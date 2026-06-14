กัน จอมพลัง พลิกฟื้นภูมะเขือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ย้ำทหารไทยไร้สิทธิรุกคืบ

กัน จอมพลังร่วมกับทหารปรับปรุงภูมะเขือและถ้ำประวัติศาสตร์ พร้อมย้ำความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา หวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
จากสมรภูมิสู่แหล่งเที่ยว!
'กัน จอมพลัง' หรือนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ พร้อมด้วยทหารแนวหน้าและมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ร่วมกันพลิกฟื้นพื้นที่ภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ได้จัดกิจกรรม 'ปั่นพิชิตภูมะเขือ' มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน พร้อมด้วยกิจกรรมแรลลี่และชมของดีศรีสะเกษ ก่อนขึ้นสู่ยอดภูมะเขือ จุดที่เคยเป็นสมรภูมิสำคัญระหว่างไทยและกัมพูชา การพัฒนาครั้งนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การสร้างห้องน้ำจำนวน 10 ห้องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ยังมีการรีโนเวท 'ถ้ำภูมะเขือ' ซึ่งเดิมเป็นถ้ำที่ทหารกัมพูชาขุดทิ้งไว้ สภาพคับแคบ ทรุดโทรม และมีสัตว์มีพิษ ให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน กัน จอมพลัง กล่าวว่า 'เรามารีโนเวทถ้ำนี้กันใหม่ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเจ้าหน้าที่ และในอนาคตเมื่อสถานการณ์สงบ พื้นที่ตรงนี้จะถูกผลักดันให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่เราสูญเสียภูมะเขือไป จนถึงวันเอากลับคืนมา โดยจะมีการติดตั้งจอแสดงผลตั้งแต่ทางเข้าถ้ำ เพื่อให้ลูกหลานและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้' ปัจจุบันการปรับปรุงถ้ำมีความคืบหน้าไปกว่า 90% ในด้านความมั่นคง กัน จอมพลัง มั่นใจว่าฝ่ายตรงข้ามหมดสิทธิ์รุกคืบกลับขึ้นมาบนภูมะเขืออีก เนื่องจากปัจจุบันแนวพิกัดของทหารไทยขยับมาชิดขอบหน้าผาซึ่งสูงชันกว่า 100 เมตร ทำให้ไม่มีช่องว่างให้อีกฝ่ายรุกคืบได้ นอกจากนี้ยังเป็นห่วงทหารในพื้นที่เผชิญหน้าจุดอื่น เช่น พลาญหิน 8 ก้อน ซึ่งเคยมีความตึงเครียดและมีการวางลวดหนาม เขาได้สนับสนุนการสร้างบังเกอร์ที่แข็งแรงแล้วบางส่วน แต่ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งอัดฉีดงบประมาณเพื่ออุปกรณ์ป้องกันตนเองของกำลังพล โดยกล่าวว่า 'เข้าใจว่าผู้ใหญ่อยากให้บรรยากาศชายแดนดูซอฟต์ลง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของทหาร เทงบลงมาเลย สร้างบังเกอร์ 1 จุด 4-5 แสนบาท ถ้าปกป้องชีวิตทหารไทยได้คนหนึ่งมันเกินคุ้ม เพราะเวลาสูญเสียกำลังพลไปคนนึง มูลค่าความเสียหายมันมากกว่านั้นมาก อย่ารอให้เกิดเรื่องแล้วค่อยมาพัฒนา ตอนนี้ต้องเร่งทำเพื่อปกป้องคนของเรา' การพัฒนาพื้นที่ภูมะเขือครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการรักษาความมั่นคงชายแดนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนรุ่นหลัง และยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้จะอยู่คู่กับลูกหลานไทยตลอดไป นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและจุดชมวิวเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ท่ามกลางความร่วมมือระหว่างทหารและประชาชนในพื้นที
ประวัติศาสตร์ ทหาร ชายแดนไทย-กัมพูชา การท่องเที่ยว การพัฒนา