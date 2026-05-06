กางแผนขับเคลื่อนกฎหมาย CLARITY Act ของสหรัฐฯ มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อความโปร่งใสและยั่งยืนในตลาดคริปโต

วุฒิสมาชิก Kirsten Gillibrand เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจากฎหมาย CLARITY Act โดยระบุ 3 ประเด็นหลักที่ต้องเร่งแก้ไข พร้อมตั้งเป้าผลักดันให้ผ่านการเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้สหรัฐฯ มีกรอบกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชัดเจน
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นจุดสนใจของนักลงทุนทั่วโลก เมื่อวุฒิสมาชิก Kirsten Gillibrand ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาร่างกฎหมาย CLARITY Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการสร้างความชัดเจนในด้านการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและ คริปโตเคอร์เรนซี โดยการเปิดเผยข้อมูลนี้เกิดขึ้นภายในงาน Consensus ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านบล็อกเชนและเทคโนโลยีคริปโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับโลก การออกมาให้ข้อมูลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรายงานความคืบหน้า แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงทิศทางที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังมุ่งหน้าไป เพื่อให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลหลุดพ้นจากสภาวะสุญญากาศทางกฎหมายที่สร้างความกังวลให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้ลงทุนมาอย่างยาวนาน จากการเปิดเผยของวุฒิสมาชิก Gillibrand พบว่าในขณะนี้การเจรจายังมีประเด็นสำคัญ 3 ประการที่ต้องได้รับการแก้ไขและหาข้อสรุปให้ชัดเจนก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการ markup หรือขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายในชั้นคณะกรรมาธิการ ประเด็นแรกคือเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ตลาดคริปโตเผชิญกับเหตุการณ์ความล้มเหลวของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่และการฉ้อโกงที่สร้างความเสียหายมหาศาล การสร้างกลไกการคุ้มครองที่รัดกุมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงนวัตกรรมทางการเงินนี้ ประเด็นที่สองคือการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงระดับชาติที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยต้องมีการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบตัวตนและที่มาของเงินให้สอดคล้องกับหลักสากลเพื่อป้องกันไม่ให้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย และประเด็นสุดท้ายคือข้อกำหนดด้านจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย สำหรับกรอบเวลาในการดำเนินงาน วุฒิสมาชิก Gillibrand แสดงความมั่นใจอย่างยิ่งว่าทั้ง 3 ประเด็นหลักดังกล่าวจะสามารถหาข้อยุติได้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ markup และตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้กฎหมาย CLARITY Act ผ่านการอนุมัติและมีผลบังคับใช้ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้ ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของสหรัฐฯ ในการเป็นผู้นำด้านการกำหนดมาตรฐานกฎหมายคริปโตในระดับสากล การมีกฎหมายที่ชัดเจนจะช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานกำกับดูแลที่มักจะถูกวิจารณ์ว่าใช้การบังคับใช้กฎหมายแทนการสร้างกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนและการพัฒนานวัตกรรมด้านฟินเทคภายในประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในมุมมองของนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในตลาด คริปโตเคอร์เรนซี ข่าวความคืบหน้าของ CLARITY Act ถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างมาก เนื่องจากตลาดเกลียดชังความไม่แน่นอน การที่สหรัฐฯ กำลังเดินหน้าสร้างกรอบการทำงานที่จับต้องได้จะช่วยลดความผันผวนที่เกิดจากข่าวลือหรือการประกาศคำสั่งแบบกะทันหันของหน่วยงานกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการเจรจาใน 3 ประเด็นหลักจะออกมาในรูปแบบใด หากกฎหมายมีความตึงเครียดจนเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของนวัตกรรม แต่หากผ่อนปรนเกินไปก็อาจไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ดังนั้นความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลและการส่งเสริมนวัตกรรมจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่วุฒิสมาชิก Gillibrand และคณะทำงานต้องจัดการให้สำเร็จ บทสรุปของการผลักดัน CLARITY Act ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การออกกฎหมายฉบับหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต การที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยอมรับการมีอยู่ของสินทรัพย์ดิจิทัลและพยายามนำเข้ามาอยู่ในระบบระเบียบที่ถูกต้อง จะเป็นแรงผลักดันให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่กล้าเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดนี้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับในวงกว้างและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการทั่วโลกจึงต้องจับตาดูความคืบหน้าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อย่างใจจดใจจ่อ เพราะผลลัพธ์ที่ออกมาจะส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาและกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได.
BitMine ทุ่มซื้อ ETH เพิ่ม $238 ล้าน Tom Lee ชี้ “ฤดูใบไม้ผลิคริปโต” มาแล้วTom Lee ประกาศ 'ฤดูใบไม้ผลิคริปโต' มาถึงแล้ว หลัง BitMine ซื้อ Ethereum เพิ่ม $238 ล้าน พร้อมความคืบหน้า CLARITY Act ในวุฒิสภาสหรัฐฯ สัญญาณบวกต่อ ETH
ทรัมป์พร้อมเซ็น CLARITY Act ทันที แต่กฎหมายยังค้างวุฒิสภาทรัมป์ประกาศพร้อมเซ็น CLARITY Act ทันทีเมื่อถึงมือ แต่กฎหมายกำกับดูแลคริปโตยังติดขัดในวุฒิสภา รอ markup 11 พ.ค. นี้เป็นด่านต่อไป
กลุ่มธนาคารสหรัฐฯ ชี้ CLARITY Act ยังไม่เพียงพอต่อการห้าม Stablecoin จ่ายผลตอบแทนกลุ่มสมาคมธนาคารชั้นนำของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ร่วมชี้ว่าร่างกฎหมาย CLARITY Act ยังไม่เพียงพอต่อการห้าม Stablecoin จ่ายผลตอบแทน แม้จะมีการประนีประนอมแล้วก็ตาม ในขณะที่ฝั่งภาคคริปโตสนับสนุนร่างกฎหมายที่มีอยู่
ราคา Bitcoin พุ่งเฉียด $81,000 ครั้งแรกในรอบ 3 เดือน รับ CLARITY Act จ่อผ่านสรุปข่าว ราคา BTC ฟื้นตัวกว่า 3% ลบล้างการร่วงลงไปแตะระดับ $78,000 เมื่อวานนี้ โดยได้แรงหนุนจากการเกิด Short Squeeze ที่ล้างพอร์ตนักลงทุนฝั่ง Short
หุ้นคริปโตกอดคอพุ่งยกแผง รับกฎหมาย Clarity Act คืบหน้าสรุปข่าว หุ้นกลุ่มคริปโตปิดบวกยกแผง นำโดย Circle (CRCL) ที่พุ่งทะยานเกือบ 20% หลังวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในร่างกฎหมาย Clarity Act
สหรัฐฯ เตรียมกฎหมายใหม่กำกับดูแลคริปโตฯ ชี้แจงนิยามหลักทรัพย์-สินค้าโภคภัณฑ์ร่างกฎหมาย CLARITY Act ของสหรัฐฯ มุ่งสร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตฯ โดยจำกัดการจ่ายผลตอบแทน Stablecoin และส่งผลให้ราคา Bitcoin และหุ้นบริษัทคริปโตปรับตัวขึ้น
