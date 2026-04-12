กัมพูชาเน้นย้ำจุดยืนต่อข้อพิพาทชายแดนไทย พร้อมเรียกร้องการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม

กัมพูชายืนยันถึงจุดยืนเกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนกับไทย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ในแถลงการณ์ร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปพิเศษ (GBC) ครั้งที่ 3 เมื่อปี 2025 โดยเฉพาะข้อ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและกำหนดเขตแดน
กัมพูชา ยืนยันจุดยืนเกี่ยวกับกรณีพิพาทชายแดน ไทย - กัมพูชา โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันนับตั้งแต่มีการหยุดยิงเมื่อเดือนธันวาคม 2025 ทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปพิเศษ (GBC) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2025โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา คาดหวังว่า ไทย จะยังคงยึดมั่นในข้อตกลงนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 3 ของแถลงการณ์ร่วม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหา ข้อพิพาทชายแดน ข้อ 3 ของแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวเน้นย้ำหลายประเด็นที่สำคัญประการแรกคือ ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าข้อตกลงทั้งหมดภายใต้แถลงการณ์ร่วมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการกำหนดเขตแดนและพรมแดนระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ ประการที่สอง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) เพื่อดำเนินการสำรวจและกำหนดเขตแดนอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยอิงตามข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ เพื่อให้บรรลุ สันติภาพ ที่ยั่งยืนตามแนวชายแดนประการที่สาม ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้กลไกของ JBC เพื่อรับประกันความปลอดภัยของทีมสำรวจร่วมในพื้นที่ รวมถึงการจัดการกับปัญหาทุ่นระเบิดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจ ประการสุดท้าย JBC จะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องการสำรวจและกำหนดเขตแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ กัมพูชา ตระหนักดีว่า การปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้อย่างเคร่งครัดจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและลดความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศ กัมพูชา มีความหวังอย่างยิ่งว่า JBC ของทั้งสองประเทศจะสามารถเริ่มดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ 3 ของแถลงการณ์ร่วมได้อย่างรวดเร็วและด้วยความจริงใจ เพื่อให้การกำหนดเขตแดนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสันติวิธีแนวทางดังกล่าวจะวางรากฐานสำหรับ สันติภาพ ที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสงบสุข กัมพูชา พร้อมอย่างเต็มที่ที่จะให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับ ไทย อย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้การแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติวิธีและเป็นธรรมไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในระยะยาวอีกด้วย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาภูมิภาคและส่งเสริมความมั่นคงโดยรวม กัมพูชา เชื่อมั่นว่าด้วยความตั้งใจจริงและความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย จะสามารถแก้ไขปัญหา ข้อพิพาทชายแดน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกันได้.
กัมพูชายืนยันจุดยืนเกี่ยวกับกรณีพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันนับตั้งแต่มีการหยุดยิงเมื่อเดือนธันวาคม 2025 ทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปพิเศษ (GBC) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2025<\/p>
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชาคาดหวังว่าไทยจะยังคงยึดมั่นในข้อตกลงนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 3 ของแถลงการณ์ร่วม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนข้อ 3 ของแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวเน้นย้ำหลายประเด็นที่สำคัญ<\/p>
ประการแรกคือ ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าข้อตกลงทั้งหมดภายใต้แถลงการณ์ร่วมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการกำหนดเขตแดนและพรมแดนระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ ประการที่สอง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) เพื่อดำเนินการสำรวจและกำหนดเขตแดนอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยอิงตามข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ เพื่อให้บรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน<\/p>
ประการที่สาม ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้กลไกของ JBC เพื่อรับประกันความปลอดภัยของทีมสำรวจร่วมในพื้นที่ รวมถึงการจัดการกับปัญหาทุ่นระเบิดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจ ประการสุดท้าย JBC จะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องการสำรวจและกำหนดเขตแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนที่มีประชาชนอาศัยอยู่<\/p>
กัมพูชาตระหนักดีว่า การปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้อย่างเคร่งครัดจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและลดความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศกัมพูชามีความหวังอย่างยิ่งว่า JBC ของทั้งสองประเทศจะสามารถเริ่มดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ 3 ของแถลงการณ์ร่วมได้อย่างรวดเร็วและด้วยความจริงใจ เพื่อให้การกำหนดเขตแดนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสันติวิธี<\/p>
แนวทางดังกล่าวจะวางรากฐานสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสงบสุข กัมพูชาพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้<\/p>
การแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติวิธีและเป็นธรรมไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในระยะยาวอีกด้วย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาภูมิภาคและส่งเสริมความมั่นคงโดยรวม<\/p>
กัมพูชาเชื่อมั่นว่าด้วยความตั้งใจจริงและความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย จะสามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกันได้<\/p>
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เลขาฯ ฝ่ายไทย-กัมพูชา สรุปกรอบ GBC ส่ง สมช.เคาะบ่ายนี้ ก่อนประชุมวงใหญ่เลขานุการฝ่ายไทยและกัมพูชา สรุปข้อตกลงกรอบประชุม GBC แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร เสนอ สมช.พิจารณาบ่ายนี้ ก่อน 'พล.อ.ณัฐพล' นำประชุมวงใหญ่ GBC วันที่ 7 ส.ค.นี้ วันนี้ (6 ส.ค.2568) ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.
