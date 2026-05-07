กางกฎหมายใหม่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ปลดล็อกข้อจำกัดด้านที่ดินและแรงงานขั้นสูงเพื่อดึงดูดการลงทุนระดับโลก

เจาะลึกรายละเอียดข้อกฎหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ที่มุ่งเน้นการลดขั้นตอนราชการ ขยายระยะเวลาเช่าที่ดิน และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล
รัฐบาลไทยได้ผลักดันการสร้างกลไกทางกฎหมายที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SEC ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการระบุรายละเอียดในมาตราต่างๆ เพื่อขจัดอุปสรรคที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังในการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการที่ดินและผังเมือง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงระเบียบเล็กน้อย แต่เป็นการยกเครื่องโครงสร้างการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้เกิดความคล่องตัวสูงสุด โดยมีการกำหนดให้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว จะให้ยกเลิกผังเมืองเดิมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.
ศ. 2563 ทันที และจัดทำผังเมืองใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยเฉพาะ เพื่อให้การใช้พื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างแท้จริง ในส่วนของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สินของรัฐ กฎหมายฉบับนี้ได้ให้อำนาจแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ในการดำเนินการจัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งการเวนคืนที่ดินเพื่อนำมาใช้ในโครงการพัฒนา โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจเข้ามาศึกษาความเหมาะสมทั้งในด้านพื้นที่และการเงินอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจที่สำคัญด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมาก จุดที่น่าสนใจที่สุดคือการปลดล็อกที่ดิน สปก.
หรือที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สามารถนำมาใช้ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการเกษตรได้โดยไม่ต้องดำเนินการเพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแนวคิดการใช้ที่ดินในภาคใต้ให้มีความหลากหลายและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด รวมถึงการให้อำนาจสำนักงานฯ ในการจัดการที่ราชพัสดุแทนกรมธนารักษ์ โดยไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.
ศ. 2562 มาบังคับใช้ เพื่อให้การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้านการลดขั้นตอนทางราชการหรือการสร้าง One Stop Service กฎหมายได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีสามารถมอบหมายให้หน่วยงานรัฐใดหน่วยงานหนึ่ง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เป็นผู้ดำเนินการหลักเพียงหน่วยเดียวในโครงการต่างๆ แม้ว่าโดยปกติหน้าที่นั้นจะเป็นของหลายหน่วยงานก็ตาม และที่สำคัญคือคณะกรรมการนโยบายสามารถพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตแทนหน่วยงานรัฐตามกฎหมายนั้นๆ ได้เลย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของเอกสารและการรอคอยการอนุมัติจากหลายหน่วยงานที่มักเป็นอุปสรรคสำคัญต่อนักลงทุนต่างชาติ การปรับปรุงกระบวนการทำงานเช่นนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าการลงทุนในเขต SEC จะมีความรวดเร็วและมีความแน่นอนในด้านกรอบเวลา สำหรับการดึงดูดทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง รัฐบาลได้กำหนดสิทธิพิเศษในมาตรา 50 โดยให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถพิเศษซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงคู่สมรส บุพการี และบุตร สามารถได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี สิทธิในการเข้าเมือง และการขออนุญาตทำงานที่สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรสามารถทำงานในตำแหน่งหน้าที่ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายปกติ แต่ใช้การอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการแทน ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญระดับโลกให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสามารถประกอบวิชาชีพที่ปกติจำกัดเฉพาะสัญชาติไทยหรือต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายเดิม โดยสามารถใช้หลักเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ ปิดท้ายด้วยมาตรการสร้างความมั่นคงในการลงทุนระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยตัดสินใจหลักของอุตสาหกรรมหนักและโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมายใหม่ได้ยกเลิกข้อจำกัดระยะเวลาการเช่าที่ดิน 30 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.
ศ. 2542 โดยเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าที่สามารถทำได้สูงสุดถึง 50 ปี และยังสามารถต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 49 ปี รวมระยะเวลาสูงสุดเกือบ 100 ปี ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน การปรับเปลี่ยนกฎหมายทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของภาครัฐที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจภาคใต้ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการขนส่งระดับโลกอย่างแท้จริ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC การลงทุน กฎหมายผังเมือง สิทธิพิเศษทางภาษี