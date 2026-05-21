กันชาร์ลี - เสฐพงษ์ เอวสุข ปล่อยเพลงรัก 'ส่วนหนึ่งของชีวิต (A Part of Me)'

เป็นอีกหนึ่งศิลปินแห่งยุคที่ถูกนิยามให้เป็นหัวจ่ายเพลงเศร้าไปแล้ว อย่างหนุ่ม ‘กันชาร์ลี (guncharlie) - เสฐพงษ์ เอวสุข’ สังกัด Kicks Records (คิกส์ เรคคอร์ดส) ที่ปล่อยผลงานเพลงเศร้าแบบนอนสตอปมาอย่างต่อเนื่อง แต่ล่าสุด ได้ขอปรับโหมดพักเพลงเศร้า คัมแบคเพลงรักในรอบหลายปีมีชื่อว่า ‘ส่วนหนึ่งของชีวิต (A Part of Me)’ โดยที่มาของเพลงรักแสนอบอุ่นเพลงนี้ มาจากประโยคที่หนุ่ม guncharlie หยิบมาจากภาพยนตร์เรื่องนึง ใจความว่า ‘ความทรงจำที่สำคัญ จะไม่เป็นเพียงความทรงจำ แต่หากคือส่วนหนึ่งของชีวิต’ guncharlie ได้เล่าถึงการทำงานของ ‘ส่วนหนึ่งของชีวิต (A Part of Me)’ ไว้ว่า ‘เพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้เวลาแต่งเร็วมาก ๆ ครับ น่าจะเสร็จภายใน 1-2 ชม จำได้ว่าแต่งระหว่างกำลังเดินห้างอยู่ จากนั้นก็จึงกลับมาอัดเพลง และนำไปขายให้ค่าย ซึ่งพอเพลงผ่าน ก็ได้พี่มาร์ช (March Vybes) มาทำพาร์ท arrange อีกเช่นเคยครับ ซึ่งพี่มาร์ชเคยทำ ไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอ และ 7 นาทีสุดท้าย’ อีกความพิเศษใน ‘ส่วนหนึ่งของชีวิต (A Part of Me)’ คือท่อน verse 2 ที่ guncharlie ได้นำชื่อเพลงเศร้าของตัวเองที่หลายคนน่าจะรู้กันดีมาเรียงร้อยต่อกัน ไม่ว่าจะเป็น ‘เผื่อวันไหนเธอจะกลับมา’ ‘จากกันโดยสมบูรณ์’ ‘ไม่มีที่ไปก็ต้องไป’ และอีกหลาย ๆ เพลง ซ่อนอยู่ในเนื้อเพลงนี้และทำให้มันกลายเป็นเพลงรักหนึ่งเพลง ‘เพลงนี้ผมชอบ verse 2 เป็นพิเศษ เพราะผมได้หยิบเอาชื่อเพลงเศร้าของผมที่หลายคนรู้จักดีมาเรียงร้อยกันใหม่ให้กลายเป็นเพลงรัก สาเหตุที่เลือกทำแบบนั้น เพราะอยากให้เพลงนี้ ได้ทบทวนความทรงจำบางอย่างของทุกคนที่มีต่อเพลงของผม ในบางทีคำเดียว หรือสิ่ง ๆ เดียวกัน แต่เรานำมาจัดวางใหม่ จากความเศร้าโศกก็กลายเป็นความรักที่อบอุ่นได้เช่นกัน’ เหตุผลที่ ‘ส่วนหนึ่งของชีวิต (A Part of Me)’ เป็นเพลงรักที่ไม่มีคำว่ารัก guncharlie ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ‘เพลงนี้เป็นเพลงรักที่ไม่มีคำว่ารัก (เช่นเดียวกับเพลงโปรดของผม อย่าง Lost jigsaw) สาเหตุที่ผมชอบไม่ชอบใส่คำว่า ‘รัก’ ไปในเพลงรัก เพราะผมอยากให้ทุกคนสัมผัสถึงความรักได้จากประโยคอื่น ๆ ในเพลงมากกว่า เหมือนการกระทำที่สื่อถึงคำว่า ‘รัก’ โดยไม่จำเป็นต้องพูดมันออกมา ผมว่ามันโรแมนติกมาก ๆ เลย’ ในมิวสิควิดีโอ ‘ส่วนหนึ่งของชีวิต (A Part of Me)’ ได้ ‘Fortunekeiths’ จาก BOXX MUSIC มารับบทเป็นนางเอก ให้ เนื้อเรื่องเริ่มด้วยการสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งก็คือ guncharlie ที่กำลังเล่าถึงข้อเสียของคนรัก อาทิเช่น การตื่นสาย ขี้ลืม เอาแต่ใจ และอีกหลายอย่าง แต่เขาไม่ได้พูดมันออกมาด้วยความขุ่นเคืองใจ ส่วนตอนจบจะเป็นอย่างไรนั้น อยากให้ทุกคนได้ติดตาม ชม MV ‘ส่วนหนึ่งของชีวิต (A Part of Me)’ ได้แล้วทาง YouTube: Kicks Records รวมถึงฟังเพลงนี้ได้แล้วทุกช่องทางมิวสิคสตรีมมิงเป็นอีก 1 ศิลปินหนุ่มที่น่าจับตามอง หลังจากปล่อยอัลบั้มแรกในชีวิตของเขา’Like You Never Left’ ก็การันตีกระแสตอบรับผลงานด้วยรางวัล ‘Top RADAR Thailand Artist of 2025’ สำหรับหนุ่ม กันชาร์ลี (guncharlie) - เสฐพงษ์ เอวสุข สังกัด Kicks Records (คิกส์ เรคคอร์ดส) พร้อมปล่อยซิงเกิลแรกของปี 