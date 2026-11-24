กันจอมพลังชี้แจงก้องห้วยไร่ เหตุผลเงินช่วยเหลือเด็กเหยื่อตึกสตงถล่ม
กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ยืนยันความชัดเจนเรื่องการใช้เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่ม พร้อมชี้แจงการโอนเงินให้น้องพั้นซ์อย่างละเอียด เพื่อคลายความสงสัยของก้อง ห้วยไร่
กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงกรณีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินบริจาคจำนวน 1.6 ล้านบาท จากนายอัครเดช ยอดจำปา หรือ ก้อง ห้วยไร่ ที่มอบให้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอาคาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม โดยยืนยันว่าเงินดังกล่าวถูกนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ชี้แจงรายละเอียดเงินช่วยเหลือเด็กชายพั้นซ์
กัมธัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ยืนยันว่า มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือเด็กชายพั้นซ์ ซึ่งสูญเสียทั้งพ่อและแม่จากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ และได้รับโอนเงินเข้าบัญชีจำนวนรวม 90,000 บาท ผ่านการโอน 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่หนึ่ง 30,000 บาท ครั้งที่สอง 15,000 บาท และครั้งที่สาม 45,000 บาท เพื่อชดเชยค่าเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 45,000 บาท ตามระเบียบของมูลนิธิAlso readBIGBANG เปิดเทรลเลอร์ภาพยนตร์ (GiiiRIP) ต้อนรับครบรอบเดบิวต์ 20 ปี พร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่แล้ว
กัน จอมพลัง อธิบายว่า การโอนเงินครั้งแรกจำนวน 30,000 บาท เกิดจากสถานการณ์ในช่วงแรกที่ยังมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือทันที แต่เมื่อมีผู้บริจาคเข้ามามากขึ้นจึงปรับยอดช่วยเหลือเป็นรายละ 45,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความช่วยเหลือที่มูลนิธิกำหนดให้กับผู้สูญเสียในเหตุการณ์ตึกถล่ม
หลังจากเด็กชายพั้นซ์ ออกจากศูนย์พักพิง กัน จอมพลัง ระบุว่า ยังคงดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง โดยทราบความประสงค์ของเด็กชายที่ต้องการซ่อมแซมและสร้างบ้าน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกับน้องชายอีก 1 คน จึงจัดกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้า และมอบเงินส่วนตัวค่าจ้าง 50,000 บาท พร้อมสมทบจากมูลนิธิอีก 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างที่พักอาศัย
ปฏิกิริยาก้องห้วยไร่และการตรวจสอบของ DSI
ก่อนการชี้แจงดังกล่าว นายอัครเดช ยอดจำปา หรือ ก้อง ห้วยไร่ ได้เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงินบริจาคและสถานะการดูแลเด็กชายพั้นซ์ ซึ่งกัน จอมพลัง ระบุว่า ตนเองและทีมงานได้ติดต่อไปยังก้อง ห้วยไร่ เพื่อขอเอกสารและข้อมูลประกอบการชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความไม่สบายใจ
กัมธัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ยืนยันว่า เงินบริจาคจำนวน 1.6 ล้านบาทจาก ก้อง ห้วยไร่ ถูกนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่มทั้งหมด และยืนยันว่าตนเองไม่เคยทอดทิ้งเด็กชายพั้นซ์ โดยก่อนหน้านี้ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยโดยตรง จึงต้องการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้อง
ภาพรวมความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตึกถล่ม
กัมธัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ระบุว่า มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรวม 99 คน โดยใช้งบประมาณมากกว่า 4 ล้านบาท โดยมีเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนรายอื่นๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนทางการเงินด้วย เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ด้านนายโรส ทนายความซึ่งรับหน้าที่ดูแลเด็กชายพั้นซ์ตามการมอบหมายของกัน จอมพลัง ยืนยันว่า ตนเองดูแลเด็กมาโดยตลอด และยืนยันว่าไม่เคยทอดทิ้งเด็ก โดยล่าสุดยังได้ไปร่วมงานส่งเด็กชายพั้นซ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนการเสียชีวิต เพื่อแสดงความรับผิดชอบและดูแลตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
กัน จอมพลัง แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของเด็กชายพั้นซ์ และย้ำว่าก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถพูดคุยกับก้อง ห้วยไร่ ได้โดยตรง จึงต้องการสื่อสารข้อเท็จจริงผ่านช่องทางนี้ เพื่อสร้างความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการใช้เงินบริจาคและขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ตึกถล่มอย่างครอบคลุม
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics