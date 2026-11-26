กัมพูชาใช้ทฤษฎีสงครามเบี่ยงเบนความสนใจสร้างกระแสชาตินิยม
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการเมืองของกัมพูชาในการใช้ประเด็นพิพาทชายแดนกับไทย ลาว และเวียดนาม เพื่อสร้างคะแนนนิยมและเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐบาลฮุน มาเนต
รัฐบาล กัมพูชา ภายใต้การนำของ นาย ฮุน มาเนต และอดีตนายกรัฐมนตรี นาย ฮุน เซน กำลังใช้กลยุทธ์ทางการเมืองที่เรียกว่า " สงครามเบี่ยงเบนความสนใจ" เพื่อจัดการกับความไม่พอใจภายในประเทศ โดยอาศัยทฤษฎีรัฐศาสตร์ที่ระบุว่าผู้นำจะสร้างหรือกระพือความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระตุ้น กระแสชาตินิยม และเรียกความสนับสนุนจากประชาชน
ปรากฏการณ์นี้เป็นการนำประเด็นพิพาทเรื่องอธิปไตยดินแดนและความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ำมาทำให้เป็นสาธารณะ เพื่อสร้างภาพผู้นำเป็นผู้พิทักษ์ชาติในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือขาดความชอบธรรมทางการเมือง ซึ่งทำให้ประชาชนละทิ้งความไม่พอใจต่อรัฐบาลชั่วคราวและหันมาสนับสนุนผู้นำในยามวิกฤตAlso readหักล้างข่าวลือเผาเหรียญ LUNC 2.1 ล้านล้านเหรียญ มั่นใจไม่มีแรงจูงใจจากรัฐบาลหรือศาลล้มละลาย Terraform Labs
ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งพระวิหารสร้างคะแนนนิยม
กรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดของยุทธศาสตร์นี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เมื่อปราสาทพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกซึ่งกัมพูชาเป็นผู้เสนอชื่อ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้กลับนำไปสู่กระแสชาตินิยมที่รุนแรงทั้งในไทยและกัมพูชา ก่อนจะขยายตัวเป็นการปะทะทางทหารตามแนวชายแดน นายฮุน เซน ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้นำประเด็นการปกป้องอธิปไตยและมรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างภาพลักษณ์ผู้นำผู้พิทักษ์ชาติ
งานวิจัยของ P. Michael Rattanasengchanh ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 ได้วิเคราะห์ว่า นายฮุน เซน ใช้ข้อพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารสร้างคะแนนนิยมและกระแสต่อต้านไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าความขัดแย้งหลายระลอกเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งของกัมพูชา ซึ่งเป็นการจัดจังหวะทางการเมืองเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะการลงคะแนนเสียง
นอกจากนี้ งานวิจัยของ Martin Wagener ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2554 ก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า นายฮุน เซน ใช้ประเด็นนี้เพื่อสร้างแรงสนับสนุนทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2551 เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการใช้นโยบายต่างประเทศเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
การยกระดับความตึงเครียดกับลาวก่อนการเลือกตั้ง
ความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและลาวในปี พ.ศ. 2660 มีข้อสังเกตเรื่องจังหวะทางการเมืองที่คล้ายคลึงกัน โดยกรณีนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะนายฮุน เซน ใช้ท่าทีแข็งกร้าวต่อประเทศเพื่อนบ้านที่ปกติไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรงอย่างลึกซึ้ง ความขัดแย้งเริ่มขึ้นจากการก่อสร้างถนนของกัมพูชาใกล้พื้นที่ชายแดนจังหวัดสตึงแตรง ซึ่งกัมพูชากล่าวหาว่าทหารลาวเข้ามาในพื้นที่ของตนและขัดขวางการก่อสร้าง
ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายฮุน เซน ยื่นคำขาดให้ลาวถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่พิพาทและเตรียมส่งกำลังตอบโต้ทางทหาร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังจากนั้น นายฮุน เซน ก็ได้เดินทางไปพบผู้นำลาว และทั้งสองฝ่ายก็ตกลงถอนกำลังออกจากพื้นที่พิพาทได้อย่างรวดเร็ว
จุดที่น่าจับตาคือเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ของนายฮุน เซน กำลังเผชิญกับคู่แข่งทางการเมืองที่แข่งขันกันสูง สำนักข่าว The Diplomat ตั้งข้อสังเกตว่าการยกระดับท่าทีของนายฮุน เซน ในช่วงเวลานั้นอาจมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเมืองภายในและการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติ
คลองฟูนันเตโชและวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน
ในปัจจุบัน รัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของ นายฮุน มาเนต ซึ่งขึ้นสู่อำนาจในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างหนัก โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอซบเซาและปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันเหล่านี้ รัฐบาลได้ใช้โครงการขุดคลองฟูนันเตโช ซึ่งเป็นคลองเชื่อมโยงแม่น้ำโขงสู่อ่าวไทย เป็นเครื่องมือในการสร้าง "สงครามตัวแทนทางวาทกรรม"
โครงการดังกล่าวสร้างความกังวลอย่างมากต่อเวียดนาม เกี่ยวกับผลกระทบทางนิเวศวิทยาต่อพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และประเด็นความมั่นคงที่จีนอาจใช้คลองนี้ในทางทหาร อย่างไรก็ตาม ในอดีตระบอบของนายฮุน เซน มักจะระมัดระวังไม่ปะทะกับเวียดนามโดยตรง เนื่องจากพรรค CPP มีสายสัมพันธ์ที่เวียดนามเป็นผู้ก่อตั้งและหนุนหลังมาตั้งแต่ยุคขับไล่เขมรแดง
แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน นายฮุน เซน และ นายฮุน มาเนต ได้ร่วมกันใช้โวหารชาตินิยมที่แข็งกร้าว โดยประกาศว่า "กัมพูชาไม่ยอมก้มหัวให้กับการพึ่งพาท่าเรือของเวียดนามอีกต่อไป" การปลุกปั่นกระแสต่อต้านการแทรกแซงจากเวียดนามในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความชอบธรรมและสร้างจุดร่วมให้มวลชนหันมาสนับสนุนรัฐบาลของ นายฮุน มาเนต
กลยุทธ์เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นทุนทางการเมือง
คำถามสำคัญที่ตามมาคือเหตุใดรัฐบาลกัมพูชาจึงสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านให้กลายเป็นทุนทางการเมืองได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งที่รูปแบบการเกิดความขัดแย้งและวาทกรรมที่นำไปสู่ "ความรักชาติ" มีความคล้ายคลึงกันทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้บาดแผลทางประวัติศาสตร์หรือการสร้างความรู้สึกว่าประเทศกำลังถูกคุกคาม
กลยุทธ์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมประชาชนให้ยืนอยู่ข้างชาติและรัฐบาล รวมถึงทำให้ผู้นำมีภาพเป็นผู้ปกป้องอธิปไตยโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญแรงกดดันภายในอย่างรุนแรง แม้ว่าจะเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต แต่จังหวะเวลาที่เหมาะสมกับวิกฤตภายในนั้น ทำให้เกิดความรู้สึกได้ว่ายุทธศาสตร์นี้ได้ผลจริงทางการเมือง
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