กัน จอมพลัง จับกุมขู่รีดทรัพย์ 10 ล้าน ยันไม่ยุ่งเว็บพนัน
กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง แถลงจับกุมผู้ต้องหาคดีขู่รีดทรัพย์ 10 ล้านบาท พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ และชี้การโจมตีด้านลบเป็นเรื่องไม่เป็นจริง
กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ " กัน จอมพลัง" แถลงข่าวยืนยันความบริสุทธิ์กรณีถูกขู่รีดทรัพย์จำนวน 10 ล้านบาท โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร จับกุม นายเอก ผู้ต้องหาในคดีกรรโชกทรัพย์ได้สำเร็จ เมื่อคืนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 การจับกุมครั้งนี้เป็นการซ้อนแผนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ
รายละเอียดคดีขู่รีดทรัพย์และการจับกุม
กัณฐัศว์ เปิดเผยว่า ได้เก็บประเด็นดังกล่าวมานานตั้งแต่ปี 2565 หลังจากมีบุคคลหนึ่งติดต่อเข้ามาผ่านรุ่นพี่ที่รู้จัก อ้างว่ามีหลักฐานและแผนผังที่ชัดเจนในการเอาผิดขบวนการกระทำผิดกฎหมาย โดยอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่ระดับประเทศหลายคน และเรียกร้องเงิน 10 ล้านบาท เพื่อแลกกับข้อมูลดังกล่าวAlso readผงะ พบ สัตว์น้ำ 10 ชนิด ปนเปื้อนมลพิษในแม่น้ำกก จ.เชียงใหม่-เชียงราย
เมื่อตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานเท็จ จึงไม่ได้ให้ความสนใจและมองว่าเป็นการแอบอ้างเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม คู่กรณีพยายามติดต่อมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งภาพอาคารแห่งหนึ่งมาให้ตรวจสอบ แต่พบพิรุธหลายจุด เช่น เงาสะท้อนในกระจกปรากฏรถจักรยานยนต์ 3 คัน ทั้งที่ด้านหน้าอาคารจอดอยู่เพียง 1 คัน รวมถึงปรากฏภาพคนที่มีขาเพียง 3 ขา
หลังจากที่ไม่สนใจข้อมูลดังกล่าว อีกฝ่ายจึงเปลี่ยนมากล่าวอ้างว่า กัณฐัศว์ไปเช่าอาคารที่ประเทศกัมพูชา เพื่อทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ในสัญญาระยะเวลา 1 ปี และต่อสัญญาอีก 6 เดือน โดยเรียกเงิน 400,000 บาท หากไม่ชำระจะคิดดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งหมด 5 ล้านบาท พร้อมข่มขู่ว่าหากไม่โอนเงินภายใน 1 ชั่วโมง จะนำเรื่องไปแฉว่าตนทำเว็บไซต์พนันออนไลน์
กัณฐัศว์ให้รุ่นน้องไปสอบถามว่าสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นของใคร นายเอก กลับคำพูดโดยอ้างว่าผู้เช่าคือคนสนิทของตนชื่อ "จิมมี่" ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งความตั้งแต่แรก เป็นเพราะต้องการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าคู่กรณีเป็นใคร กระทั่งอีกฝ่ายแสดงตัวออกมาเอง กัณฐัศว์จึงว่าจ้างทนายความเมื่อคืนที่ผ่านมา
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร พอดี ทนายความจึงแนะนำให้เข้าแจ้งความทันที โดยยืนยันว่าไม่ได้มีการวางแผนล่อซื้อแต่อย่างใด หลังแจ้งความจึงไปกดเงินสดจำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปมอบตามจุดนัดหมาย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหา ทั้งนี้ กัณฐัศว์ไม่สนใจว่าผู้ต้องหาจะแอบอ้างชื่อใครเป็นคนสนิทหรือผู้ทำสัญญา แต่ทำไปเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองเท่านั้น
ชี้แจงข้อกล่าวหาเว็บพนันและการเดินทางไปกัมพูชา
กัณฐัศว์ กล่าวถึงข้อกล่าวหาเรื่องเว็บพนันออนไลน์ ว่า เรียกร้องให้ผู้ที่กล่าวอ้างนำหลักฐานมาเปิดเผย ไม่ใช่กล่าวหาลอยๆ โดยยอมรับว่าเคยเดินทางไปประเทศกัมพูชาจริงเมื่อหลายปีก่อน แต่เป็นการเดินทางด้วยรถโดยสารตามปกติเพื่อนำก๊าซกระป๋องไปขาย และจำไม่ได้ว่าใครเป็นผู้พาไป
ส่วนกรณีคลิปเสียงคล้ายตนเองโปรโมตเว็บไซต์พนันออนไลน์ ยืนยันว่าไม่ใช่เสียงของตนอย่างแน่นอน อาจเป็นเสียงของบุคคลอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และเตรียมจะแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้
การกระทำดังกล่าวเป็นการโจมตีที่ไม่มีมูลความจริง ซึ่งกัณฐัศว์ต้องการให้กระบวนการทางกฎหมายตัดสินความบริสุทธิ์ โดยไม่เกรงกลัวต่อการถูกกล่าวหาจากบุคคลที่มี motives ชัดเจนในการทำลายชื่อเสียง
กรณีทนายตั้มถูกทำร้ายและบัญชีธนาคาร
ส่วนกรณี นายท็อป อาสาสมัครมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ก่อเหตุปาน้ำปลาร้าใส่ ทนายตั้ม นั้น กัณฐัศว์ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้สั่งการ ไม่ทราบเหตุผลในการกระทำดังกล่าว และไม่เคยพูดคุยกับ นายท็อป เป็นการส่วนตัว พร้อมฝากเตือนว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ส่วนประเด็นบัญชีธนาคารของ พิมพิมล ที่มีส่วนพัวพันกับบัญชีม้าและเป็นบัญชีเดียวกับการรับบริจาคช่วยเด็กหญิงชาวเมียนมา กัณฐัศว์ระบุว่า จะขอให้ข้อมูลหลังจากเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แล้ว
ขณะนี้ตนได้หลักฐานชิ้นสำคัญคือการจับกุมตัวเอกแล้ว หลังจากนี้จะเดินหน้าต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง และไม่สนใจว่าทนายตั้มจะก่อกวนอย่างไร พร้อมยอมรับว่าคงไม่มีใครคาดคิดว่าตนจะต้องมานั่งตอบคำถามในลักษณะนี้ และขอโทษคนใกล้ชิดหลายคนที่ต้องได้รับผลกระทบและความวุ่นวายไปด้วย
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