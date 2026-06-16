กัลฟ์น้อมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

คณะผู้บริหารบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสาริศ รัตนาวะดี ร่วมถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสาริศ รัตนาวะดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ระดับสูง ได้ร่วมกันน้อมถวายสักการะและลงนาม ถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใน พระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นที่รู้จักในฐานะพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระกรณียกิจที่สำคัญมากมายทั้งในด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรงงานด้านกฎหมายและการยุติธรรม ทรงเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และเป็นผู้แทนพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ ยังทรงเป็นประธานมูลนิธิและองค์กรการกุศลหลายแห่ง เช่น มูลนิธิพระบรมราชานุเคราะห์ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติเป็นอย่างมาก การลงนาม ถวายความอาลัย ในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร ของ กัลฟ์ ฯ ทั้ง 11 ท่าน ร่วมแสดงความเคารพและอาลัยต่อการจากไปของพระองค์ท่าน โดยมีรายนามดังนี้ นายสาริศ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวอุราภา สว่างฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล นางสาวณัชชารีย์ พงษ์รัตน์ธนาเดช ผู้อำนวยการด้านการบริหารกลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ นางสาวอำนวยพร ประกอบนพเก้า กรรมการผู้จัดการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (GULF1) นายวรพงษ์ วิวัฒน์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารโครงการ นายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร นางสาวฉัตรตะวัน ไชยะกุล ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายเลขานุการองค์กร นางสาวจารุพรรณ จิตต์เลิศ ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจการองค์กร นางวิภา ธรรมประทีป รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล และ คณะผู้บริหาร ท่านอื่นๆ ซึ่งทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน การร่วมแสดงความอาลัยครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ คณะผู้บริหาร หวังว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสู่พระนิพพาน และพระกรุณาธิคุณของพระองค์จะสถิตอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดไ.
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสาริศ รัตนาวะดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันน้อมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นที่รู้จักในฐานะพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระกรณียกิจที่สำคัญมากมายทั้งในด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรงงานด้านกฎหมายและการยุติธรรม ทรงเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และเป็นผู้แทนพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ ยังทรงเป็นประธานมูลนิธิและองค์กรการกุศลหลายแห่ง เช่น มูลนิธิพระบรมราชานุเคราะห์ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติเป็นอย่างมาก การลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้ คณะผู้บริหารของกัลฟ์ฯ ทั้ง 11 ท่าน ร่วมแสดงความเคารพและอาลัยต่อการจากไปของพระองค์ท่าน โดยมีรายนามดังนี้ นายสาริศ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวอุราภา สว่างฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล นางสาวณัชชารีย์ พงษ์รัตน์ธนาเดช ผู้อำนวยการด้านการบริหารกลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ นางสาวอำนวยพร ประกอบนพเก้า กรรมการผู้จัดการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (GULF1) นายวรพงษ์ วิวัฒน์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารโครงการ นายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร นางสาวฉัตรตะวัน ไชยะกุล ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายเลขานุการองค์กร นางสาวจารุพรรณ จิตต์เลิศ ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจการองค์กร นางวิภา ธรรมประทีป รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล และคณะผู้บริหารท่านอื่นๆ ซึ่งทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน การร่วมแสดงความอาลัยครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ คณะผู้บริหารหวังว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสู่พระนิพพาน และพระกรุณาธิคุณของพระองค์จะสถิตอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดไ
กัลฟ์ ถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา คณะผู้บริหาร พระบรมมหาราชวัง