Read more »
'แม่ทัพกุ้ง-โปวเฮง' ถก RBC เห็นชอบ 11 ข้อตกลง ย้ำใช้กรอบ RBC-GBC เจรจา ห้ามปลุกปั่น“แม่ทัพกุ้ง-โปวเฮง”ประชุมRBC ได้ 11 ข้อตกลง ย้ำกรอบเจรจา GBC-ข้อตกลงหยุดยิง เขมรยอมร่วมเก็บกูัทุ่นระเบิด-ปราบสแกมเมอร์ จัดตั้งชุดประสานงาน Coordinating Group : CG ยัน ใช้กรอบ RBC-GBC เป็นกลไกเจรจาแห้ปัญหา ห้าม ขยายขอบเขต-ยกระดับของความขัดแย้ง ทั้งโดยฝ่ายทหาร-ฝ่ายพลเรือน งด คำปราศรัยที่ปลุกปั่น กิจกรรมทางทหารที่รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของอีกฝ่าย...
Read more »
ไทย–กัมพูชา เปิดโต๊ะเจรจา GBC พิเศษที่เกาะกง ถกความมั่นคง–ลดตึงเครียดชายแดนไทย–กัมพูชา เปิดโต๊ะเจรจา GBC สมัยพิเศษที่จังหวัดเกาะกง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะผู้แทนระดับสูง ร่วมหารือสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง ลดความตึงเครียด และเดินหน้ามาตรการสร้างสันติสุขชายแดน พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา หรือ GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่...
Read more »
ถกฝ่ายเลขานุการ GBC ไทย-กัมพูชา เห็นชอบถอนอาวุธหนักฝ่ายเลขานุการ GBC ไทย-กัมพูชา ประชุมคืบหน้าใน 3 ประเด็น คือการถอนอาวุธ-เก็บกู้ทุ่นระเบิด และ ปราบปรามสแกมเมอร์ โดยจะหารือรายละเอียดต่อเนื่องในวันนี้ วันที่ 21 ต.ค.2568 ทีมโฆษกกองทัพไทยระบุว่า ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย-กัมพูชา ซึ่งฝ่ายไทย นำโดย พล.อ.
Read more »
GBC ไทย-กัมพูชา เห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคง เตรียมถอนกำลัง เก็บกู้ทุ่นระเบิด และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการประชุมฝ่ายเลขานุการ GBC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 สรุปผลการหารือ พร้อมเห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงในหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่ การถอนกำลัง การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เตรียมเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุม GBC ในวันนี้
Read more »
กัมพูชาขอเจรจาหยุดยิงกับไทยผ่าน GBC หลังอาเซียนผลักดันกองทัพไทยเผยแพร่หนังสือทางการจากกัมพูชาขอเจรจาหยุดยิงผ่านกลไก GBC โดยมีอาเซียนเป็นผู้ผลักดันการหารือพิเศษ ไทยย้ำให้กัมพูชาแสดงเจตจำนงตาม 3 เงื่อนไขหลัก เตรียมประชุม GBC ที่จันทบุรี 24-27 ธันวาคม
Read more »