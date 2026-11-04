กัมมะโนนำชาวบ้านภาคใต้ขี่มอเตอร์ไซค์บุกทำเนียบรัฐบาล5นี้
กัมมะโนประกาศนัดรวมพลวันที่5 นำชาวบ้านภาคใต้ขี่มอเตอร์ไซค์บุกทำเนียบรัฐบาลเพื่อเสนอปัญหาราคาพืชผลและการครองชีพที่พุ่งสูงให้รัฐบาลรับทราบ
เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจับตามองในพื้นที่ ภาคใต้ คือ การประกาศของ กัมมะโน ผู้นำท้องถิ่นที่เตรียมจัดตั้งขบวนรถมอเตอร์ไซค์จากชาวบ้านเพื่อนำเสนอข้อเรียกร้องโดยตรงต่อรัฐบาลไทย การเคลื่อนไหวนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 5 นี้ โดยขบวนจะมุ่งหน้าไปยัง ทำเนียบรัฐบาล ในประเทศไทย เพื่อสะท้อนเสียงและความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
รายละเอียดการรวมพลและวัตถุประสงค์
กัมมะโน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในชุมชนได้ประกาศเรียกประชุมประชาชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแผนการเคลื่อนไหว โดยระบุว่าเป้าหมายหลักคือการนำชาวบ้านขี่รถมอเตอร์ไซค์บุกเข้ามายังกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณประตูทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้เห็นปัญหาด้วยตาตัวเอง วัตถุประสงค์ของการเดินทางนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างปัญหาความวุ่นวายหรือการก่อกวนความสงบสุข แต่เป็นการส่งสัญญาณเสียงดังไปยังผู้ที่อยู่ในอำนาจให้หันมาใส่ใจและพิจารณาปัญหาที่ชาวบ้านกำลังเผชิญอย่างจริงจังAlso readAIS–กรมควบคุมมลพิษ–TGO เปิดตัวแพลตฟอร์มวัดผล E-Waste
สาเหตุความเดือดร้อนและมุมมองของผู้ร่วมขบวน
เหตุผลหลักที่ทำให้ชาวบ้านตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวอย่างหนักแน่นคือภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองจากราคาสินค้าเกษตรที่ผันผวน โดย กัมมะโน ชี้ให้เห็นว่าราคายางพารา ราคาทุเรียน และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ แกว่งตัวจนทำให้ชาวบ้านบริหารจัดการเงินไม่ได้ทัน ขณะที่另一方面 ต้นทุนการผลิตกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าปุ๋ยเคมี ค่าแก๊ส และค่าครองชีพทั่วไปที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้คนหาเช้ากินค่ำและคนวัยทำงานแบกรับภาระครอบครัวจนเกือบไม่ไหว และเมื่อร้องเรียนผ่านช่องทางปกติกลับได้รับเสียงตอบรับเป็นความเงียบ
ผลกระทบและขั้นตอนต่อไป
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงระดับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งพร้อมที่จะยอมเสียสละและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางระยะไกล โดยบางรายเตรียมความพร้อมของรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจด้วยการเช็กลมยางและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้พร้อมใช้งาน แม้จะต้องเผชิญกับสภาพความล้าจากการนั่งรถระยะทางไกล แต่แรงผลักดันมาจากความจำเป็นเพื่อปากท้องของลูกหลาน การเตรียมตัวนี้แสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะเดินทางไปถึงปลายทางคือทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้การสื่อสารกับรัฐบาลกลางมีประสิทธิภาพมากกว่าการรอคอยความช่วยเหลือที่มักมาจากนักการเมืองที่เข้าหาชาวบ้านเพียง偶尔ครั้ง
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics