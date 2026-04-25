กัมพูชาขึงผ้าสีฟ้าใกล้ช่องชำแต ทหารไทยขอหยุดยั่วยุ

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาตึงเครียด กัมพูชาขึงผ้าสีฟ้าใกล้ช่องชำแต ทหารไทยขอความร่วมมือหยุดพฤติกรรมยั่วยุและเสี่ยงปะทะ
สถานการณ์ตามแนว ชายแดน ไทย - กัมพูชา บริเวณใกล้ ช่องชำแต จังหวัด ศรีสะเกษ กำลังได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดจากทุกภาคส่วน หลังปรากฏภาพและรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกำลังทหาร กัมพูชา ที่สร้างความไม่สบายใจให้กับฝ่าย ไทย โดยเฉพาะการขึง ผ้าสีฟ้า ปริศนาในระยะกระชั้นชิดกับแนว ชายแดน ไทย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถูกมองว่าอาจเป็นการ ยั่วยุ หรือการแสดงออกซึ่งข้อเรียกร้องบางประการ แม้ว่าเหตุการณ์ยังไม่นำไปสู่การปะทะโดยตรง แต่บรรยากาศโดยรวมยังคงตึงเครียดและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน จากรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวได้เข้าติดตามสถานการณ์บริเวณแนว ชายแดน ไทย - กัมพูชา ใกล้ ช่องชำแต จังหวัด ศรีสะเกษ จากการตรวจสอบพบว่ามีคลิปวิดีโอซึ่งคาดว่าถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เผยให้เห็นภาพเจ้าหน้าที่ทหาร ไทย ตั้งแถวตรวจตราอย่างเข้มงวดบริเวณหน้าแนวพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ฝั่ง กัมพูชา บริเวณแนวลวดหนามก็มีการเคลื่อนไหวของกำลังทหารที่ตั้งฐานในระยะที่ใกล้กับฝั่ง ไทย อย่างผิดปกติ โดยเฉพาะการนำ ผ้าสีฟ้า ลักษณะคล้ายสแลนมาขึงหรือกางไว้ในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากฝั่ง ไทย การกระทำดังกล่าวสร้างความสงสัยและข้อกังวลให้กับฝ่าย ไทย เนื่องจากอาจเป็นการแสดงพิกัดหรือแนวเขตที่ กัมพูชา ต้องการประกาศให้ทราบ หรืออาจเป็นการกระทำที่มีเจตนาอื่นแอบแฝง นอกจากนี้ ยังมีการขยับตำแหน่งหน้าแนวจากจุดเดิม ซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์มีความผิดปกติและน่าจับตามองมากขึ้น เมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียด ฝ่ายทหาร ไทย ได้ดำเนินการสื่อสารไปยังฝั่ง กัมพูชา ในระดับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านการตะโกนข้ามแนว ชายแดน เพื่อขอความร่วมมือให้ยุติพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความกระทบกระทั่ง หรือมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม และขอให้ทั้งสองฝ่ายต่างอยู่ อย่า ยั่วยุ กัน เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่การปะทะหรือความรุนแรง นอกจากนี้ ฝ่าย ไทย ยังได้ขอให้ กัมพูชา ประสานผู้บังคับบัญชาเพื่อนำ ผ้าสีฟ้า ดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อลด ความตึงเครียด และสร้างบรรยากาศที่ดีในการแก้ไขปัญหาตามแนว ชายแดน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ กัมพูชา จะยังคงดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ การเจรจาและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในอนาคต การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนว ชายแดน เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ไทย และ กัมพูชา ต่อไป การประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบและการตอบสนองอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี.
