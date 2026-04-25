กาขโมยไข่! ครูหนุ่มนครราชสีมาสุดงง ไข่ต้มแผงหาย พบคนร้ายเป็นเจ้านกข้างบ้าน

ครูสอนศิลปะและดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาต้องประหลาดใจเมื่อไข่ต้มทั้งแผงหายไปจากหน้าห้องพัก ตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อจับขโมย แต่กลับพบว่าคนร้ายคือเจ้ากาข้างบ้านที่คาบไข่ต้มไปทีละฟอง
เรื่องราวสุดประหลาดเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านมาบกราด จังหวัด นครราชสีมา เมื่อ ครู หนุ่มสอนศิลปะและดนตรีต้องเผชิญกับเหตุการณ์ ไข่ต้ม ทั้งแผงหายไปอย่างไร้ร่องรอย สร้างความสงสัยและขบขันให้กับผู้คนในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ นายอนุวิทย์ เทียมกระโทก หรือ ครู เจมส์ เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ว่าปกติแล้วตนเองมักจะต้มไข่ไก่จำนวนมากในช่วงเวลาว่าง เพื่อเตรียมไว้รับประทานตลอดสัปดาห์ โดยจะต้มแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อความสะดวก ในวันดังกล่าว ครู เจมส์ได้ต้มไข่ไก่ไว้ในหม้อจำนวนหนึ่งแผง แล้ววางทิ้งไว้หน้าห้องพักข้ามคืน โดยไม่ได้ปิดฝาหม้อ เนื่องจากตั้งใจจะนำไปแช่เย็นในตอนเช้า แต่เมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้น กลับพบว่า ไข่ต้ม ทั้งหมดหายไปจากหม้ออย่างไร้ร่องรอย สร้างความประหลาดใจให้กับ ครู เจมส์เป็นอย่างมาก จากการสอบถามไปยังภารโรงและนักเรียนในโรงเรียน ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นผู้ที่ ขโมย ไข่ต้ม ไป ครู เจมส์เริ่มสงสัยว่าอาจจะเป็นสุนัขหรือแมวที่เข้ามา ขโมย ไป แต่ก็ยังติดใจว่า สัตว์ เหล่านี้จะสามารถยกหม้อต้มไข่ไปได้ทั้งหมดได้อย่างไร โดยที่หม้อไม่ล้มหรือแตกหัก ด้วยความสงสัยและต้องการที่จะจับตัวผู้กระทำผิดให้ได้ ครู เจมส์จึงตัดสินใจติดตั้ง กล้องวงจรปิด ที่ด้านหน้าห้องพัก แล้วต้มไข่ไก่จำนวน 2 ฟอง เพื่อวางไว้ในหม้อทิ้งข้ามคืนอีกครั้ง โดยหวังว่าจะสามารถบันทึกภาพของผู้ที่ ขโมย ไข่ต้ม ไปได้คาหนังคาเขา ครู เจมส์เล่าว่าตนเองรู้สึกตลกและไม่คาดคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นนี้ ผลจากการติดตั้ง กล้องวงจรปิด ปรากฏว่า ในเวลาประมาณ 05.50 น.
ของวันที่ 24 เมษายน 2569 กล้องได้บันทึกภาพของหัวขโมยไข่ต้มได้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่ใช่คนหรือสัตว์เลี้ยงอย่างที่คาดการณ์ไว้ แต่กลับเป็นเจ้ากาตัวหนึ่งที่บินลงมาคาบไข่ต้มไปทีละฟอง ก่อนที่จะบินกลับมาคาบไข่ต้มอีกฟองในช่วงเวลา 06.19 น.
ครูเจมส์รู้สึกประหลาดใจและขบขันเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด ไม่คาดคิดว่าผู้ที่ขโมยไข่ต้มของตนเองจะเป็นเจ้ากาข้างบ้านนี่เอง เรื่องราวนี้กลายเป็นที่พูดถึงและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ครูเจมส์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้สอนให้เขาได้เรียนรู้ว่า บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าร้ายหรือน่าหงุดหงิด อาจจะกลายเป็นเรื่องตลกและน่าจดจำได้ และยังทำให้เขาได้รู้จักกับเพื่อนบ้านที่มีขนปีกอีกด้ว
