กาญจนบุรี ชุมนุมโรงงานรีไซเคิล ขยะ 50,000 ตัน ส.ส.แมน รุกแก้ผังเมือง
จังหวัดกาญจนบุรีเผชิญวิกฤตกลิ่นเหม็นจากกองขยะ 50,000 ตันในอำเภอห้วยกระเจา ขณะที่ ส.ส.แมน นำทีมรุกแก้ผังเมืองตำบลหนองขาวเพื่อป้องกันโรงงานมลพิษในอนาคต
สถานการณ์มลพิษทางกลิ่นและขยะล้นพื้นที่ในจังหวัด กาญจนบุรี ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อชาวบ้านใน ตำบลวังไผ่ อำเภอ ห้วยกระเจา ต้องทนทุกข์กับผลกระทบจาก โรงงานรีไซเคิล และกำจัดขยะที่มี กองขยะ สะสมจำนวนมาก กลิ่นเหม็นรบกวนชีวิตประจำวันและสร้างความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนโดยรอบ
กองขยะ 50,000 ตัน ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อทอง ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยกระดับการร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นอันรุนแรงที่แผ่ขยายจากโรงงานรีไซเคิล โดยชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่ากิจการดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มทุนจีน เนื่องจากพบเห็นป้ายสัญลักษณ์และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นภาษาจีนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการสังเกตว่าแรงงานส่วนใหญ่ภายในไซต์งานเป็นแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านเกี่ยวกับลักษณะการจัดการดำเนินกิจการและการบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่Also readสสว. ผนึกกำลัง มหิดล เปิดตัว “THE GRAND CONNECT LIVE COMMERCE THAILAND 2026” ดัน 50,000 SME ทั่วประเทศ ลุยตลาดไลฟ์คอมเมิร์ซ ตั้งเป้าเงินสะพัดกว่า 2,300 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด โดยพบว่ามีกองขยะค้างกลางแจ้งบริเวณบ่อฝังกลบในปริมาณมหาศาลประมาณ 50,000 ตัน ซึ่งส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าสาบคละคลุ้งกระจายไปตามทิศทางลมในรัศมีกว้างประมาณ 500 เมตรจากแหล่งกำเนิด
นอกจากปริมาณขยะที่เกินมาตรฐานแล้ว การตรวจสอบยังพบกระบวนการล้างและคัดแยกถุงพลาสติกก่อนนำไปบดเป็นเศษพลาสติกเพื่อจำหน่ายต่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารได้กำชับให้ผู้ประกอบการเร่งจัดทำระบบระบายน้ำและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียปนเปื้อนไหลออกสู่พื้นที่ภายนอก โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นและควบคุมยาก
ฝ่ายบริหารท้องถิ่นสั่งแก้ภายใน 30 วัน
ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้กำหนดกรอบเวลาเร่งด่วน โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ทำหน้าที่ติดตามผลและบังคับใช้มาตรการแก้ไขปัญหารวมถึงการลดปริมาณขยะสะสมให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น
ล่าสุด วันที่ 18 พฤศจิกายน น.ส.ชลธิชา วงษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เปิดเผยว่า ทางท้องถิ่นได้รับเรื่องร้องเรียนและได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมแจ้งให้บริษัทผู้ดำเนินการเร่งปรับปรุงแก้ไขตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งทางท้องถิ่นจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้
ด้าน น.ส.นันทภัค ตัวแทนจากบริษัทผู้ดำเนินกิจการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ระดมเครื่องจักรและรถบรรทุกประมาณ 30 ถึง 40 คัน เข้ามาดำเนินการขนย้ายขยะออกจากพื้นที่เพื่อไปกำจัดยังสถานที่ที่ถูกต้องตามกระบวนการ โดยทางตัวแทนยืนยันชัดเจนว่า รถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกโรงงานในเวลานี้ไม่ได้ขนขยะเข้าไปเพิ่มเติม แต่เป็นการขนขยะเก่าที่สะสมอยู่ออกไปกำจัด เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดแหล่งกำเนิดกลิ่นเหม็นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
ส.ส.แมน รุกแก้ผังเมืองป้องกันมลพิษระยะยาว
นอกจากการแก้ไขเฉพาะหน้า ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมและมลพิษในจังหวัดกาญจนบุรี ยังมีความเคลื่อนไหวในด้านการป้องกันในระยะยาว นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร หรือที่รู้จักกันในชื่อ ส.ส.แมน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาโรงงานที่อาจก่อมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่
นายฉัตรพันธ์ ระบุว่า ตนเองกำลังประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน เพื่อเสนอให้แก้ไขและปรับปรุงผังเมืองบริเวณตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปลี่ยนจากพื้นที่สีม่วงที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์ ซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เป้าหมายหลักของการดำเนินการดังกล่าวคือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างโรงงานที่อาจก่อมลพิษ รวมถึงโรงงานกำจัดและแปรรูปขยะอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาก่อตั้งในพื้นที่เพิ่มอีกในอนาคต ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องแหล่งน้ำสำคัญ พื้นที่เกษตรกรรม ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ให้คงความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยสำหรับประชาชนและคนรุ่นต่อไป
ประชาชนจับตากระบวนการกฎหมายและความคืบหน้า
นายฉัตรพันธ์ ได้ย้ำหนักแน่นว่าการปกป้องบ้านเกิดไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการวางมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำซากอีก พร้อมทั้งยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าและรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมจะเดินหน้าประสานงานกับทุกภาคส่วนตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจายังคงจับตามองการแก้ไขปัญหาของโรงงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องการขนย้ายขยะให้เสร็จสมบูรณ์ การกำจัดกลิ่นเหม็นให้หมดสิ้นไป และการจัดการระบบน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ส่วนข้อเสนอแนะในการปรับผังเมืองตำบลหนองขาวนั้น ยังคงต้องรอติดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป เพื่อให้การป้องกันปัญหามลพิษในพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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