเคราะห์ฟุตบอล
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