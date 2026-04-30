กัมพูชาส่งตัวคนไทย 634 คนกลับประเทศ หลังทลายตึกในปอยเปต

ทางการกัมพูชาผลักดันคนไทย 634 คนกลับประเทศ หลังบุกทลายตึก 13 ชั้นในปอยเปต พบมีหมายจับ 2 คน และถูกแจ้งความออนไลน์ 68 เคส ยังมีคนไทยติดค้างในกัมพูชาอีกเกือบ 1 หมื่นคน
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ประสานงานกับทางการ กัมพูชา เพื่อรับตัว คนไทย จำนวน 634 คน กลับประเทศ หลังการทลายตึก 13 ชั้นในเมือง ปอยเปต ซึ่งเป็นสถานที่ที่ คนไทย จำนวนมากถูก หลอกลวง ไปทำงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊ง คอลเซนเตอร์ และธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆ การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทางการ กัมพูชา ได้เข้าตรวจค้นและจับกุม คนไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา โดยเดิมทีได้มีการนัดหมายให้ส่งตัว คนไทย กลับผ่านด่าน ปอยเปต -จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในเวลา 09.00 น.
แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องการเตรียมรถรับส่ง ทางการกัมพูชาได้เลื่อนเวลาออกไปหลายครั้ง โดยอ้างว่าต้องให้ความสำคัญกับการส่งตัวชาวจีนที่ถูกจับกุมก่อน จนกระทั่งเวลา 16.35 น. จึงมีการผลักดันคนไทยกลับประเทศ โดยมี พล. ต. ท.
ซอม วัน วี เรี๊ย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชา เดินทางมาให้การต้อนรับและจับมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย การคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับมานั้นเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เคสไอดี หมายจับ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังปอยเปต สถานที่ทำงาน และลักษณะงานที่ทำ หากพบว่ามีหมายจับหรือมีคดีความออนไลน์ก็จะถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้ที่ไม่มีหมายจับแต่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยไม่แจ้งให้กรมการจัดหางานทราบ จะถูกเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน มาตรา 48 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าในกลุ่มคนไทย 634 คน มี 6 คนที่มีเคสไอดีหรือถูกแจ้งความออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 68 เคส และมีหมายจับ 2 คน พล.
ต. ต.
ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้ให้ข้อมูลว่าอาจเป็นไปได้ว่าคนไทยเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอลเซนเตอร์ระดับ 1 หรือ 2 ที่มีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อ สถานการณ์นี้ยังคงมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ายังมีคนไทยติดค้างอยู่ในกัมพูชาอีกประมาณ 8,000 - 9,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับคนที่เดินทางกลับมาในวันนี้ แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะเป็นการประเมินในช่วงแรก แต่ก็ยังคงใกล้เคียงกับจำนวนคนที่ยังคงติดค้างอยู่ อย่างไรก็ตาม ทางการกัมพูชาได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทราบว่าไม่ต้องการให้คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) เข้ามาในพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ในวันนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการควบคุมข้อมูลและภาพลักษณ์ของสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังมีรายงานจากคนไทยบางคนที่ถูกผลักดันกลับมาว่าถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาบางคนยึดทรัพย์สินไป และบางส่วนอ้างว่าเดินทางมาทำงานออนไลน์ในตึก 13 ชั้น โดยเชื่อว่าเป็นเพียงตึกที่ทำออนไลน์เท่านั้น ไม่ใช่ตึกคอลเซนเตอร์โดยตรง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังคงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แท้จริ