2026 ให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ‘ไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอ (Flashback)’นับได้ว่า ‘มาม่า Presents Lipta 20 ปี คอนใหญ่ไฟกะพริบ’ เป็นการเฉลิมฉลอง 20 ปีในวงการของ Lipta (ลิปตา) คัตโตะ-อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล และ แทน-ธารณ ลิปตพัลลภ สังกัด Kicks Records (คิกส์ เรคคอร์ดส) ดูโอ้วาไรตี้ป็อปเจ้าพ่อเพลงฮิตอย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกรสุดๆ เพราะงานครั้งนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่ตอนเปิดขายบัตรที่ Sold Out ทุกที่นั่งในเวลาอันรวดเร็
Thai Plus Help Thailand:- Thai Plus Help Thailand without New Registration, How to Use Benefits without Loss, and Money Transfer Starts from June - September 69After the cabinet has decided on the Thai Plus Help Thailand project, some news revealed that Thai Plus Help Thailand users do not need to register for benefits like the general public. The team of Thai Rath Online contacted the representative of the Ministry of Finance and confirmed that Thai Plus Help Thailand users do not need to register to receive benefits in the Thai Plus Help Thailand project. The team will transfer money to the Thai Plus Help Thailand card, which was previously received 300 baht per month, but will increase the amount to another 700 baht. A total of 1,000 baht. However, there is a condition that the applicant must be part of the welfare system before 18 May 69. They will receive the money added from 1 June - 30 September 69. The profits are invested in the Thai Plus Help Thailand card. Each month has to be used 1,000 baht. It cannot be saved or combined with money transferred in the next month. Until the end of the project, the money left in the Thai Plus Help Thailand card cannot be used in the following month.
Thai floods and strong gusts to hit parts of Thailand on 21-22 MayThe Meteorological Department has issued statement number 16 for the 76/2569 year predicting heavy rain and strong winds over Thailand from 20 to 21 May and extending to 21 May. Flooding and strong winds are predicted over Thailand, with heavy rain and strong winds affecting the entire country, and the western coast of Thailand. Storms and floods are expected in the northern and northeastern regions of Thailand, in the western part of the country, as well as in the northern and eastern regions of the central part. Citizens are advised to be cautious in case of floods and strong winds. According to the Meteorological Department, the probability of heavy rain and strong winds has increased significantly, especially in the high northern mountainous areas of Thailand. The floodwaters can cause problems with the electricity of local roads, impacting road and transportation systems. Please note that the Meteorological Department will continue to provide conditions such as rain, high winds and thunder, so be sure to monitor the official Meteorological Department websites.
