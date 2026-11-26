กัณฐัศว์ แถลงปัดข้อกล่าวหาพนันออนไลน์ พบหน้า'แหม่ม'กลางวงสัมภาษณ์ คืนเงิน 'หนุ่ม กรรชัย' 1 ล้าน
กัณฐัศว์ ยันไม่รู้จัก 'แหม่ม' ผู้อ้างมีหลักฐานพนันออนไลน์ ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด พร้อมคืนเงิน 1 ล้านบาทให้หนุ่ม กรรชัย เพื่อความสบายใจและปิดประเด็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
นาย กัณฐัศว์ ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างแข็งกร้าว โดยระบุว่าไม่เคยรู้จักและไม่เคยพบหน้าบุคคลที่อ้างตนเองว่า ' แหม่ม' ผู้อ้างว่ามีสลิปการโอนเงินซื้อเว็บไซต์พนันจากตน พร้อมระบุเพิ่งทราบชื่อนี้ในวงสัมภาษณ์ ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเคยอ้างว่าเคยพบกันมาตั้งแต่ปี 2019 แต่ กัณฐัศว์ ชี้ว่าตัวเองได้รับข้อมูลผังและเอกสารต่างๆ มาประมาณ 1 ปีแล้ว จึงไม่รู้สึกแปลกใจที่มีข้อมูลลักษณะนี้ออกมาในช่วงนี้
ปัดข้อกล่าวหาเว็บพนันและขอตรวจสอบ DSI
กัณฐัศว์ ชี้แจงชัดเจนว่าไม่รู้จักบุคคลชื่อแหม่มเลย รวมถึงปฏิเสธการเช่าอาคารเพื่อทำเว็บไซต์พนันและไม่ได้เป็นผู้เช่า พร้อมเรียกร้องให้อีกฝ่ายนำสัญญาเช่ามาแสดงต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าภาพอาคารและเครื่องปั่นไฟที่เผยแพร่บางส่วนอาจผ่านการดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี AI และประกาศว่าจะขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบบุคคลที่กล่าวหาตนเองว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บไซต์พนันหรือไม่Also readเช็ก! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 พ.ย. 69 ไฟไหม้โรงกลั่นบางจากกระทบหน้าปั๊มหรือไม่?
เผชิญหน้ากลางวงแถลงและข้อสังเกตจิมมี่
ในช่วงที่กัณฐัศว์ให้สัมภาษณ์ บุคคลชื่อแหม่มได้เดินเข้ามาแทรกกลางวงสัมภาษณ์ทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันโดยกัณฐัศว์ได้ทักทายและขอให้ถอดแว่นพร้อมนำสลิปโอนเงินและเอกสารหลักฐานมาแสดงให้ดูต่อหน้าสื่อมวลชน ฝ่ายตรงข้ามตอบว่ามีหลักฐานและยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริง พร้อมชวนไปจุดธูปสาบานแต่ไม่ยินยอมให้ดูเอกสารหลักฐานก่อนที่เจ้าหน้าที่ DSI จะเข้ามาพาตัวออกไป โดยกัณฐัศว์มองว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นความพยายามดิสเครดิตตนเองกลางวงสัมภาษณ์
สำหรับประเด็น 'จิมมี่' และบริษัท กัณฐัศว์ระบุว่าได้สอบถามบุคคลที่ชื่อจิมมี่แล้วซึ่งทุกคนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวอ้าง แม้จะยอมรับว่าเคยทำธุรกิจร่วมกันแต่ขอจำกัดขอบเขตการให้ข้อมูลในวันนี้ไว้เฉพาะเรื่องมูลนิธิเท่านั้น ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดธุรกิจอื่นเพิ่มเติม
ขอโทษและคืนเงิน 'หนุ่ม กรรชัย' 1 ล้าน
สำหรับกระแสข่าวความสัมพันธ์กับ 'หนุ่ม กรรชัย' ที่ประกาศสิ้นสุดทางเพื่อน กัณฐัศว์ระบุว่าอยากขอโทษหนุ่ม กรรชัยรวมถึงเพื่อน พี่ และน้องทุกคนหากคำพูดที่ผ่านมาทำให้ไม่สบายใจ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้หมายความว่าหนุ่ม กรรชัย มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นและส่วนตัวเชื่อว่าอีกฝ่ายไม่มีส่วนที่จะมาทำร้ายหรือแทงข้างหลังตน โดยระบุว่าแล้วแต่ว่าน้องหนุ่ม กรรชัย จะตัดสินใจอะไรเพราะที่ผ่านมาเดินตามมาอย่างเต็มที่แล้วและยังคงเคารพเช่นเดิม
อย่างไรก็ตาม หลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น กัณฐัศว์ได้เดินขึ้นไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้านบนก่อนจะกลับลงมาอีกครั้งภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที พร้อมเปิดเผยว่าได้โอนเงินคืนให้กับหนุ่ม กรรชัย จำนวน 1 ล้านบาท โดยแสดงหลักฐานสลิปการโอนเงินต่อหน้าสื่อมวลชน เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่หนุ่ม กรรชัย เคยมอบให้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทำงานเพื่อสังคมซึ่งกัณฐัศว์ได้นำไปช่วยเหลือประชาชนแล้วและวันนี้ต้องการโอนเงินคืนเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจ
แหล่งที่มาเงินและผลกระทบต่อครอบครัว
กัณฐัศว์อธิบายว่าที่มาของเงิน 1 ล้านบาทเป็นเงินส่วนตัวที่มาจากการขายข้าวรวมถึงเงินจากบริษัทและตะกร้าสินค้า พร้อมย้ำว่าการคืนเงินครั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้เป็นการตัดจบปัญหาหรือคดีความแต่มองในเรื่องความสบายใจของทั้งสองฝ่ายมากกว่า แม้จะเชื่อว่าหนุ่ม กรรชัย อาจไม่ได้ต้องการเงินคืนก็ตาม โดยยอมรับว่ากังวลกับผลกระทบด้านชื่อเสียงและขอร้องว่าอย่านำบุตรหรือคนในครอบครัวเข้ามาพาดพิงเพราะมีเด็กที่ต้องดูแล
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