กันสาดอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ทรุดถล่ม 3 คูหา ยานนาวา
เกิดเหตุกันสาดอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นในซอยสาธุประดิษฐ 39 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ทรุดถล่ม 3 คูหา ไม่มีผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเวลา 20.37 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2567 บริเวณภายใน ซอยสาธุประดิษฐ 39 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เมื่อ ศูนย์วิทยุพระราม 199 ได้รับแจ้งเหตุอาคารพาณิชย์ทรุดตัวลงอย่างกะทันหัน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเร่งเข้าพื้นที่ทันที
เหตุการณ์กันสาดอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ทรุดตัวลง
เจ้าหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทน์ ได้รับคำสั่งให้มุ่งหน้าเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยด่วน และเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 20.43 น. ทันทีที่ถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ยังพบว่าเป็นอาคารพาณิชย์ที่มีความสูง 2 ชั้น ซึ่งมีการปลูกติดต่อกันเป็นจำนวนมากหลายคูหาAlso readอเล็ก อึ้ง มิ้นต์ เมาแล้วรั่วขั้นสุดใน ดวงแบบนี้ไม่มีจู๋-เพ็ชร-ติ๊ต๊ะ เข้าฉากละคร แก่นแก้ว เคมีสุดเข้ากัน - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS
สิ่งที่น่าตกใจคือ ส่วนของกันสาดบริเวณชั้น 2 ซึ่งเป็นส่วนที่เจ้าของอาคารได้ทำการต่อเติมเพิ่มเติมขึ้นมาก่อนหน้านี้ เกิดอาการทรุดตัวและหลุดร่วงลงมาในแนวยาวเป็นระยะทางประมาณ 3 คูหาติดต่อกัน
แรงเหวี่ยงจากการถล่มของโครงสร้างดังกล่าว ส่งผลให้เศษอิฐ หินปูน และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตกกระจายกระจายตัวอย่างหนาแน่นลงบนพื้นผิวถนนและบริเวณหน้าบ้านของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุโดยตรง
ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุอาคารถล่ม
แม้ว่าเหตุการณ์จะดูน่ากลัวและสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนในบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก แต่ข่าวดีคือ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานการแจ้งเหตุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตยานนาวา ได้เข้าดำเนินการเก็บกวาดเศษอิฐและวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นจนกีดขวางช่องทางสัญจรบริเวณริมถนนภายในซอยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้การจราจรสามารถกลับมาสภาพปกติโดยเร็วที่สุด ทางเจ้าหน้าที่ได้วางแผนนำรถเข้าพื้นที่ในช่วงเช้าของวันถัดไป เพื่อทำการขนย้ายเศษวัสดุและซากโครงสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่อย่างหมดจดและปลอดภัย
ประชาชนเล่าประสบการณ์เสียงดังสนั่นคล้ายฟ้าผ่า
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกบริเวณดังกล่าว เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเหตุการณ์ โดยชาวบ้านเล่าว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุขึ้นได้ทันได้ยินเสียงดังกังวานดังสนั่นไปทั่วบริเวณ คล้ายกับเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงปร้าง
เหตุการณ์นั้นสร้างความตกใจให้แก่ชาวชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนี้มาก่อน แม้ว่าจะมีฝนตกและลมพัดแรงในช่วงเวลาดังกล่าว แต่เสียงดังที่เกิดขึ้นก็ยังคงน่าตกใจจนต้องรีบออกมาดูเหตุการณ์
หลังจากที่ได้ยินเสียงดัง ก็พบว่าเศษอิฐได้ร่วงลงมากองเต็มพื้นที่หน้าบ้านจำนวนมาก จึงทำให้ประชาชนต้องช่วยกันดูแลและเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวในพื้นที่โดยรอบ
กรมโยธาธิการเร่งตรวจสอบสาเหตุการถล่ม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังคงอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุที่แน่ชัดของการทรุดตัวครั้งนี้
หนึ่งในขั้นตอนสำคัญคือการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เข้าทำการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุและสภาพโครงสร้างบริเวณที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและครบถ้วนรอบด้าน
การตรวจสอบนี้จะรวมถึงการประเมินความปลอดภัยของอาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่ตั้งติดกัน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างอาคารใกล้เคียงจะไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการถล่มครั้งนี้
หลังจากการตรวจสอบและเก็บกู้ซากเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำขึ้นในอนาคต
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