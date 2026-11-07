กาดี ไอเซนคอต ได้รับมอบหมายจัดตั้งรัฐบาลใหม่ อิสราเอล
ประธานาธิบดีอิสราเอลมอบหมายกาดี ไอเซนคอต จัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งค้างคาก 21 ตีนึง โดยไอเซนคอตต้องเผชิญความท้าทายทางรัฐสภาที่ไม่มีฝ่ายใดชนะขาด
ประธานาธิบดีอิสราเอล ประกาศแต่งตั้ง กาดี ไอเซนคอต นักการเมืองสายกลางและอดีตนายพล ให้เป็นบุคคลสำคัญในการพยายามจัดตั้งรัฐบาลผสมใหม่ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ที่สิ้นสุดลงโดยไม่มีพรรคหรือพันธมิตรใดสามารถครองเสียงข้างมากในรัฐสภาได้เด็ดขาด การตัดสินใจดังกล่าวถูกประกาศออกมาเมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ทำให้การเมืองอิสราเอลเข้าสู่ช่วงแห่งความไม่แน่นอนใหม่ หลังจากนาย เบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของประเทศ ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักเนื่องจากพรรคการเมืองของเขาสูญเสียที่นั่งสำคัญไปอย่างมีนัยสำคัญ
กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และกรอบเวลา
ไอเซนคอต ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการให้พยายามจัดตั้งรัฐบาลภายในระยะเวลาเริ่มต้น 28 วัน นับจากวันได้รับมอบอำนาจ โดยมีสิทธิในการขยายวาระความพยายามนี้ไปได้อีก 14 วัน ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยโฆษกของประธานาธิบดีไอแซค เฮอร์ซอค เปิดเผยว่าประธานาธิบดีได้เชิญ ไอเซนคอต เข้าพบที่ทำเนียบประธานาธิบดีและมอบหมายภารกิจนี้ในวันรุ่งขึ้น การขยายเวลาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจต้องการเวลาเจรจาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะลงมือจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้อย่างมั่นคงAlso readประเด็นร้อนเศรษฐกิจรอบวัน 22 ต.ค.67
หาก ไอเซนคอต ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลอาจยืดเยื้อต่อไปอีก โดยขั้นตอนโดยรวมสามารถดำเนินไปได้ประมาณ 100 วัน หากไม่มีใครสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในช่วงเวลานั้น รัฐสภาก็อาจมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ขึ้นอีกครั้ง เพื่อแสวงหาทางออกทางการเมืองให้กับประเทศที่กำลังอยู่ในสภาวะตันทางรัฐสภาอย่างชัดเจน
ตำแหน่งที่นั่งในรัฐสภาและผลการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งเมื่อ 27 ตุลาคม ชี้ให้เห็นว่า พรรคลิคุด ของ เนทันยาฮู ยังคงครองที่นั่งได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งโดยได้ 27 ที่นั่ง จากทั้งหมด 120 ที่นั่งในรัฐสภา อย่างไรก็ตาม พันธมิตรสายศาสนาและชาตินิยมของ เนทันยาฮู สามารถรวบรวมที่นั่งได้เพียง 53 ที่นั่ง ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์เสียงข้างมากที่จำเป็นจำนวน 61 ที่นั่งสำหรับการควบคุมเสียงในสภา ทำให้รัฐบาลชุดเดิมไม่สามารถดำเนินการต่อได้อย่างราบรื่น ตามโครงสร้างอำนาจดั้งเดิม
ส่วน พรรคยาชอร์ ของ ไอเซนคอต สามารถกวาดที่นั่งมาได้มากที่สุดเป็นอันดับสองด้วยจำนวน 21 ที่นั่ง แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากประชาชนที่มองหาทางเลือกอื่นนอกจากพรรคหลักเดิม ในขณะที่แนวร่วมของชาวยิวหลายพรรคที่นำโดยพรรคกลางซ้ายไปจนถึงพรรคขวา สามารถรวมกันได้ที่นั่งเพียง 48 ที่นั่ง ซึ่งถือว่าน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกัน พรรคการเมืองที่แทนชนกลุ่มน้อยชาวอาหรับสามารถกวาดที่นั่งมาได้ 19 ที่นั่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมืองที่สำคัญมาก
จุดยืนของไอเซนคอตและกลุ่มอาหรับ
ไอเซนคอต ตัดสินใจปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพรรคการเมืองของชาวอาหรับอย่างเป็นทางการในการจัดตั้งรัฐบาลผสม แม้ว่าการสนับสนุนจากกลุ่มดังกล่าวจะทำให้เขาสามารถครอบครองเสียงข้างมากในสภาได้ง่ายขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผู้นำจากพรรคของชาวอาหรับที่โกรธเคืองต่อนโยบายที่พวกเขาตีความว่าเหยียดเชื้อชาติของ เนทันยาฮู และพันธมิตรขวาจัด ยังคงเสนอชื่อ ไอเซนคอต ให้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเป็นคนแรก ซึ่งเป็นการมอบแรงสนับสนุนที่มีนัยสำคัญต่อเขาในขั้นตอนเริ่มต้นนี้
ไอเซนคอต เป็นบุคคลที่มีบุคลิกเก็บตัวและหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวต่อสื่อมวลชน เขาเพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองอย่างจริงจังในปี 2022 และเคยดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีช่วงสงครามที่นำโดย เนทันยาฮู ในช่วงสั้นๆ หลังจากการโจมตีของฮามาสเมื่อ 7 ตุลาคม 2023 ก่อนที่จะถอนตัวออกมาและกลายเป็นฝ่ายค้านที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างเปิดเผย
ความท้าทายและผลกระทบทางการเมือง
ทางเลือกในการจัดตั้งรัฐบาลของ ไอเซนคอต นั้นมีความเสี่ยงสูง โดยทางเลือกแรกคือการพยายามจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยพึ่งพาการสนับสนุนจากกลุ่มชาวอาหรับจากนอกรัฐบาล ทางเลือกที่สองคือการสร้างพันธมิตรกับพรรคฝ่ายขวาจัดแบบเคร่งจารีตซึ่งเขาและพันธมิตรเคยหลีกเลี่ยงในอดีต และทางเลือกที่สามคือการจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์แห่งชาติร่วมกับ เนทันยาฮู ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินว่าทั้งสามทางเลือกนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงเนื่องจากความขัดแย้งที่ลึกซึ้ง
หากไอเซนคอต ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาล เขาจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของอิสราเอลที่มาจากราษฎรมิซราฮี (ชาวยิวเชื้อสายตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ) นับจากคนแรก โดยเขามีอายุ 66 ปีและเป็นคนเก็บตัว เขายังมีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อการใช้ความรุนแรงของชาวตั้งถิ่นฐานต่อชาวปาเลสไตน์ ซึ่งเพิ่มความตึงเครียดกับพันธมิตรตะวันตก และเขายังคัดค้านการดำรงตำแหน่งของ อิตาแมร์ เบง-กาวีร์ และเบซาเลล สโมทริช พันธมิตรขวาจัดของ เนทันยาฮู ที่ถูกบางประเทศคว่ำบาตรเนื่องจากข้อหายุยงความรุนแรง
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