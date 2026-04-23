กัมพูชาประณามไทยจัดกิจกรรมที่ปราสาทตาควาย ชี้ละเมิดอธิปไตย

กัมพูชาออกแถลงการณ์ประณามไทย กรณีจัดกิจกรรมบริเวณปราสาทตาควาย อ้างเป็นการละเมิดอธิปไตยและยกระดับความตึงเครียดชายแดน ท่ามกลางการเยือนกัมพูชาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์แห่งราชอาณาจักร กัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ฉบับวันที่ 22 เมษายน 2569 แสดงความคัดค้านและประณามอย่างรุนแรงต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยฝ่าย ไทย บริเวณ ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยรัฐบาล กัมพูชา อ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ อธิปไตย ของ กัมพูชา อย่างสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย การกระทำของ ไทย ถูกมองว่าเป็นการละเมิด อธิปไตย และเป็นการยกระดับความตึงเครียดบริเวณ ชายแดน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชน จีน อยู่ระหว่างการเยือน กัมพูชา เหตุการณ์ความไม่พอใจของ กัมพูชา เกิดขึ้นจากการที่พลเอกอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ ไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนผู้กล้าและกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์สำคัญ ณ อนุสาวรีย์พิทักษ์ ไทย ปราสาทตาควาย โดยมีนางสาวซาบีดา ไทย เศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของ ไทย ร่วมในพิธี และได้ร่วมเดินสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสู่เนิน 350 กัมพูชา มองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างสถานการณ์ที่กดดันและเป็นการแสดงสิทธิเหนือพื้นที่ทับซ้อนอย่างไม่เป็นธรรม รัฐบาล กัมพูชา ได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อฝ่าย ไทย ถึงสามครั้ง ได้แก่ วันที่ 30 มกราคม วันที่ 13 เมษายน และล่าสุดวันที่ 22 เมษายน เพื่อเรียกร้องให้ ไทย ยุติการจัดกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่พิพาท แต่ฝ่าย ไทย ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณะและส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณ ปราสาทตาควาย อย่างต่อเนื่อง ข้อกล่าวหาหลักของ กัมพูชา คือการละเมิด อธิปไตย โดยมองว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ไทย เป็นการรุกล้ำบูรณภาพแห่งดินแดนและเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ กัมพูชา ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคงอยู่ของเจ้าหน้าที่ ไทย ในพื้นที่ ซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างข้อเท็จจริงบนพื้นที่เพื่อสร้างความได้เปรียบในอนาคต สถานการณ์นี้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นจากการเยือน กัมพูชา ของนายหวัง อี้ ซึ่งได้ร่วมในการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ในรูปแบบ '2+2' เป็นครั้งแรก ครอบคลุมประเด็นความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ความมั่นคง และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ นักวิเคราะห์นานาชาติมองว่าการเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ จีน ใน กัมพูชา ทั้งในด้านการทหารและการทูต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาค นายหวัง อี้ มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศ ไทย ในวันที่ 23-25 เมษายน เพื่อพบปะกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ ไทย ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า จีน อาจเข้ามามีบทบาทในฐานะตัวกลางหรือผู้สังเกตการณ์เพื่อแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนระหว่าง ไทย และ กัมพูชา ที่กลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้ง การแก้ไขปัญหา ชายแดน จึงต้องอาศัยความรอบคอบและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและสร้างความมั่นคงในภูมิภา.
