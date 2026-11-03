กัมพูชารุกเจรจาเขตแดนไทย ยันปฏิบัติตามหยุดยิง เร่งให้คนไทยกลับถิ่นฐาน
โฆษกรัฐบาลกัมพูชา ยืนยันพนมเปญปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างเคร่งครัด และร้องขอไทยฟื้นคณะกรรมการเขตแดนร่วมเพื่อเจรจาแก้ปัญหาชายแดนทันที
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาล กัมพูชา ได้ประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการว่า ประเทศ กัมพูชา มุ่งมั่นต่อการหยุดยิงร่วมกับไทยอย่างเต็มรูปแบบ และได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นกระบวนการเจรจาเพื่อกำหนดเส้นเขตแดนใหม่โดยทันที วัตถุประสงค์หลักของมาตรการนี้คือเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพลัดถิ่นจำนวนประมาณ 20,000 คน ได้สามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย
กัมพูชาระบุปฏิบัติหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
เพ็ญ โบนา ได้อ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลพนมเปญว่า กัมพูชาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างเคร่งครัดและตรงเวลา ทางการกัมพูชาได้ส่งบันทึกทางการทูตจำนวน 12 ฉบับไปยังประเทศไทย เพื่อขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม หรือที่เรียกย่อว่า JBC ทันทีที่การหยุดยิงมีผลบังคับใช้Also readครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร
อย่างไรก็ตาม โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้ชี้แจงว่า ทางการไทยไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอเหล่านี้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดการประชุม ซึ่งผลกระทบโดยตรงคือทำให้ชาวบ้านหลายพันคนไม่สามารถกลับไปยังบ้านเรือนของตนเองได้เนื่องจากความไม่ปลอดภัยและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน
ไทยไม่ตอบสนองร้องขอ จ่อฟื้นคณะกรรมการเขตแดนร่วม
ในประเด็นความล่าช้าดังกล่าว เพ็ญ โบนา ได้ระบุชัดเจนว่า กัมพูชาได้พยายามติดต่อผ่านช่องทางการทูตมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากฝั่งกรุงเทพมหานคร ทำให้กระบวนการฟื้นฟูเสถียรภาพในพื้นที่ขัดข้อง ทางการกัมพูชายังได้ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนในการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเส้นพรมแดนใดๆ ที่อาจเกิดจากการกระทำหรือการใช้กำลังทหารของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ผลกระทบพลเรือนและข้อกล่าวหาละเมิดข้อตกลง
จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ระบุว่ามีความพลัดถิ่นทั้งหมดประมาณ 649,000 คนจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะมีผู้กลับคืนถิ่นฐานไปแล้วจำนวนมาก แต่ยังมีประชาชนอีกเกือบ 24,000 คน ที่ยังคงต้องพักอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวและค่ายผู้ลี้ภัยโดยที่ยังไม่มีที่มั่นถาวร
ด้านกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ยื่นข้อเสนอเชิงประณามต่อกองทัพไทย โดยกล่าวหาว่ากองกำลังทหารไทยได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผ่านการกระทำต่างๆ เช่น การขุดสนามเพลาะ การติดตั้งรั้วลวดหนาม และการก่อสร้างบังเกอร์ใหม่ภายในดินแดนที่กัมพูชาระบุว่าเป็นของตนเอง พร้อมกันนี้ยังมีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นของประชาชนพลเรือนในพื้นที่
กัมพูชาเร่งรัดไทยเคารพสันติภาพและเจรจา
เพ็ญ โบนา ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงเขตแดนที่ได้มีการลงนามและกำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทางการกัมพูชาไม่ได้เรียกร้องให้ใช้กำลัง แต่ต้องการให้ไทยกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อตกลงร่วมกัน มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรับประกันเสถียรภาพในระยะยาวตามแนวชายแดนร่วมกัน
สถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความตึงเครียดอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศ ซึ่งกัมพูชามองว่าการเจรจาผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมคือทางออกเดียวที่จะลดความขัดแย้งและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งพรมแดนได้อย่างยั่งยืนและสงบสุข
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