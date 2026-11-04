กัมันมะโน นำมวลชนรวมพลังค้านรัฐบาล ชี้ปัญหาปากท้องเกินกำลังท้องถิ่น
กัมันมะโน เครือแก้ว ประกาศระดมรถชุมนุมทำเนียบรัฐบาลวันที่ 5 พฤศจิกายน ทวงถามนโยบายรัฐบาลอนุทิน แก้ไขปัญหาน้ำมันแพง ข้าวแพง และคอร์รัปชันท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน
กัมันมะโน เครือแก้ว กัมันท้องถิ่นจากอำเภอมะนัง จังหวัดกระบี่ ประกาศเดินหน้าเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยนำพามวลชนจำนวนมหาศาลมุ่งหน้าสู่ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอข้อเรียกร้องโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ในประเด็นปัญหาค่าครองชีพและนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนอย่างรุนแรง
แรงจูงใจจากปัญหาปากท้องประชาชน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจต่อมาตรการและการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่ง กัมันมะโน ได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นเป็นปัญหาโครงสร้างที่เกินกว่าอำนาจของราชการในระดับท้องถิ่นจะแก้ไขได้Also read“ฐิสา” ลั่นโสดสนิท พร้อมอัปเดตผลงานแฟนคลับเตรียมกรี๊ด!
ข้อเรียกร้องหลักประกอบด้วย การขอให้รัฐบาลลงมือแก้ไขปัญหาน้ำมันแพงและข้าวของแพงอย่างเร่งด่วน รวมถึงการดูแลรายได้ของเกษตรกรที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่สูงขึ้นในขณะนี้
นอกจากประเด็นเศรษฐกิจแล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมยังเน้นย้ำถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และปัญหาคอร์รัปชันในการสอบข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยอำนาจตัดสินใจจากส่วนกลางเท่านั้น
ความแตกต่างระหว่างบารมีท้องถิ่นและระดับชาติ
โดยปกติแล้ว การเคลื่อนไหวมวลชนขนาดใหญ่ในอดีตมักเกิดจากผู้นำระดับประเทศที่มีบารมีและฐานมวลชนทั่วประเทศ แต่กรณีของ กัมันมะโน นั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเขาเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ปกครองระดับหมู่บ้านที่เพิ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลังจากออกมาคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์
บทบาทของ กัมันมะโน นั้นผสมผสานระหว่างผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในคนคนเดียวกัน ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้นำหมู่บ้านในท้องถิ่น ทำให้เขามีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากกว่าข้าราชการระดับสูง
การที่ประชาชนในหลายจังหวัดเริ่มมีการตอบรับและเตรียมระดมรถเพื่อเข้าร่วมสมทบกับขบวนนี้ สะท้อนให้เห็นว่าข้อร้องเรียนของเขามีน้ำหนักและตรงกับความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ที่รู้สึกถูกมองข้าม
ขณะที่สนธิ ลิ้มทองกุล ได้ออกมาประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของรัฐบาลและได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ให้เข้าร่วมขบวนคาราวานนี้ เพื่อแสดงพลังให้รัฐบาลได้รับทราบ
ปฏิกิริยาจากภาครัฐและกำหนดการชุมนุม
อย่างไรก็ตาม ทัศนคติจากฝ่ายรัฐบาลดูจะยังดูเบาแรงต้านครั้งนี้ โดยเฉพาะถ้อยคำของ พิพัฒน์ รักษ์กิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นแกนนำภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย ที่ทำให้ผู้สังเกตการณ์รู้สึกว่ากำลังประเมินสถานการณ์คลาดเคลื่อน
แม้ว่านายกรัฐมนตรี อนุทิน จะมีความสามารถที่จะสั่งการไปยังนายอำเภอและรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้ตรวจสอบเรื่องนี้ แต่ กัมันมะโน ก็มองว่าปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับนโยบายมหภาคโดยตรง ซึ่งหน่วยงานระดับจังหวัดไม่มีอำนาจเข้าไปลดราคาน้ำมันหรือเปลี่ยนนโยบายรัฐได้
ดังนั้น การนำปัญหาไปเสนอต่อผู้นำประเทศโดยตรงจึงเป็นช่องทางเดียวที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียกร้องการแก้ไขปัญหาระยะยาว
สำหรับกำหนดการชุมนุมอย่างเป็นทางการ กัมันมะโน ได้กำหนดให้ขบวนเริ่มเคลื่อนตัวตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ โดยจุดเริ่มต้นจะรวมตัวกันที่สี่แยกควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมบนเวทีมีกำหนดเปิดขึ้นในเวลา 09.19 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประชาชนจะส่งเสียงความทุกข์ร้อนออกมาให้รัฐบาลรับทราบอย่างชัดเจน
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