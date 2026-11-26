กันจอมพลังท้าแหม่มเปิดหลักฐานเว็บพนัน ดีเอสไอเชิญตัวออกกลางวงสัมภาษณ์
กันจอมพลังเผชิญหน้าแหม่มในงานแถลงข่าวดีเอสไอ ท้าเปิดหลักฐานซื้อขายเว็บพนันออนไลน์และชวนสาบาน ทั้งยืนยันไม่รู้จักบุคคลดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบมูลนิธินี้
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2569 นายกันหรือ กันจอมพลัง เดินทางเข้าพบพนักงานสืบสวนคดีพิเศษที่ 127/2569 ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อชี้แจงกรณีที่มีการร้องขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โดยนายกันระบุว่าได้เตรียมเอกสารเบื้องต้นพร้อมส่งมอบให้เจ้าหน้าที่แล้ว และยินดีจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหากเจ้าหน้าที่มีความต้องการ
การเผชิญหน้าระหว่างกันจอมพลังกับแหม่ม
ระหว่างที่มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน นางแหม่มได้เดินเข้ามาแทรกกลางวงสัมภาษณ์เพื่อเผชิญหน้ากับนายกันอย่างเป็นทางการ นายกันทักทายและขอให้ผู้กล่าวหาถอดแว่นสายตา พร้อมทั้งยื่นคำท้าให้แสดงสลิปโอนเงินและเอกสารหลักฐานการซื้อขายเว็บไซต์พนันออนไลน์ต่อหน้าสื่อมวลชนทันที เนื่องจากมองว่าฝ่ายตรงข้ามมีการเตรียมเอกสารและผังข้อมูลมาเพื่อโจมตีอย่างมีแบบแผนAlso readเช็ก! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 พ.ย. 69 ไฟไหม้โรงกลั่นบางจากกระทบหน้าปั๊มหรือไม่?
ทางฝ่ายนางแหม่มระบุว่ามีหลักฐานทุกประการและได้มอบให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอไปแล้วว่าเป็นเรื่องจริง พร้อมทั้งชวนให้นายกันไปจุดธูปสาบานต่อหน้าสาธารณชนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ แต่ไม่ยินยอมให้เปิดเผยเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอจะเชิญตัวนางแหม่มออกจากสถานที่จัดงานเพื่อให้การสัมภาษณ์ดำเนินต่อ
การปฏิเสธข้อกล่าวหาซื้อขายเว็บพนันในกัมพูชา
นายกันย้ำชัดว่าไม่รู้จักนางแหม่มแม้แต่ชื่อและตัวตน และไม่เคยเจอหน้าผู้กล่าวหาเลยสักครั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเขาตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำที่เกิดขึ้นอาจเป็นความพยายามดิสเครดิตตนเองกลางวงสัมภาษณ์สาธารณะ เพื่อสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของนักมวยและบุคคลสาธารณะ
ประเด็นสำคัญที่นายกันโฟกัสคือข้อกล่าวหาว่ามีการเช่าตึกในกัมพูชาเพื่อทำเว็บไซต์พนันออนไลน์และการซื้อ-ขายเว็บไซต์ดังกล่าว นายกันเรียกร้องให้ฝ่ายที่กล่าวหาเปิดเผยหลักฐานออกมาตรวจสอบทันที โดยเฉพาะสัญญาเช่าอาคารที่ถูกอ้างถึง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าภาพอาคารและภาพเครื่องปั่นไฟบางภาพที่แพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตอาจเป็นภาพที่ผ่านการดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ
ความเชื่อมโยงกับบุคคลที่ชื่อว่าจิมมี่
สำหรับประเด็นความเชื่อมโยงกับบุคคลชื่อจิมมี่และบริษัทที่เกี่ยวข้อง นายกันระบุว่าได้สอบถามบุคคลที่ชื่อจิมมี่แล้วทุกคนและยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด แม้ว่าจะยอมรับว่าเคยทำธุรกิจร่วมกันในอดีตแต่ขอจำกัดขอบเขตการให้ข้อมูลเฉพาะเรื่องมูลนิธิในครั้งนี้นอกเหนือไปจากนั้น
ส่วนกรณีกระแสข่าวความสัมพันธ์กับหนุ่มกรรชัยนั้น นายกันได้กล่าวขอโทษพี่หนุ่มรวมถึงเพื่อนพี่และน้องทุกคนหากคำพูดที่ผ่านมาไปทำให้ไม่สบายใจ โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้หมายความว่าพี่หนุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใด ๆ และเชื่อมั่นว่าพี่หนุ่มไม่มีเจตนาที่จะมาทำร้ายหรือแทงข้างหลังตนในวิกฤตครั้งนี้
กระบวนการตรวจสอบของดีเอสไอในอนาคต
นายกันขอให้ดีเอสไอตรวจสอบผู้กล่าวหาอย่างละเอียดว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่ พร้อมยืนยันว่าตนพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายอย่างเต็มที่และเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่มี เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิและข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่ถูกใส่ร้ายให้ได้รับความเสียหาย
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