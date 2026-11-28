กัน จอมพลัง เปิดปมบริจาค และประเด็นชายแดนไทย-กัมพูชา
กัน จอมพลัง ชี้แจงปมมูลนิธิและสิทธิมนุษยชน ขณะที่ไทย-กัมพูชาตึงเครียด หลังกัมพูชายื่นเรื่องต่อสหประชาชาติ เกี่ยวกับการแพร่เสียงรบกวนบริเวณชายแดน
กัน จอมพลัง ออกมาเปิดเผยปมถกเถียงเกี่ยวกับการบริจาคและการทำงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมชี้แจงเรื่องโครงสร้างการบริหารที่ตนเองเป็นผู้ก่อตั้งแต่ให้ผู้อื่นดำเนินการเพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน ขณะที่สถานการณ์ ชายแดนไทย-กัมพูชา กำลังตึงเครียดและลุกลามสู่เวทีโลก
ล่าสุดกัน จอมพลัง ต้องออกมาเผชิญหน้ากับประเด็นร้อนระอุเกี่ยวกับเอกสารจดทะเบียนมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ที่ระบุว่าหากมูลนิธิปิดตัวลง ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับผู้บริจาคและประชาชนทั่วไปว่าทำไมมูลนิธิจึงไม่มีชื่อของกัน จอมพลัง อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารAlso readย้อนอ่านคำตอบ 'วราวุธ' รมว.อุตฯ เอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำจัดที่ราชบุรีจริงไหม
ความชัดเจนเรื่องโครงสร้างมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้
กัน จอมพลัง ยืนยันชัดเจนว่าตนเองเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ แต่มีการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานแทน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงานและลดแรงเสียดทานทางกฎหมายในบางประเด็น ซึ่งประเด็นนี้เกิดจากการที่ผู้บริจาคเริ่มต้องการความโปร่งใสและคำอธิบายเกี่ยวกับการไหลเวียนของเงินทุนและการบริหารทรัพย์สิน
การชี้แจงของกัน จอมพลัง ในครั้งนี้ถือเป็นความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชนเกี่ยวกับกลไกการทำงาน behind the scene ของมูลนิธิ แต่ข้อเท็จจริงทางเอกสารที่ยังคงปรากฏอยู่ยังคงเป็นคำถามที่สังคมและภาคประชาสังคมยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกุศลหรือไม่
วิกฤตการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาและปฏิกิริยาสากล
สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาได้ลุกลามบานปลายสู่เวทีโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากทีมงานของกัน จอมพลัง ได้ดำเนินการเปิดเครื่องขยายเสียงและปล่อยเสียงผีโหยหวนเข้าสู่หมู่บ้านที่รุกล้ำอธิปไตยไทยติดต่อกันนาน 2 คืน ซึ่งการกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการใช้จิตวิทยา warfare ในการป้องกันชายแดน
ผลพวงจากการกระทำดังกล่าวทำให้รัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสหประชาชาติ หรือ UN เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างว่าประเทศไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นประเด็น diplomancy ใหม่ที่ไทยต้องรับมือและชี้แจงต่อหน้าเวทีโลก
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อภาพรวม
ในขณะเดียวกัน สังคมไทยยังมีประเด็นร้อนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจากกรณีของอังคณา นีละไพจิตร นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ที่ถูกคุกคามและโจมตีทางออนไลน์อย่างหนักหลังจากที่ออกมาเตือนรัฐบาลไทยให้ระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่างๆ ซึ่ง ศ.เกียรติคุณ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได้ชวนให้สังคมเปิดพื้นที่ให้เห็นต่างและรับฟังเสียงทวนกระแสเพื่อให้ความเห็นต่างไม่หายไปจากสังคม
กัน จอมพลัง ได้แสดงจุดยืนสนับสนุนสิทธิของสมาชิกวุฒิสภาอย่าง อังคณา นีละไพจิตร ในเรื่องการยื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อปกป้องนักสิทธิมนุษยชนจากการคุกคาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของบุคคลสาธารณะกับประเด็นทางการเมืองและสิทธิพลเมืองในไทยปัจจุบัน
กรณีศึกษาความรุนแรงและอาชญากรรมในชีวิตจริง
นอกจากประเด็นทางการเมืองแล้ว กัน จอมพลัง ยังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคม เช่น กรณีหญิงอายุ 48 ปี ที่ถูกเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ใน จ.กาฬสินธุ์ บังคับให้มีความสัมพันธ์และถูกแบล็กเมล์ด้วยคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็นคดีที่ยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 แต่กลับยังไม่มีความคืบหน้าทางกฎหมาย
อีกกรณีหนึ่งคือหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกแฟนทหารเรือข่มขู่ทำร้ายร่างกายและยิงเข้าที่ขา แล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนาน 4 วัน ซึ่งกัน จอมพลัง พาผู้เสียหายไปร้องทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีการติดตามกรณี พีช สมิทธิพัฒน์ เจ้าของรถ BMW ที่เดินทางมาพร้อมพ่อคือ นายกฤษฎา หรือ นายกเบี้ยว เพื่อขอโทษลูกของคู่กรณีในคดีรถชนชาวบ้านกัมพูชา ซึ่งประเด็นนี้ยังถกเถียงกันเรื่องการจัดการเหตุฉุกเฉินและการเรียกรถพยาบาล
ส่วนในประเด็นความสงบเรียบร้อยของชุมชน ยังมีการช่วยเหลือชาวบ้านย่านเพชรเกษม ที่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงต่อชายคลุ้มคลั่งในหมู่บ้านที่ขว้างปาสิ่งของและกระทำอนาจารในที่สาธารณะ จนในที่สุดสามารถควบคุมตัวไปบำบัดได้สำเร็จ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของกัน จอมพลัง ในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาระดับฐานราก
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