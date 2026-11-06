กัมนันมะโนนำขบวนนปผ.มุ่งทำเนียบฯ ร้องลดราคาน้ำมัน 10 บาท
กัมนันมะโนนำกลุ่มแนวร่วมปวต.ปกป.แผ่่นดิน เดินหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องลดราคาน้ำมัน 10 บาท และปราบยาเสพติด หลังปักหลักรอที่สุราษฎรธานี
กลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน หรือนปผ. นำโดย กัมนันมะโน ได้เริ่มขบวนเคลื่อนย้ายจากจุดพักแรมที่สหกรณ์โค-op อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎรธานี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 โดยมุ่งหน้าสู่ ทำเนียบรัฐบาล โดยตรงเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องต่อภาครัฐ
เป้าหมายหลักลดราคาน้ำมันทันที 10 บาท
กลุ่มผู้ชุมนุมมีเป้าหมายเดียวที่ชัดเจนในการเดินทางครั้งนี้ คือการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลงทันที 10 บาทต่อลิตร โดยระบุว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างหนักในปัจจุบัน และต้องการให้เกิดการบรรเทาภาระค่าครองชีพอย่างเร่งด่วนAlso readนักพัฒนา Bitcoin ผุดไอเดียใหม่ 'วางระเบิดควอนตัม' บีบแฮกเกอร์ต้องวางเงินค้ำประกันก่อนขโมยเหรียญ
ยกระดับปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
นอกจากเรื่องราคาน้ำมันแล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมยังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยเสนอให้ยกระดับเรื่องปัญหา ยาเสพติด ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางสังคมและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดที่ลุกลามไปทั่วประเทศ
การดูแลความปลอดภัยและการระดมมวลชน
ในการจัดตั้งพื้นที่พักแรมที่สหกรณ์โค-op อำเภอพุนพิน ที่ผ่านมา มีมวลชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยประมาณ 500 คน โดยมีการนำแกนนำจากพื้นที่ต่าง ๆ ขึ้นเวทีปราศรัยท่ามกลางการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นอย่างดี ทางจังหวัดสุราษฎรธานีได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองกว่า 90 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่สันติบาลและทหารอีกกว่า 50 นาย เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
ความโปร่งใสและการระดมทุนสนับสนุนการเคลื่อนไหว
กัมนันมะโน ได้ดำเนินการไลฟ์สดระหว่างการนับยอดเงินบริจาคเพื่อแสดงความโปร่งใสต่อสาธารณชน โดยเปิดเผยว่ามียอดเงินบริจาคทั้งเงินสดและผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกันทะลุ 1 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเป็นการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับการเดินทางและปฏิบัติการของกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้
แผนการเดินทางสู่ศูนย์กลางอำนาจรัฐ
กลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้รถกว่า 100 คัน ได้เริ่มออกเดินทางต่อเนื่องเพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยจะดำเนินการกิจกรรมต่อที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อสื่อสารความต้องการและข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อผู้บริหารประเทศโดยตรง
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