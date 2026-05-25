การกินของผักแม่ในครรภ์ อาจส่งผลต่อลูกหลังคลอด

การวิจัยใหม่ๆ แสดงให้เห็นว่า เด็กอาจคุ้นเคยกับรสชาติบางอย่างตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ และอาจมีผลต่อความชอบอาหารของเด็กหลังคลอด
ใครจะคิดว่า สิ่งที่คุณแม่กินตอนท้อง อาจส่งผลถึง รสนิยมการกินของลูก ไปอีกหลายปีหลังคลอดเลย!
ถ้าแม่กินผักบางอย่าง ลูกหลังคลอดมีแนวโน้มจะชอบกินผักชนิดนั้นเช่นกัน!
พลอยเพิ่งอ่านเจองานวิจัยจากทีมนักวิจัยในอังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ นำโดยนักจิตวิทยาจาก Durham University ได้ข้อมูลมาว่า เด็กอาจ คุ้นเคย กับรสชาติบางอย่าง ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้ว และความทรงจำเรื่องกลิ่นหรือรสเหล่านั้น อาจติดตัวไปจนตลอดวัยเด็กเลยทีเดียว ในการทดลอง นักวิจัยแบ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับแคปซูลผงแครอต อีกกลุ่มได้รับแคปซูลผงเคล ซึ่งเป็นผักใบเขียวรสค่อนข้างเข้ม จากนั้นใช้การอัลตราซาวด์สังเกต สีหน้า ของทารกในครรภ์ช่วงอายุครรภ์ประมาณ 32–36 สัปดาห์ หลังได้รับรสชาติเหล่านี้ผ่านน้ำคร่ำ และนี่คือจุดที่พลอยอ่านแล้วรู้สึกว่าว้าวมาก!
เพราะมันแปลว่า โลกของเด็กอาจเริ่มต้นเร็วกว่าที่เราคิด แม้แต่ตอนที่เขายังไม่ลืมตาดูโลกอีกค่า!
หลังจากเด็กคลอด นักวิจัยยังติดตามต่อ ทั้งตอนอายุประมาณ 3 สัปดาห์ และล่าสุดคือช่วงอายุ 3 ปี โดยใช้สำลีแตะกลิ่นแครอตหรือเคล แล้วนำมาไว้ใต้จมูกเด็กเพื่อดูปฏิกิริยา จากนั้นวิเคราะห์สีหน้าว่าเป็นแนวชอบ หรือไม่ชอบ ผลที่ออกมาน่าสนใจมาก เด็กที่เคยได้รับรสแครอตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มักตอบสนองกับกลิ่นแครอตในทางบวกมากกว่า ส่วนเด็กที่คุ้นกับเคล ก็มีแนวโน้มตอบสนองต่อกลิ่นเคลได้ดีกว่าเช่นกัน เหมือนสมองของพวกเขา จำได้ ว่าเคยเจอกลิ่นนี้มาก่อน หัวหน้าทีมวิจัยอธิบายว่า การสัมผัสรสชาติในช่วงปลายของการตั้งครรภ์ อาจสร้าง ความทรงจำเรื่องกลิ่นและรส ที่อยู่ได้นานกว่าที่เราคิด และอาจมีผลต่อความชอบอาหารของเด็กหลังคลอดในอนาคต พออ่านถึงตรงนี้ พลอยแอบคิดถึงหลายบ้านเลยนะ โดยเฉพาะเวลาที่พ่อแม่ปวดหัวว่า ลูกไม่กินผัก แล้วต้องคอยหลอกล่อกันทุกมื้อ งานวิจัยนี้อาจกำลังบอกเราว่า การปลูกฝังเรื่องอาหาร อาจเริ่มตั้งแต่ก่อนลูกเกิดเสียอีก แต่แน่นอนว่า นักวิจัยก็ย้ำชัดเหมือนกันว่า งานศึกษานี้ยังเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก และยังต้องมีการวิจัยต่อ ว่าสุดท้ายแล้ว การคุ้นรสตั้งแต่อยู่ในท้อง จะส่งผลให้เด็ก กินผักได้มากขึ้นจริงไหม หรือมีปัจจัยอื่น เช่น พันธุกรรม สภาพแวดล้อม หรือการเลี้ยงดูหลังคลอดเข้ามาเกี่ยวข้องมากแค่ไหน แต่วิจัยนี้ก็สะท้อนว่าร่างกายและสมองของมนุษย์ อาจเรียนรู้โลกเร็วกว่าที่เราคิดมาก เราอาจเคยมองว่าทารกในครรภ์แค่กำลังเติบโตอย่างเงียบๆ แต่จริงๆ แล้ว เขาอาจกำลังเริ่ม ทำความรู้จักโลก ผ่านอาหาร กลิ่น และรสชาติที่แม่กินอยู่ทุกวันก็ได้ และบางที การกินผักของแม่ในวันนี้ อาจไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพตัวเอง แต่อาจเป็นการส่ง ความคุ้นเคย เล็ก ๆ ไปถึงลูกในอนาคต โดยที่แม่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได
