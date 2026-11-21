กัน จอมพลัง ยันไม่ใช้บัญชีม้า เว็บพนัน ชี้แจงรายการบัญชี 415 รายการ
กัน จอมพลัง เปิดสเตตเมนต์บัญชีกองกลาง 415 รายการ ยันไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน ชี้ระยะห่างธุรกรรมนานกว่าปี ค้านข้อกล่าวหาเชื่อมโยงเครือข่ายอันตราย
กรณีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีกองกลางของ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ที่ถูกอ้างว่าเชื่อมโยงกับเครือข่าย เว็บพนัน ออนไลน์นั้น ล่าสุดมีการไลฟ์สดชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียด โดยยืนยันว่าไม่เคยนำ บัญชีม้า มาให้สมาชิกโอนเงิน และเงินดังกล่าวถูกนำไปช่วยเหลือสังคมจริง
เมื่อเวลา 21.10 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 นายกัณฐัศว์ ได้ไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กกัน จอมพลัง ช่วยสู้ ด้วยข้อความว่า อะไรก็กู เป็นเวลาประมาณ 38 นาที เพื่อเปิดเผยเอกสารรายการเดินบัญชี บิลค่ารักษาพยาบาล และสลิปการโอนเงิน ให้สาธารณชนตรวจสอบAlso readเกิดวาตภัย 16 จังหวัด ปภ.รายงานพบบ้านเรือนเสียหาย 415 หลัง
เปิดสเตตเมนต์ธุรกรรม 415 รายการ
กัณฐัศว์ เปิดเผยผลการตรวจสอบรายการเดินบัญชีอย่างละเอียดว่า บัญชีดังกล่าวมีการใช้งานต่อเนื่องมานานประมาณ 4 ปีครึ่ง มีรายการธุรกรรมรวมทั้งสิ้น 415 รายการ โดยยอดเงินที่โอนเข้ามามีมูลค่าตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท ซึ่งเป็นการกระจายรายการที่ไม่ได้มีจำนวนมหาศาลเพียงยอดเดียว
จากการวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง พบว่าไม่มีความต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ โดยบางรายการห่างกัน 15 วัน 20 วัน 31 วัน ไปจนถึง 3 เดือน 18 วัน ส่วนบางช่วงไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนานถึง 1 ปี 1 เดือน 16 วัน
กัน จอมพลัง ตั้งข้อสังเกตว่า หากบัญชีนี้ถูกใช้สำหรับรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์จริง การมีช่องว่างระยะเวลารอรับเงินนานกว่าปีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะการทำงานปกติของวงจรเว็บพนัน จึงเชื่อว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่属实
ยืนยันเงินช่วยสังคม รักษา เกตี-กอหญ้า
นายกัณฐัศว์ ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า บัญชีนี้เป็นบัญชีกองกลางที่ใช้รับเงินสมทบจากสมาชิกในกลุ่มพวกกัน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและทำกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วไป ไม่ใช่บัญชีส่วนตัวของตนเอง และตนเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เคยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเช่นกัน
สำหรับการบริหารจัดการบัญชีดังกล่าว ได้มีการมอบหมายให้บุคคลอื่นในกลุ่มเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่าย เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยภายหลังเกิดข้อกล่าวหาขึ้น ได้มีการสอบถามผู้ดูแลบัญชีโดยตรง
กัณฐัศว์ เปิดเผยตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน โดยระบุว่ามีค่ารักษาพยาบาลสำหรับ เกตี และ กอหญ้า สองแม่ลูกชาวเมียนมา ที่ถูกสาดน้ำกรดเมื่อปี 2567 อย่างน้อย 3.77 แสนบาท ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการใช้จ่ายเพื่อการกุศลที่แท้จริง
ยุติการใช้บัญชี มั่นใจความโปร่งใส
กัน จอมพลัง ระบุว่ากลุ่มได้ยุติการใช้บัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 แล้ว เนื่องจากเป็นบัญชีที่ใช้ก่อนมีการจัดตั้งมูลนิธิ และหลังจากนั้นไม่ได้กลับมาใช้งานอีก ทำให้ข้อกังวลเกี่ยวกับการนำเงินไปหมุนเวียนในเว็บพนันหมดไป
อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากมีผู้บริจาคบางส่วนต้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เพื่อคลายความกังวลให้กับสังคมและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของกลุ่มพวกกัน
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment